Почему немецкие бренды удивляют и разочаровывают одновременно — неожиданный взгляд

14 января 2026, 19:18
Сравнение дизайна Mercedes, BMW и Audi в 2026 году глазами автолюбителя
Сравнение дизайна Mercedes, BMW и Audi в 2026 году глазами автолюбителя
Дизайн немецких автомобилей меняется быстрее, чем ожидали даже эксперты. Mercedes, BMW и Audi в 2026 году уже не те, что были раньше. Что происходит с их стилем? Почему одни решения вызывают восторг, а другие - недоумение? В этом материале - личный взгляд на перемены.
В последние годы немецкая тройка - Mercedes, BMW и Audi - словно соревнуется не только в технологиях, но и в том, кто сильнее удивит публику внешним видом своих моделей. В 2026 году эти бренды уже не похожи на самих себя десятилетней давности. Их новые автомобили вызывают смешанные чувства: от восхищения до легкого раздражения.
Mercedes будто бы решил окончательно уйти от классики. Линии кузова стали еще более плавными, а решетка радиатора теперь напоминает нечто из будущего. В салоне - минимализм, огромные экраны и почти полное отсутствие привычных кнопок. С одной стороны, это выглядит свежо, с другой - теряется ощущение уюта, за который многие любили старые «мерсы».
BMW, напротив, продолжает экспериментировать с агрессивностью. Огромные «ноздри» на решетке радиатора стали уже мемом, но дизайнеры не сдаются. В 2026 году они еще больше увеличили их размер, а линии кузова стали резче. Внутри - смесь премиального комфорта и цифровых технологий. Но иногда кажется, что в погоне за эпатажем BMW теряет свою узнаваемую элегантность.
Audi же выбрала путь сдержанности. Их автомобили выглядят современно, но без излишеств. Четкие линии, лаконичные формы, фирменная светотехника. В салоне - спокойствие и порядок, но кому-то это может показаться скучным. Впрочем, именно за это Audi и ценят: за баланс между инновациями и традициями.
Сравнивая эти три бренда, появляется мысль, что ни один из них не остался прежним. Каждый ищет свой путь, иногда рискуя потерять часть поклонников. Но именно в этом и есть драйв современной автомобильной индустрии - постоянный поиск, эксперименты, попытки угадать, что понравится покупателю завтра.
В 2026 году дизайн немецких автомобилей - это не только про внешний вид. Это еще и про эмоции, которые вызывает машина, когда ты впервые видишь ее на улице или садишься за руль. И если раньше можно было с закрытыми глазами угадать марку по силуэту, то теперь приходится присматриваться. Впрочем, возможно, именно в этом и заключается новая эра немецкого автодизайна.
Похожие материалы БМВ, Ауди
-
15.01.2026, 01:17
Skoda раскрыла название нового семиместного электрокроссовера для Европы
Skoda готовит к выходу крупный электрокроссовер. Название модели держали в секрете до последнего. Ожидается премьера уже этим летом. Подробности о технических характеристиках пока не раскрыты. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
-
15.01.2026, 00:29
Дилеры ожидают рост продаж весной 2026 года несмотря на подорожание автомобилей
Весной 2026 года дилеры прогнозируют оживление рынка. Однако автомобили продолжат дорожать. Причины - налоги, утильсбор и курс валют. Эксперты отмечают влияние сезонных факторов. Ситуация на складах остается напряженной.Читать далее
-
15.01.2026, 00:12
В Челябинске продают уникальный Volkswagen Polo 2018 с минимальным пробегом и топовой комплектацией
В Челябинске выставлен на продажу Volkswagen Polo 2018 года с пробегом 2500 км. Автомобиль сохранил заводское состояние и богатое оснащение. Цена заметно выше рынка, но предложение интригует. Подробности и детали сделки - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 19:40
Два полноценных лофта и огромные ниши для хранения в доме на колесах 7 метров
