Какие нюансы эксплуатации и обслуживания китайских кроссоверов влияют на их стоимость и спрос на вторичке

19 февраля 2026, 18:00
Сравнение Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro: что выбрать на вторичном рынке
Сравнение Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro: что выбрать на вторичном рынке
Китайские кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro все чаще встречаются на вторичном рынке России. Мы разобрались, какие особенности этих моделей оказывают влияние на их надежность и ликвидность при перепродаже.
В последние годы китайские кроссоверы уверенно укрепляют позиции на российском рынке, и Haval Jolion с Chery Tiggo 7 Pro стали двумя яркими представителями этого сегмента, вызывая живой интерес у покупателей. Оба автомобиля появились относительно недавно, но уже успели обзавестись армией поклонников, однако подходы к комфорту и практичности у них заметно различаются, что напрямую влияет на выбор между стилем и надежностью.
Haval Jolion привлекает внимание дерзким дизайном и богатым оснащением даже в базовых версиях, ориентируясь на молодую аудиторию. Внутри царит минимализм с большим экраном мультимедиа и сенсорными панелями, но материалы отделки не всегда выдерживают испытание временем, быстро приобретая поношенный вид. Технически он чаще всего оснащается турбомотором 1.5 в паре с вариатором, что обеспечивает достойную динамику, но требует частого обслуживания, так как на вторичном рынке нередки жалобы на перегрев трансмиссии.
Chery Tiggo 7 Pro, напротив, представляет собой образец спокойного стиля и универсальности: его салон встречает покупателя качественной шумоизоляцией и мягкими материалами, которые сохраняют аккуратный вид значительно дольше. Силовые агрегаты Chery реже доставляют хлопоты, а подвеска лучше адаптирована к разбитым дорогам и обладает большим запасом прочности. Благодаря устойчивой репутации и развитой сервисной сети, этот кроссовер лучше держит цену и пользуется большим доверием при перепродаже.
На вторичном рынке Haval Jolion выглядит заманчиво по первоначальной цене, однако его ликвидность ниже, и стоимость падает быстрее из-за рисков дорогостоящего ремонта трансмиссии. Chery Tiggo 7 Pro, напротив, предлагает более дешевое обслуживание и доступность запчастей, что делает его выгоднее для тех, кто планирует не только купить машину, но и экономить на ее эксплуатации. В итоге выбор сводится к дилемме: взять более яркий и технологичный Jolion, мирясь с рисками, или отдать предпочтение проверенной практичности Tiggo 7 Pro.
