Названа разница в подвеске и эргономике — почему Honda CR-V удобнее, а Toyota RAV4 динамичнее

Сравнение гибридных кроссоверов: нюансы Honda CR-V и Toyota RAV4 для российских дорог

Гибридные кроссоверы Honda CR-V и Toyota RAV4 продолжают вызывать споры среди российских водителей. Мы разобрали их ключевые отличия: от особенностей посадки и подвески до расхода топлива и эргономики. Почему эти детали становятся решающими при выборе - в нашем материале.

Гибридные кроссоверы Honda CR-V и Toyota RAV4 продолжают вызывать споры среди российских водителей. Мы разобрали их ключевые отличия: от особенностей посадки и подвески до расхода топлива и эргономики. Почему эти детали становятся решающими при выборе - в нашем материале.

В условиях, когда гибридные технологии становятся всё более востребованными, выбор между Honda CR-V и Toyota RAV4 имеет особое значение для российских автолюбителей. Эти модели не просто лидируют в продажах — они задают новые стандарты комфорта и экономичности для семей и активных водителей. Вопрос внешнего вида остаётся делом вкуса: строгие линии Toyota RAV4 или плавные очертания Honda CR-V редко становятся решающим фактором, но именно такие решения способны изменить мнение даже самых убеждённых поклонников бренда.

Посадка в салон — первое, что бросается в глаза при взгляде на этих кроссоверов. В Honda CR-V низкий порог и чуть заниженное сиденье обеспечивают лёгкую посадку и высадку, что особенно ценят семьи с детьми и пожилые пассажиры. У Toyota RAV4 порог выше, из-за чего обивка водительского кресла быстрее изнашивается — мелочь, но в повседневной эксплуатации она становится заметной. Подвеска у CR-V мягче, что позволяет лучше преодолевать неровности российских дорог. При этом RAV4 отличается большей жёсткостью, однако в версии Plug-in Hybrid подвеска становится заметно комфортнее благодаря аккумулятору под днищем, а на трассе автомобиль буквально «приклеен» к асфальту — это оценят любители динамичной езды.

Силовые установки у моделей различаются: Toyota RAV4 оснащён 2,5-литровым мотором, Honda CR-V — 2,0-литровым. В результате RAV4 выигрывает по динамике, особенно в версии Plug-in Hybrid мощностью 306 л.с. Здесь Honda CR-V не может конкурировать в ускорении. Расход топлива зависит от комплектации и условий: Honda CR-V с передним приводом и обновлённой гибридной системой показывает 4,8 л/100 км, полноприводная версия — до 7,6 л/100 км. Toyota RAV4 Hybrid в смешанном цикле расходует около 5,6 л/100 км. Плагин-гибрид удивляет: на трассе — 4 л/100 км, в городе — всего 1 л/100 км при регулярной подзарядке. Для тех, кто ищет баланс между надёжностью и экономичностью, это становится весомым аргументом.

Внутреннее пространство — сильная сторона Honda CR-V. Во втором ряду здесь больше места, двери открываются на 90 градусов, что облегчает посадку пассажиров. В Toyota RAV4 задние сиденья расположены чуть выше, под ними есть свободное место для ног, но общий объём салона немного меньше. Зато у RAV4 крупный вертикальный экран с подсветкой, тогда как в CR-V он установлен под углом и иногда бликует на солнце.

Эргономика управления вызывает вопросы: в Honda CR-V кнопка выключения зажигания расположена неудачно — есть риск случайно нажать её на ходу. В Toyota RAV4 система удержания в полосе работает заметно лучше, что важно для безопасности на трассе. Дизайн передней панели Honda CR-V с выступающими «крыльями» — необычное решение, к которому быстро привыкаешь.

Выбор между этими кроссоверами зависит от приоритетов будущего владельца. Если важны мощность, динамика и готовность к меньшим затратам на топливо, подключаемый гибрид Toyota RAV4 станет логичным решением. Для тех, кто ценит мягкость хода, простор и спокойный характер, Honda CR-V выглядит предпочтительнее. Оба автомобиля способны удивить, но раскрывают свои сильные стороны только при правильном подборе комплектации и стиле эксплуатации. Стоимость моделей на вторичном рынке: Honda CR-V — от 1 699 900 ₽, Toyota RAV4 — от 1 281 000 ₽.