Surf Bay из Польши ломает стереотипы о компактных домах на колесах. Внутри - две отдельные спальни и места для хранения больше, чем в некоторых квартирах. Минимализм здесь не про жертвы, а про комфорт. Почему этот дом не для коротких поездок? Узнайте, что скрывает его лаконичный фасад.Читать далее
-
14.01.2026, 19:25
Kia раскрыла цены и новые детали для обновленного электрокроссовера EV6 2026 года
Kia представила стоимость и ключевые обновления EV6 2026 года для Австралии. Модель получила увеличенную батарею и свежие опции. В линейке четыре версии, включая полноприводные. Новые технологии и улучшенная управляемость уже на старте продаж.Читать далее
-
14.01.2026, 18:31
Желтый Ford Mustang GTD впервые примерил легкосплавные диски ANRKY XR-01
Ford Mustang GTD получил уникальные диски от ANRKY Wheels. Впервые их показали на треке в Техасе. Новинка вызвала бурю обсуждений среди поклонников. Неожиданный спрос на GTD удивил даже сам Ford.Читать далее
-
14.01.2026, 18:19
Как «Ковровец» стал легендой: спортивные мотоциклы СССР, о которых забыли
Мотоциклы «Ковровец» когда-то были мечтой спортсменов. Их история полна неожиданных поворотов. Почему эти байки стали предшественниками «Восхода»? Коллекционеры до сих пор охотятся за ними. В материале - малоизвестные факты и детали.Читать далее
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее
Похожие материалы БМВ, Ауди
-
15.01.2026, 01:17
Skoda раскрыла название нового семиместного электрокроссовера для Европы
Skoda готовит к выходу крупный электрокроссовер. Название модели держали в секрете до последнего. Ожидается премьера уже этим летом. Подробности о технических характеристиках пока не раскрыты. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
-
15.01.2026, 00:29
Дилеры ожидают рост продаж весной 2026 года несмотря на подорожание автомобилей
Весной 2026 года дилеры прогнозируют оживление рынка. Однако автомобили продолжат дорожать. Причины - налоги, утильсбор и курс валют. Эксперты отмечают влияние сезонных факторов. Ситуация на складах остается напряженной.Читать далее
-
15.01.2026, 00:12
В Челябинске продают уникальный Volkswagen Polo 2018 с минимальным пробегом и топовой комплектацией
В Челябинске выставлен на продажу Volkswagen Polo 2018 года с пробегом 2500 км. Автомобиль сохранил заводское состояние и богатое оснащение. Цена заметно выше рынка, но предложение интригует. Подробности и детали сделки - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 19:40
Два полноценных лофта и огромные ниши для хранения в доме на колесах 7 метров
Surf Bay из Польши ломает стереотипы о компактных домах на колесах. Внутри - две отдельные спальни и места для хранения больше, чем в некоторых квартирах. Минимализм здесь не про жертвы, а про комфорт. Почему этот дом не для коротких поездок? Узнайте, что скрывает его лаконичный фасад.Читать далее
-
14.01.2026, 19:25
Kia раскрыла цены и новые детали для обновленного электрокроссовера EV6 2026 года
Kia представила стоимость и ключевые обновления EV6 2026 года для Австралии. Модель получила увеличенную батарею и свежие опции. В линейке четыре версии, включая полноприводные. Новые технологии и улучшенная управляемость уже на старте продаж.Читать далее
-
14.01.2026, 18:31
Желтый Ford Mustang GTD впервые примерил легкосплавные диски ANRKY XR-01
Ford Mustang GTD получил уникальные диски от ANRKY Wheels. Впервые их показали на треке в Техасе. Новинка вызвала бурю обсуждений среди поклонников. Неожиданный спрос на GTD удивил даже сам Ford.Читать далее
-
14.01.2026, 18:19
Как «Ковровец» стал легендой: спортивные мотоциклы СССР, о которых забыли
Мотоциклы «Ковровец» когда-то были мечтой спортсменов. Их история полна неожиданных поворотов. Почему эти байки стали предшественниками «Восхода»? Коллекционеры до сих пор охотятся за ними. В материале - малоизвестные факты и детали.Читать далее
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее