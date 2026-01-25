Вышло исследование: что на самом деле отличает Haval Jolion от Belgee X50 и почему выбор не так очевиден

25 января 2026, 09:11
Сравнение Haval Jolion и Belgee X50: особенности популярных кроссоверов
Haval Jolion и Belgee X50 - два востребованных кроссовера на российском рынке, каждый со своими сильными сторонами. Экспертный разбор комплектаций, динамики, оснащения и нюансов эксплуатации поможет определиться с выбором между этими моделями.
Китайские кроссоверы уверенно закрепились на российском рынке, а сегодня Haval Jolion и Belgee X50 – одни из самых лидирующих представителей сегмента. Оба автомобиля пользуются спросом у автолюбителей, а также активно пользуются спросом в такси и каршеринге. Несмотря на схожую направленность, у каждой модели есть свои уникальные особенности, которые могут стать решающими при выборе.
Haval Jolion собирается в России, под Тулой, а Belgee X50 - в Белоруссии. Джолион заметно крупнее: его длина составляет 4472 мм, колесная база – 2700 мм. Для сравнения, у X50 эти показатели — 4330 мм и 2600 мм соответственно. Это напрямую влияет на простор второго ряда и объем багажника, где Джолион выигрывает у конкурента.
В плане силовых установок Haval Jolion предлагает два мотора: 143 л.с. для переднеприводной версии и 150 л.с. для полноприводной. Belgee X50 оснащен мотором мощностью 150 л.с., и благодаря меньшей массе и удачной связке двигателя с коробкой передачи, он оказывается более динамичным на дороге. Jolion доступен в шести комплектациях, а у X50 их всего три. Важно отметить, что базовая версия Haval комплектуется механической коробкой передач, чего у Belgee X50 вообще нет. Кроме того, только Jolion предлагает полный привод — он доступен в комплектациях Elite и Premium, тогда как X50 ограничен только передним приводом.
Belgee X50 имеет сбалансированные настройки шасси: турбомотор и преселективный роботизированный автомат работают слаженно, подвеска умеренно жесткая и при этом тихая, а рулевое управление отличается отзывчивостью. В плане удовольствия от вождения X50 научился удивлять, тогда как Джолион больше ориентирован на комфорт и практичность.
Если говорить о ценах и оснащении, то базовый Haval Jolion Comfort с механикой стоит 2,15 миллиона рублей (на момент 2026 года). В его арсенале — галогеновые фары, тканевый салон, ручные регулировки сидений, климат- и круиз-контроль, подогрев передних сидений, датчики дождя и света, задний парктроник, медиасистема с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также две подушки безопасности. Версия Elite с роботизированной коробкой и расширенным набором опций измерения стоит 2,45 миллиона рублей.
Belgee X50 Active стартует с отметки 2,48 миллиона рублей, но оснащение здесь скромнее: отсутствие светодиодных фар, Android Auto, климат-контроль, подогрев руля и лобового стекла, а также датчики дождя и света. Более дорогая версия Style (2,59 млн рублей) включает 18-дюймовые диски, панорамную крышу, боковые подушки безопасности, однозонный климат-контроль, датчик света, подогрев руля и задних сидений, камеру кругового обзора, автопарковщик, электроприводы зеркал и водительского кресла, а также встроенный видеорегистратор.
В топовой комплектации Haval Jolion Premium (2,65 млн рублей) предлагаются шесть подушек безопасности, 18-дюймовые диски, вентиляцию водительского сиденья, подогрев заднего дивана, тонировку задних стекол, отделку салона экокожей, электрорегулировку передних кресел, фоновую подсветку, двухзонный климат-контроль, цифровую приборную панель, увеличенный дисплей мультимедиа и камеру кругового обзора. Кроме того, только у Jolion есть полный привод и современные ассистенты водителя, что расширяет возможности эксплуатации автомобиля в разных условиях.
Таким образом, Haval Jolion выигрывает благодаря оснащению, разнообразию комплектаций и внутреннему приводу. Belgee X50, в свою очередь, привлек тех, кто ценит динамику. Выбор между моделями зависит от личных приоритетов: кому-то важнее простор и возможности, а кто-то ищет драйв и управляемость.
