Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 07:24

Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог

Вышло исследование: чем отличаются кроссоверы BELGEE X50 и X70 и какой подойдет для города или бездорожья

Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.

В последние годы белорусский автопром все чаще привлекал внимание российских покупателей, а кроссоверы BELGEE X50 и X70 стали одними из самых обсуждаемых моделей. Несмотря на условность, эти автомобили заметно отличаются по своим характеристикам и возможностям. Попробуем разобраться, какой из них окажется более удачным выбором для разных задач.

Дизайн и размеры – вопрос вкуса и практичности. X50 - это компактный кроссовер длиной 4,4 метра, который сразу отличается агрессивным обликом: узкими светодиодными фарами, хромированной решеткой радиатора и скошенной линией крыши спортивного силуэта. 17-дюймовые легкосплавные диски в основе модели подчеркивают молодежный характер. В то же время X70 заметно крупнее (4,65 м), выглядит солиднее за счет массивной решетки, 18-дюймовыми колесами и прямой линией крыши. В профиле угадываются черты марки седанов, что придает узнаваемость.

Техническая часть — здесь отличие еще заметнее. X50 оснащен 1,5-литровым турбомотором на 150 л.с., который позволяет разогнаться до 100 км/ч за 9,8 секунды. Коробки на выбор - 6-ступенчатая механика или вариатор, привод только передний. Средний расход топлива – 7,2 литра на 100 км. X70 предлагает более мощный 1,8-литровый турбодвигатель (180 л.с.), разгон до 100 км/час занимает 8,5 секунды. В паре с ним работает 6-ступенчатый автомат, а в топовых версиях доступен полный привод. Расход - 8,9 литра на 100 км. Для города X50 выглядит более экономичным, но X70 выигрывает от динамики.

Ходовые качества – еще один важный аспект. X50 получил упругую подвеску с короткоходными амортизаторами, что обеспечивает четкую управляемость и маневренность в сложных условиях. X70, напротив, настроен на комфорт: подвеска мягче, ходы длиннее, но в поворотах ощутимые крены. Для дальних дорог X70 будет приспособлен лучше, а вот в плотном потоке мегаполиса X50 покажет себя лучше.

Интерьер и оснащение – здесь каждый находит свои плюсы. Внутри X50 - минимализм: 8-дюймовый экран с мультимедийной системой, удобные, хоть и жестковатые сиденья с боковой поддержкой, отделка из мягкого пластика и ткани. X70 предлагает более премиальный подход: 10-дюймовый экран, электропривод сидений с памятью, кожаная отделка, панорамная крыша в топовых версиях. Колесная база длиннее на 15 см, что особенно заметно на заднем ряду.

Безопасность - обе модели получили 4 звезды по Euro NCAP. X50 комплектуется 6 подушками безопасности и системой экстренного торможения. X70 идет дальше: мониторинг слепых зон, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Для семейных поездок и дальних маршрутов X70 выглядит предпочтительнее.

Технологии и мультимедиа: цифровой комфорт

Современные кроссоверы невозможно представить без подключения внешних систем. X50 оснащен 8-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Меню понятное, но иногда встречаются задержки при обработке графики. В базовой версии - 4 динамика, в топе - 6 и сабвуфер. X70 получил 10-дюймовый дисплей с более мощным процессором, навигация работает плавно, экран можно разделить на несколько зон.

Приборная панель у X50 — гибридная — 3,5-дюймовый дисплей. X70 — полностью цифровая 12,3-дюймовая панель с различными вариантами оформления и вывода навигации. Вдобавок X70 предлагает проекционный дисплей, беспроводную зарядку, умный климат-контроль с датчиком качества воздуха и голосовое управление на трех языках. X50 ограничен базовым набором, но имеет возможность обновления по воздуху.

Для кого какой кроссовер

X50 — выбор для тех, кто ценит маневренность, экономию топлива и современный дизайн. Он идеально подходит для ежедневных поездок по городу, парковки во дворе и выездов за город. X70 - для тех, кому важны простор, комфорт, высокий уровень оснащения и возможность выбрать полный привод. Такой автомобиль справится с дальними путешествиями, поездкой по проселочным дорогам и перевозкой семьи.

Обе модели демонстрируют успех, который белорусский автопром готов предлагать для разных задач. BELGEE X50 и X70 – это не просто очередные кроссоверы, а автомобили с характером и индивидуальностью. Выбор между ними зависит от ваших приоритетов и стиля жизни.

Упомянутые модели: Belgee X50, Belgee X70
Упомянутые марки: Belgee
