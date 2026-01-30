Какие плюсы и минусы выявили реальные водители у Haval Jolion и Nissan Qashqai в 2026 году — что лучше выбрать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 12:07

Сравнение Haval Jolion и Nissan Qashqai: ключевые отличия и оценки владельцев

Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Nissan Qashqai - оказались в центре внимания автолюбителей. Мы разобрали их по характеристикам, отзывам и реальным оценкам, чтобы понять, какой из них сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог.

В 2026 году российский рынок кроссоверов продолжит меняться, и выбор между Haval Jolion и Nissan Qashqai становится все более актуальным. Оба автомобиля — представители сегмента компактных внедорожников, но различия между ними могут стать решающими для потенциальных покупателей. Сравнение этих моделей позволяет не только определить их сильные и слабые стороны, но и понять, какой автомобиль лучше купить в современных реалиях.

Haval Jolion, собранный в России, предлагает рестайлинговую версию с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 143 л.с. В то же время Nissan Qashqai, поступающий из Великобритании, оснащен аналогичным мотором по объему, но с большей отдачей — 158 л.с. Оба кроссовера комплектуются автоматической коробкой передач и передним приводом, что делает их сравнимыми по базовым техническим параметрам.

Фото: Nissan

Однако различия проявляются уже на этапе эксплуатации. Jolion рассчитан на более доступный бензин АИ-92, тогда как Qashqai требует АИ-95. Это может сказаться затратах эксплуатации. Кроме того, Haval Jolion заметно легче – его масса составляет 1445 кг против 1665 кг у конкурента, что влияет на динамику и расход топлива.

Говоря о практичности, стоит отметить объем багажника: у Qashqai он значительно больше — 455 литров против 337 у Jolion. Это важный аргумент для тех, кто часто перевозит крупные грузы. В то же время Jolion выигрывает на колесной базе (2700 мм против 2665 мм).

Динамические характеристики также отличаются. Qashqai разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды, тогда как Jolion - за 9,8 секунды. При этом расход топлива у Nissan заметно ниже: 5,1 л/100 км против 8,1 л/100 км у Haval. Для городских условий и дальних поездок этот параметр может стать определяющим.

Важную роль играют и отзывы владельцев. Haval Jolion получил высокие оценки - 9,1 из 10 на основе 843 мнений. Владельцы отмечают отличную обзорность, просторный салон, удобную мультимедийную систему и удобную подвеску. Из недостатков - иногда резкая работа коробки передач и мелкие недочеты по отделке.

Nissan Qashqai, несмотря на меньший объем отзывов (8 мнений), также заслужил положительную репутацию - 8,5 из 10. Водители говорят о надежности, хорошей проходимости и уверенным поведением на дороге. Однако возникают жалобы на жесткую подвеску, шумы в электроприводе стекол и необходимость дополнительной шумоизоляции.

С точки зрения стоимости Haval Jolion выглядит более доступным: средняя цена новой машины составляет около 2,45 миллиона рублей. Для Qashqai цены меняются, так как авто можно купить только путем ввоза путем параллельного импорта.

В итоге выбор между Haval Jolion и Nissan Qashqai зависит от приоритетов покупателя. Jolion подойдет тем, кто ценит простор, доступность и современное оснащение, Qashqai - для тех, кто делает ставку на динамику, экономичность и вместительность багажника. Оба автомобиля имеют свои сильные стороны.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Nissan Qashqai (от 1 154 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Nissan
Похожие материалы Хавейл, Ниссан

