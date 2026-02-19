Какие нюансы эксплуатации и обслуживания китайских кроссоверов влияют на их стоимость и спрос на вторичке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 февраля 2026, 18:00

Сравнение Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro: что выбрать на вторичном рынке

Сравнение Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro: что выбрать на вторичном рынке

Какие нюансы эксплуатации и обслуживания китайских кроссоверов влияют на их стоимость и спрос на вторичке

Сравнение Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro: что выбрать на вторичном рынке

Китайские кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro все чаще встречаются на вторичном рынке России. Мы разобрались, какие особенности этих моделей оказывают влияние на их надежность и ликвидность при перепродаже.

Китайские кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro все чаще встречаются на вторичном рынке России. Мы разобрались, какие особенности этих моделей оказывают влияние на их надежность и ликвидность при перепродаже.

В последние годы китайские кроссоверы уверенно укрепляют позиции на российском рынке, и Haval Jolion с Chery Tiggo 7 Pro стали двумя яркими представителями этого сегмента, вызывая живой интерес у покупателей. Оба автомобиля появились относительно недавно, но уже успели обзавестись армией поклонников, однако подходы к комфорту и практичности у них заметно различаются, что напрямую влияет на выбор между стилем и надежностью.

Haval Jolion привлекает внимание дерзким дизайном и богатым оснащением даже в базовых версиях, ориентируясь на молодую аудиторию. Внутри царит минимализм с большим экраном мультимедиа и сенсорными панелями, но материалы отделки не всегда выдерживают испытание временем, быстро приобретая поношенный вид. Технически он чаще всего оснащается турбомотором 1.5 в паре с вариатором, что обеспечивает достойную динамику, но требует частого обслуживания, так как на вторичном рынке нередки жалобы на перегрев трансмиссии.

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 Pro, напротив, представляет собой образец спокойного стиля и универсальности: его салон встречает покупателя качественной шумоизоляцией и мягкими материалами, которые сохраняют аккуратный вид значительно дольше. Силовые агрегаты Chery реже доставляют хлопоты, а подвеска лучше адаптирована к разбитым дорогам и обладает большим запасом прочности. Благодаря устойчивой репутации и развитой сервисной сети, этот кроссовер лучше держит цену и пользуется большим доверием при перепродаже.

На вторичном рынке Haval Jolion выглядит заманчиво по первоначальной цене, однако его ликвидность ниже, и стоимость падает быстрее из-за рисков дорогостоящего ремонта трансмиссии. Chery Tiggo 7 Pro, напротив, предлагает более дешевое обслуживание и доступность запчастей, что делает его выгоднее для тех, кто планирует не только купить машину, но и экономить на ее эксплуатации. В итоге выбор сводится к дилемме: взять более яркий и технологичный Jolion, мирясь с рисками, или отдать предпочтение проверенной практичности Tiggo 7 Pro.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Chery Tiggo 7 Pro (от 1 479 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Чери

Похожие материалы Хавейл, Чери

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Оренбург Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться