Два бюджетных кроссовера на тесте — кто удивит больше? Сравниваем оснащение и ощущения

Сравнение Bestune T77 и Belgee X50: какой кроссовер выбрать в 2026 году

Bestune T77 и Belgee X50 - два кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Оба автомобиля имеют свои сильные и слабые стороны. Итоги оказались неожиданными. Какой из них подойдет именно вам - решать только после теста.

Недорогой кроссовер - мечта многих, кто хочет получить больше, чем просто базовую Lada. В 2026 году выбор таких машин в России огромен, но не все они одинаково хороши. На практике провели сравнение двух популярных автомобилей: Bestune T77 и Belgee X50. Оба стоят примерно одинаково, но ощущаются совершенно по-разному.

Belgee X50 - это, по сути, хорошо знакомый Geely Coolray, только с белорусской сборкой и новым логотипом. Bestune T77 - тот самый кроссовер, который мог бы стать Lada X-Cross 5, но остался самостоятельной моделью. Оба автомобиля уже не новички, но и не выглядят устаревшими. Их главные козыри - доступная цена и современное оснащение.

Фото: Bestune

Внешность и характер: спокойствие против агрессии

Поставив машины рядом, сразу замечаешь разницу в подходе к дизайну. Belgee X50 выглядит как спортивный хетчбек с агрессивными линиями и броскими деталями. Bestune T77, напротив, сдержан и даже немного строг. Его огромная решетка радиатора и прямые линии придают солидности, а светодиодная оптика во всех версиях подчеркивает статус. У X50 светодиоды только в топе, а в базе - обычные галогенки.

Размеры тоже говорят в пользу Bestune: он длиннее, шире и выше, а колесная база на 10 см больше. Колеса у T77 - минимум 18 дюймов, у X50 - от 17. Визуально T77 кажется взрослее, а X50 - более дерзким. Тут уже вопрос вкуса: кому-то важна практичность, а кто-то ищет эмоции.

Фото: Belgee

Салон: премиум против практичности

Внутри Bestune T77 сразу ощущается влияние Mercedes-Benz: два экрана, качественные материалы, мягкий пластик и аккуратная прострочка. Сиденья удобные, с хорошей боковой поддержкой. В целом интерьер выглядит дороже, чем у конкурента.

Belgee X50 внутри проще и строже. Архитектура салона перекочевала от Coolray, и это заметно. Красные акценты не спасают ситуацию - интерьер кажется старше и дешевле. Но эргономика на высоте: за рулем X50 сидеть удобнее, руль регулируется по вылету и высоте, а приборная панель информативнее. На втором ряду чуть просторнее в Bestune, а багажник у него больше - 375 против 330 литров.

Оба кроссовера радуют наличием физических кнопок для управления. В X50 в базе даже нет климат-контроля - только кондиционер. В T77 климат-установка идет уже в начальной комплектации. Мультимедиа у обеих моделей с большими экранами, но интерфейс у Bestune не самый удобный: мелкий шрифт и не самая быстрая реакция.

Техника и поведение на дороге

На бумаге оба кроссовера оснащены 1,5-литровыми турбомоторами и 7-ступенчатыми роботизированными коробками. Но у Bestune T77 двигатель четырехцилиндровый, а у Belgee X50 - трехцилиндровый, разработанный с участием Volvo. Мощность у T77 - 160 л.с., у X50 - 150, но на деле разница не ощущается: X50 даже быстрее - разгоняется за 8,4 секунды до сотни против 9,7 у T77.

На ходу Belgee X50 удивляет динамикой и управляемостью. Передачи переключаются быстро и плавно, крены минимальны, подвеска энергоемкая. Машина легко справляется с ямами и лежачими полицейскими, а короткие свесы помогают на легком бездорожье. Руль не идеален по обратной связи, но лучше, чем у многих китайских конкурентов.

Bestune T77 больше располагает к спокойной езде. Его коробка иногда ведет себя неровно, сбрасывая передачи без причины, а подвеска жестковата. На плохой дороге можно ощутить дискомфорт, зато руль точный, а тормоза у обеих машин работают без нареканий.

Оснащение и цены: за что платим

Belgee X50 дешевле: стартует с 2,5 млн рублей, тогда как Bestune T77 - с 2,9 млн. Но разница в цене компенсируется более богатым оснащением у T77. Уже в базе - климат-контроль, светодиодные фары, кожаный салон, панорамная крыша, подушки безопасности и бесключевой доступ. У X50 в начальной версии - тканевый салон, галогенки, обычный кондиционер и минимум опций.

В топовых комплектациях разрыв в цене увеличивается: X50 стоит 2,69 млн, T77 - чуть больше 3 млн. У Bestune появляется адаптивный круиз-контроль, мониторинг усталости водителя и дополнительные подушки безопасности. X50 отвечает ассистентом парковки и встроенным видеорегистратором, но адаптивного круиза нет. Навигации нет ни у одного из них, зато оба оснащены современной мультимедиа и USB-портами.

Личные впечатления: кому подойдет каждый

Несмотря на схожесть по цене и классу, эти кроссоверы рассчитаны на разную аудиторию. Belgee X50 - для тех, кто любит активную езду и ценит драйв. Он лучше управляется, быстрее разгоняется и приятнее на ходу. Bestune T77 - выбор для тех, кто ищет комфорт, простор и богатое оснащение. Он выглядит солиднее, но требует спокойного стиля вождения и хороших дорог.

Оба автомобиля оставили после теста неоднозначные впечатления. Каждый из них по-своему интересен, и выбор зависит только от ваших приоритетов. В любом случае, оба кроссовера достойны внимания и способны удивить даже искушенного водителя.