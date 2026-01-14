Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 19:18

Сравнение дизайна Mercedes, BMW и Audi в 2026 году глазами автолюбителя

Почему немецкие бренды удивляют и разочаровывают одновременно — неожиданный взгляд

Дизайн немецких автомобилей меняется быстрее, чем ожидали даже эксперты. Mercedes, BMW и Audi в 2026 году уже не те, что были раньше. Что происходит с их стилем? Почему одни решения вызывают восторг, а другие - недоумение? В этом материале - личный взгляд на перемены.

В последние годы немецкая тройка - Mercedes, BMW и Audi - словно соревнуется не только в технологиях, но и в том, кто сильнее удивит публику внешним видом своих моделей. В 2026 году эти бренды уже не похожи на самих себя десятилетней давности. Их новые автомобили вызывают смешанные чувства: от восхищения до легкого раздражения.

Mercedes будто бы решил окончательно уйти от классики. Линии кузова стали еще более плавными, а решетка радиатора теперь напоминает нечто из будущего. В салоне - минимализм, огромные экраны и почти полное отсутствие привычных кнопок. С одной стороны, это выглядит свежо, с другой - теряется ощущение уюта, за который многие любили старые «мерсы».

BMW, напротив, продолжает экспериментировать с агрессивностью. Огромные «ноздри» на решетке радиатора стали уже мемом, но дизайнеры не сдаются. В 2026 году они еще больше увеличили их размер, а линии кузова стали резче. Внутри - смесь премиального комфорта и цифровых технологий. Но иногда кажется, что в погоне за эпатажем BMW теряет свою узнаваемую элегантность.

Audi же выбрала путь сдержанности. Их автомобили выглядят современно, но без излишеств. Четкие линии, лаконичные формы, фирменная светотехника. В салоне - спокойствие и порядок, но кому-то это может показаться скучным. Впрочем, именно за это Audi и ценят: за баланс между инновациями и традициями.

Сравнивая эти три бренда, появляется мысль, что ни один из них не остался прежним. Каждый ищет свой путь, иногда рискуя потерять часть поклонников. Но именно в этом и есть драйв современной автомобильной индустрии - постоянный поиск, эксперименты, попытки угадать, что понравится покупателю завтра.

В 2026 году дизайн немецких автомобилей - это не только про внешний вид. Это еще и про эмоции, которые вызывает машина, когда ты впервые видишь ее на улице или садишься за руль. И если раньше можно было с закрытыми глазами угадать марку по силуэту, то теперь приходится присматриваться. Впрочем, возможно, именно в этом и заключается новая эра немецкого автодизайна.

Упомянутые марки: BMW, Audi
