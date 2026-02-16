Сравнили два внедорожника за 4 млн рублей: что выбрать - новый из Китая или подержанный японский

Сравнение GWM Poer и Mitsubishi L200: что выбрать за 4 миллиона рублей

Вышло исследование: новый китайский GWM Poer и подержанный Mitsubishi L200 2021 года столкнулись в честном сравнении. Разбираемся, какой пикап выгоднее, комфортабельнее и надежнее для российских дорог. Неожиданные выводы экспертов.

Российский рынок пикапов в 2026 году переживает настоящую трансформацию: если раньше выбор ограничивался парой японских моделей, то теперь на сцене доминируют китайские новинки. Для многих автолюбителей вопрос выбора между проверенной временем японской техникой и современными предложениями из Поднебесной стал как никогда актуален. Особенно когда речь идет о бюджете в районе 4 миллионов рублей - именно столько сегодня просят за новый GWM Poer или за подержанный Mitsubishi L200 2021 года. Почему это важно? Потому что от правильного выбора зависит не только комфорт и надежность, но и расходы на содержание, ликвидность и даже безопасность на российских дорогах.

Журналисты За рулем подробно сравнили два популярных пикапа, чтобы понять, какой из них действительно стоит своих денег и способен стать верным спутником в российских реалиях.

Интерьер и эргономика: традиции против новых решений

Салон Mitsubishi L200 после рестайлинга 2019 года стал строже, но по ощущениям все равно напоминает прошлое десятилетие. Физические кнопки радуют своей практичностью, однако материалы отделки быстро выдают возраст: пластик царапается, ткань сидений теряет вид после 100 тысяч километров, а руль покрывается следами эксплуатации. Впрочем, для утилитарного пикапа это не критично, но все же оставляет осадок.

GWM Poer встречает водителя и пассажиров просторной кабиной, где задний ряд уже не кажется компромиссом. Места для ног и багажа больше, а наклон спинки заднего дивана заметно комфортнее. В отделке встречается коричневая кожа, что для грузовика выглядит необычно, но даже если заменить ее на более простые материалы, впечатление от салона останется положительным. Планировка напоминает американские траки: множество ниш, вместительный бокс между сиденьями и большая передняя панель-полка. Посадка за рулем удобна, руль регулируется в двух плоскостях, а само кресло не утомляет даже в дальней дороге.

Техническая часть: бензин против дизеля

Mitsubishi L200 оснащается проверенным турбодизелем 4N15, который в целом зарекомендовал себя как надежный агрегат. Однако у ранних версий встречались проблемы с цепью ГРМ, а организация внутреннего пространства кабины оставляет желать лучшего - разместить багаж непросто, особенно если поездка дальняя.

GWM Poer предлагает выбор между бензиновым турбомотором и новым турбодизелем 2.4 мощностью 184 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатым автоматом собственной разработки. Такая связка обеспечивает достойную динамику и умеренный расход топлива - в среднем около 8 литров на 100 км. Дизельная версия доступна только в топовой комплектации Premium, и именно она стоит около 4 миллионов рублей.

Поведение на дороге и вне ее

На асфальте GWM Poer удивляет тишиной и стабильностью: шумоизоляция арок и моторного отсека на высоте, даже на зимних шипованных шинах в салоне сохраняется комфорт. Управляемость напоминает современные кроссоверы, а не утилитарные рамные внедорожники.

Главное преимущество Mitsubishi L200 - постоянный полный привод Super Select, который легко переключается шайбой. На трассе японец шумнее и требует больше внимания, а динамика с базовым мотором уступает китайскому конкуренту. Однако на плохих дорогах и бездорожье L200 раскрывается полностью: энергоемкая подвеска позволяет уверенно преодолевать сложные участки, а запас прочности шасси внушает доверие. GWM Poer тоже не пасует, но на волнистых покрытиях его подвеска быстрее достигает предела возможностей.

Эксплуатационные расходы и надежность

По стоимости владения оба пикапа оказались близки: за три года при пробеге 20 тысяч км в год GWM Poer обойдется владельцу примерно в 1,17 млн рублей, Mitsubishi L200 - чуть дешевле, около 1,04 млн. Основная разница - в цене планового ТО и транспортном налоге, который у китайца выше из-за большей мощности двигателя. Расход топлива у L200 ниже, но бензиновый Poer компенсирует это более динамичной ездой.

Что касается надежности, японский пикап по-прежнему считается эталоном долговечности, хотя кузов со временем может пострадать от коррозии, если не обработан антикором. У GWM Poer защита лучше: толще лакокрасочное покрытие, есть оцинковка. Сколько прослужат агрегаты китайца - покажет только время, но первые отзывы владельцев обнадеживают.

Запасные части и ликвидность

Цены на расходники и запчасти у обеих моделей примерно сопоставимы, хотя некоторые позиции у GWM Poer дешевле. Например, воздушный фильтр стоит 1200 рублей против 2250 у Mitsubishi, а комплект свечей - 7500 против 11 300. Комплект зимних шин и тормозные колодки - на одном уровне.

Ликвидность бренда Great Wall за последние годы заметно выросла, и теперь китайские пикапы продаются на вторичном рынке почти наравне с японскими. Это важный фактор для тех, кто планирует менять автомобиль через несколько лет.

Для кого какой пикап

Выбор между GWM Poer и Mitsubishi L200 зависит от задач. Если нужен универсальный автомобиль для города, трассы и редких выездов на природу, китайский пикап выглядит предпочтительнее: современный, комфортный, с хорошей шумоизоляцией и продуманной эргономикой. Для тех, кто ищет рабочую лошадку для тяжелых условий, дальних поездок по бездорожью и максимальной надежности, L200 остается одним из лучших вариантов на рынке. Впрочем, конкуренция между ними становится все острее, и теперь даже самые консервативные поклонники японских машин вынуждены признать: китайцы наступают на пятки.