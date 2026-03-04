Факты о реальных плюсах и минусах Belgee X50 и X70 против Lada Vesta и Granta

4 марта 2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.
Появление бренда Belgee на российском рынке в 2023 году вызвало закономерные вопросы. Стоит ли рассматривать белорусские кроссоверы как альтернативу привычной Lada и насколько оправдана разница в цене? Поначалу к новым моделям относились с осторожностью, но за неизвестным шильдиком скрылись хорошо знакомые платформы Geely Coolray и Atlas Pro, уже успевшие зарекомендовать себя в России.
Belgee — это не самостоятельная инженерная разработка, а лицензионная сборка популярных китайских моделей на заводе в Белоруссии. X50 является копией Geely Coolray, а X70 — Geely Atlas Pro, хотя и с некоторыми изменениями в комплектациях. Такой подход позволил вывести на рынок автомобили с проверенной технической базой, что существенно снижает риски для покупателей, привыкших к испытаниям новых моделей.
Ценовой вопрос и позиционирование
Главный камень преткновения — стоимость. Belgee X50 стартует от 2,5 млн рублей, а X70 — от 2,8 млн. Для сравнения, Lada Vesta оценивается в 1,3–1,5 млн, а Granta и вовсе стоит около миллиона. Разница в цене, достигающая полутора миллионов рублей, заставляет тщательно взвешивать, за что именно придется доплачивать.
Belgee X50: городской маневренный «японец»
За рулем X50 не покидает ощущение, что управляешь хорошо знакомым автомобилем. Платформа давно обкатана, а турбированный полуторалитровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил работает в паре с роботизированной коробкой. Даже в базовых версиях предлагаются камера кругового обзора, подогрев сидений, климат-контроль и большой экран мультимедиа.
Габариты у кроссовера компактные: длина 4,33 метра и багажник объемом 330 литров. Для семьи с детьми может быть тесновато, но для одного человека или пары это отличный вариант. В городе X50 маневренен, а клиренс в 180 мм позволяет не бояться ям и бордюров. Правда, реальный расход топлива составляет 9–10 литров, что выше паспортных данных, а роботизированная коробка передач слегка задумчива при старте, особенно в пробках. Переход в спортивный режим частично исправляет ситуацию.
Belgee X70: семейный простор и технологии
X70 позиционируется как семейный автомобиль. Здесь установлен тот же полуторалитровый турбомотор, но в полноприводной версии его мощность достигает 177 лошадиных сил за счет системы мягкого гибрида на 48 вольт. Она обеспечивает плавный старт и поддержку при разгоне, однако чуда с экономией топлива ждать не стоит: в городе расход составляет 10–11 литров.
Главное преимущество X70 — простор. Длина кузова составляет 4,54 метра, объем багажника — 378 литров, а увеличенная колесная база обеспечивает комфорт даже высоким пассажирам на заднем ряду. Внутри — панорамная крыша, богатая подсветка салона, вентиляция сидений и большой экран. Из минусов владельцы отмечают возможные мелкие гарантийные неполадки на первых тысячах километров, например, с электроприводом багажника или регулировкой фар. Полный привод здесь рассчитан на город и легкое бездорожье, но покорять серьезные внедорожные трассы на нем не стоит.
Почему Belgee стоит дороже Lada?
Сравнивать эти автомобили напрямую не совсем корректно, так как они решают разные задачи. Lada Vesta выигрывает за счет цены, объема багажника и дешевизны обслуживания, но проигрывает в динамике и уровне оснащения. Belgee X50, будучи дороже примерно на 1,2 млн рублей, предлагает кузов кроссовера, современный дизайн и богатую комплектацию.
Если же сравнивать Belgee X70 с Lada Granta, переплата достигает уже полутора миллионов. Granta остается выбором тех, кто ищет максимальную экономию, в то время как X70 ориентирован на покупателей, которым важен комфорт, статус и наличие современных технологий.
Реальный опыт владельцев
Владельцы Belgee практически единодушны в оценке сборки: салон не скрипит, зазоры ровные, качество материалов на высоте. Богатое оснащение даже в базе и динамичный турбомотор также относятся к числу главных достоинств. Однако есть и обратная сторона медали: реальный расход топлива часто огорчает, а в регионах могут возникнуть сложности с сервисом и наличием запчастей. Некоторые покупатели сталкиваются с гарантийными обращениями уже на первых километрах пробега.
Вывод: когда выбор оправдан
Belgee — это не прямой конкурент Lada по цене, а скорее альтернатива для тех, кто готов платить за комфорт и оснащение. В крупных городах, где развита сервисная сеть и есть доступ к запчастям, покупка X50 или X70 выглядит оправданной, особенно если нужен современный кроссовер для семьи или активной городской жизни. Для жителей небольших населенных пунктов, где каждый рубль на счету, Lada остается более логичным выбором из-за доступности обслуживания и низких эксплуатационных затрат.
Покупка Belgee с пробегом
На вторичном рынке Belgee X50 и X70 выглядят привлекательно: они достаточно молоды, хорошо укомплектованы и уже прошли первичную обкатку. Разница с новыми машинами может составлять от 400 до 700 тысяч рублей. Однако здесь важно быть внимательным: высока вероятность нарваться на экземпляр из такси или каршеринга со скрученным пробегом. Тщательная проверка истории по VIN и диагностика в сервисе перед покупкой обязательны.
