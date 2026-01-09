«Москвич» или BelGee? Тот случай, когда патриотизм проигрывает здравому смыслу

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

9 января 2026, 06:29

Выбор очевиден: почему в 2026 году BelGee превосходит «Москвич» по всем статьям

Выбор очевиден: почему в 2026 году BelGee превосходит «Москвич» по всем статьям

В 2026 году российские автолюбители стоят перед непростым выбором. BelGee и Москвич 3 конкурируют в сегменте доступных кроссоверов. У каждого свои сильные стороны и нюансы. Разбираемся, что скрывается за ценниками и обещаниями производителей. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Российский рынок кроссоверов в 2026 году буквально кипит от новых предложений, но среди доступных моделей чаще всего обсуждают BelGee и Москвич 3. Оба бренда используют китайскую платформу, но на этом сходство заканчивается. Покупатели сталкиваются с непростым выбором: что главное – динамика, комфорт или поддержка отечественного производителя?

Фото: BelGee 

BelGee X50 — это городской кроссовер, построенный на базе Geely Coolray. Москвич 3, в свою очередь, берет за основу JAC JS4. Оба автомобиля оснащены современными турбированными моторами объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с., но трансмиссии разные: у Х50 - 7-ступенчатый робот, у Москвича - вариатор или механика. Роботизированная коробка BelGee обеспечивает более резвый старт и четкую смену передач, как тогда Москвич с вариатором едет плавно, но не спешите удивлять динамикой.

Фото: Москвич 

Внутри X50 встречает водителя цифровой приборкой и минималистичным интерьером, который выглядит дороже своей цены. Москвич 3 делает ставку на большой экран мультимедиа, но материалы отделки проще, а эргономика вызывает вопросы. По оснащению обоих кроссоверов примерно равные условия, но руководство отмечает, что в BelGee качество сборки выше, а деталь продумана лучше.

Ценовая политика тоже не играет никакой роли. BelGee X50 стартует с отметки 2 млн рублей, Москвич 3 - от 1,6 млн рублей. При этом дилеры BelGee заманивают расширенной гарантией и выгодными условиями кредитования. Вся сервисная сеть бренда уже разрослась в стране, что обеспечивает уверенность в завтрашнем дне.

Если говорить о более крупном БелДжи Х70, то тут сравнение с Москвичом 3 становится не совсем корректным. Х70 – это уже среднеразмерный кроссовер на базе Geely Atlas, с просторным салоном и богатым оснащением. Москвич 3 остается в сегменте компактных внедорожников, и по вместимости, и по уровню комфорта он уступает. Х70 предлагает атмосферный 2-литровый мотор или 1,8-литровый турбо, что делает его более универсальным для трасс и семейных поездок. 

Покупатели, выбирающие Х70, получают не только простор, но и тишину в салоне, мягкую подвеску и уверенность на плохих дорогах. Для тех, кто часто возводит большую семью, этот вариант выглядит куда привлекательнее. Москвич 3 подойдет тем, кто не гонится за размерами и предпочитает простоту обслуживания.

В 2026 году BelGee явно делает ставку на качество и современный подход. X50 выигрывает у Москвича по динамике и дизайну, а Х70 вообще не имеет прямых конкурентов в своем ценовом сегменте. Москвич 3 остается выбором для тех, кто хочет поддержать российский бренд и не требует от машин изысков. Но если посмотреть на соотношение цен, оснащения и комфорта, BelGee покажется более рациональным выбором.

Упомянутые модели: Belgee X50, Москвич 3, Belgee X70
Упомянутые марки: Belgee, Москвич
