Практический опыт владения Belgee X50 и анализ сильных и слабых сторон на фоне Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 05:08

Сравнение Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq: нюансы эксплуатации и неожиданные выводы

Сравнение Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq: нюансы эксплуатации и неожиданные выводы

Практический опыт владения Belgee X50 и анализ сильных и слабых сторон на фоне Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq

Сравнение Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq: нюансы эксплуатации и неожиданные выводы

В материале рассматриваются реальные плюсы и минусы Belgee X50, выявленные в процессе эксплуатации, а также проводится сравнение с Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq. Особое внимание уделено эргономике, надежности и расходу топлива. Анализ поможет понять, насколько оправдан выбор каждого из этих кроссоверов сегодня.

В материале рассматриваются реальные плюсы и минусы Belgee X50, выявленные в процессе эксплуатации, а также проводится сравнение с Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq. Особое внимание уделено эргономике, надежности и расходу топлива. Анализ поможет понять, насколько оправдан выбор каждого из этих кроссоверов сегодня.

Сравнение Belgee X50 с признанными игроками рынка — Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq — становится особенно актуальным на фоне растущего интереса к новым брендам и изменениям стилей российских автолюбителей. Практический опыт эксплуатации сразу трех моделей позволяет выявить неочевидные детали, которые могут учитываться при выборе автомобиля в 2026 году.

Belgee X50 с первого взгляда выглядит привлекательно, особенно с учетом стоимости. Однако в процессе эксплуатации возникают нюансы, которые усложняют ситуацию. Например, система климат-контроля в зимний период требует установки ручного регулятора, иначе лобовое стекло быстро запотевает. Решить проблему удается только с помощью доработки дефлекторов и выбора режима обдува. В то же время, у Skoda Kodiaq за годы эксплуатации каких-либо сложностей не возникало, а у Mazda CX-5 подобная система отсутствует вообще.

Фото: Skoda

Еще один момент — работа датчиков на дверных ручках Belgee X50. В условиях грязной погоды они начинают сбоить, что вынуждает постоянно доставать ключ. В Skoda за семь лет эксплуатации подобных проблем не наблюдалось. Mazda CX-5, в свою очередь, не оснащена такой системой, которая избавляет от лишних хлопот, но и не добавляет удобства.

Двигатель Mazda CX-5 объемом 2,5 литра при каждом отдельном упоминании обеспечивает превосходную динамику и признан одним из лучших среди одноклассников. Skoda Kodiaq с мотором 1.4 и полным приводом имеет достаточную мощность для спокойной езды, после чип-тюнинга до 170 л.с. и обновления прошивки DSG становится заметно бодрее, хотя настоящих амбиций у этой модели нет. Эргономика у Kodiaq практически идеальна: все рычаги управления расположены удобно, багажник вместительный, наличие фаркопа и бокса на крыше добавляют универсальности.

Фото: Mr.chhoppers / wikimedia

На этом фоне у Belgee X50 выявляются ограничения: фаркоп установить нельзя, рейлинги носят декоративный характер, а багажник не впечатляет. Mazda CX-5 оказывается золотой серединой – при компактных габаритах багажное отделение радует вместительностью. Однако головное устройство у Mazda оставляет желать лучшего, а у Belgee X50 ситуация еще хуже, несмотря на попытку улучшить звук с помощью внешней прошивки. Skoda Kodiaq здесь снова впереди.

Расход топлива – критический критерий для многих водителей. Mazda CX-5 с 2,5-литровым мотором и мощностью 192 л.с. расходует 9,5 литра на 100 км, что впечатляет. Belgee X50 после чип-тюнинга показывает 9,3 литра, а Skoda Kodiaq — 10,5–11 литров, что обусловлено значительно большей массой. Все автомобили заправляются 95-м бензином, режим эксплуатации у Mazda чуть более трассовый, но разница не критична.

Качество отделки салона у Skoda Kodiaq на высоте, Belgee X50 занимает второе место, а Mazda CX-5 выглядит проще по материалам. Тем не менее, за 200 тысяч километров пробега у Mazda износились только ограничители дверей, был заменен один датчик ABS и проведен небольшой ремонт передней подвески. В остальном - только плановые расходники. Skoda Kodiaq оказался чуть более требовательным: были замены свечей, незначительные сбои электрики и один случай некачественного масла в DSG, но серьезных проблем за 125 тысяч километров не возникло.

Полный привод у Skoda Kodiaq работает быстро, но не всегда спасает. Mazda CX-5 выигрывает по клиренсу (21 см) и самым низким свесам, но для включения муфты требуется резкое нажатие на газ. Оба кроссовера не предназначены для серьезного бездорожья. У Belgee X50 стабилизация и антибукс работают корректно, зимой на моноприводе проблем не возникало, если подходить к ситуации с умом. Единственное, что было заметно после чип-тюнинга — нехватка сцепления с дорогой, особенно на зимней резине.

Сиденья в Skoda Kodiaq и Mazda CX-5 создают высокий уровень комфорта, а вот к посадке в Belgee X50 возникают вопросы даже после доработок. При росте 185 см подобрать положение сложно. Освещение у Kodiaq остается эталонным даже спустя годы, Mazda CX-5 уступает, несмотря на то, что на машине стоят светодиодные фары, а Belgee X50 занимает промежуточное положение.

По управляемости Mazda CX-5 лидирует, Skoda Kodiaq занимает второе место, а Belgee X50 ощущается менее естественно. Тормозная система у Kodiaq внушает уверенность даже при полной загрузке, Mazda CX-5 справляется, но без запаса, а у Belgee X50 штатные тормоза быстро перегреваются. После замены на более качественные компоненты ситуация улучшилась, но стоимость такой доработки немаленькая.

Вопрос о повторной покупке Belgee X50 остается открытым: несмотря на привлекательную цену, универсальности и баланса не хватает. Mazda CX-5 выглядит наиболее сбалансированной по поведению, если бы не нынешний уровень цен. Skoda Kodiaq за последние годы подорожал до недосягаемых высот. В конечном счете, выбор между моделями зависит от конкретных задач и приоритетов, универсального ответа не существует.

Упомянутые модели: Belgee X50, Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Skoda Kodiaq (от 1 339 000 Р)
Упомянутые марки: Belgee, Mazda, Skoda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Мазда, Шкода

Похожие материалы Белджи, Мазда, Шкода

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Владивосток Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться