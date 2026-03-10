Названы главные конкуренты нового кроссовера Москвич М70

10 марта 2026, 09:23
Сравнение: какие кроссоверы конкурируют с новым «Москвичом М70» и сколько они стоят
Фото: МАЗ "Москвич"
Сравнение: какие кроссоверы конкурируют с новым «Москвичом М70» и сколько они стоят
На российском рынке появился «Москвич М70», и теперь автолюбители гадают, сможет ли он потеснить признанных лидеров сегмента. Какие модели станут его главными соперниками, чем они отличаются и почему сейчас особенно важно знать их цены - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и неожиданные нюансы комплектаций.
Появление «Москвича М70» на российском рынке стало заметным событием для всех, кто следит за новинками в сегменте кроссоверов. В условиях, когда конкуренция среди SUV только усиливается, автолюбители все чаще задаются вопросом: сможет ли новая модель от «Москвича» занять достойное место среди уже известных игроков? Особенно на фоне того, что цены на автомобили продолжают расти, а выбор становится все сложнее.
«Москвич М70» - это не просто очередная новинка, а попытка отечественного бренда вернуть себе позиции в популярном сегменте. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Для тех, кто предпочитает больше мощности, предусмотрена версия с 2-литровым мотором на 200 л.с. и девятиступенчатым автоматом. Пока что привод только передний, но производитель обещает появление полноприводных модификаций в будущем. В базовой комплектации уже есть подогрев всех сидений, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, панорамная крыша, камера заднего вида, а также датчики света и дождя. Цены варьируются от 3 099 000 до 3 499 000 рублей, что ставит модель в один ряд с самыми востребованными кроссоверами на рынке.
Однако «Москвичу М70» предстоит выдержать серьезную конкуренцию. На российском рынке уже есть несколько моделей, которые могут составить ему достойную альтернативу. Среди них - Tenet T7, Haval F7, Geely Atlas, Jaecoo J7 и GAC GS4. Каждый из этих автомобилей имеет свои сильные стороны и особенности, которые могут оказаться решающими для покупателя.
Tenet T7: ставка на полный привод и локальную сборку
Tenet T7 - один из самых заметных соперников «Москвича М70». Эта модель, по сути, является копией Chery Tiggo 7L и собирается на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. В отличие от «Москвича», Tenet T7 уже сейчас доступен с полным приводом, что может стать решающим фактором для многих российских водителей. Под капотом - 1,6-литровый двигатель мощностью 150 л.с., а в паре с ним работает семиступенчатый робот. Диапазон цен - от 2 735 000 до 3 140 000 рублей. В феврале Tenet T7 стал самым продаваемым кроссовером в России, что говорит о высоком спросе на такие автомобили.
Haval F7: проверенный временем китайский кроссовер
Haval F7 - еще один сильный игрок в этом сегменте. Именно с этой модели началась история китайского автопрома в Тульской области. Сейчас Haval F7 доступен с двумя вариантами моторов: 1,5 литра (150 л.с.) и 2 литра (192 л.с.), оба агрегатируются с семиступенчатым роботом. Покупатели могут выбрать как передний, так и полный привод. Стоимость варьируется от 2 899 000 до 3 699 000 рублей. Несмотря на то, что модель уже не входит в топ-10 самых популярных машин в стране, она по-прежнему пользуется стабильным спросом.
Geely Atlas: возвращение базовой версии и расширенный функционал
Geely Atlas вновь стал актуальным конкурентом после возвращения на рынок базовой версии с передним приводом. Автомобиль предлагается с двумя моторами: 1,5 литра (147 л.с.) и 2 литра (200 л.с.), а также с двумя типами коробок передач - семиступенчатым роботом и восьмиступенчатым автоматом. В списке опций - светодиодная оптика, цифровая приборная панель, панорамная крыша с люком и двухзонный климат-контроль. Цены начинаются от 3 449 990 рублей и доходят до 4 080 990 рублей.
Jaecoo J7: стиль и технологии в одном флаконе
Jaecoo J7 выделяется на фоне конкурентов своим дизайном, вдохновленным Range Rover, и богатым оснащением. Уже в базовой комплектации покупатель получает камеры кругового обзора, круиз-контроль, подогрев передних сидений, цифровую приборную панель и большой 13,2-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Под капотом - 1,6-литровый мотор на 150 л.с., семиступенчатый робот и возможность выбора между передним и полным приводом. Стоимость - от 3 169 000 до 3 469 000 рублей.
GAC GS4: яркий дизайн и продуманная комплектация
GAC GS4 привлекает внимание экстерьером в стиле Lexus и Toyota: острые линии, массивная решетка радиатора и выдвижные ручки. Внутри - светодиодная оптика, климат-контроль, беспроводная зарядка, цифровая приборная панель и камеры кругового обзора уже в базовой версии. Два варианта моторов - 1,5 литра (170 л.с.) и 2 литра (231 л.с.), коробки - семиступенчатый робот или восьмиступенчатый автомат, привод - передний или полный. Цены - от 3 299 000 до 3 849 000 рублей.
Стоит отметить, что ситуация на рынке кроссоверов меняется стремительно. Многие бренды корректируют цены и комплектации, чтобы удержать интерес покупателей. Как отмечают эксперты, после ужесточения контроля за поставками автомобилей из Китая, о чем недавно рассказывалось в материале о новых схемах ввоза машин в Россию, конкуренция среди китайских и локальных марок только усилилась. Это напрямую влияет на доступность и стоимость новых моделей, включая «Москвич М70».
По информации Autonews, выбор между этими кроссоверами зависит не только от цены, но и от набора опций, типа привода и репутации бренда. В ближайшие месяцы ситуация может измениться, ведь производители продолжают адаптироваться к новым условиям рынка и запросам покупателей.
Похожие материалы Moskvich, МДжи, Тенет, Хавейл, Джили, Джейку, ГАК
-
06.03.2026, 06:24
Смогут ли Tenet, Belgee и «Москвич» вытеснить китайские бренды из России
Китайское нашествие пошло на спад: Chery теряет 86% продаж, Changan падает вдвое. На смену им приходят Tenet, Belgee и «Москвич». В материале — полный расклад: кто уйдет первым, кто задержится надолго и что это значит для покупателей.Читать далее
-
05.03.2026, 15:41
В новом списке авто для такси почти нет доступных моделей - перевозчики недовольны
Минпромторг расширил перечень автомобилей для работы в такси, но большинство новых моделей оказались слишком дорогими для массового рынка. Эксперты и перевозчики предупреждают: доступных вариантов почти не осталось, а это может привести к росту цен и сокращению числа машин. Почему так произошло и что ждет отрасль - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.03.2026, 13:22
Tenet вошел в тройку лидеров по продажам: 50 тысяч авто за полгода в России
Российский бренд Tenet удивил рынок: за полгода продано 50 тысяч машин, и это только начало. Почему спрос на эти автомобили не падает, какие модели оказались в топе и что ждет покупателей дальше - эксперты объяснили, что происходит на рынке. Мало кто ожидал таких результатов от новой марки.Читать далее
-
04.03.2026, 19:50
Пять кроссоверов, которые не теряют спрос даже в кризис: цены и лидеры продаж
Эксперты отмечают: несмотря на спад продаж и новые налоги, россияне продолжают выбирать кроссоверы. Какие модели оказались в топе, почему именно они и как изменились цены - рассказываем, что происходит на рынке и что это значит для покупателей.Читать далее
-
01.03.2026, 21:13
Недостатки китайских кроссоверов: реальные жалобы владельцев Chery, Geely и Haval
Популярность китайских кроссоверов в России растет, но вместе с ней увеличивается и число критических отзывов. Мы изучили, какие проблемы чаще всего отмечают владельцы Chery, Geely и Haval, и почему эти нюансы становятся важными при выборе нового автомобиля.Читать далее
-
26.02.2026, 10:11
Geely Atlas и Lada Niva Legend: сравнение расходов на владение за 5 лет
Эксперты рассчитали, сколько реально стоит владение новым Geely Atlas в Москве. Итоги оказались неожиданными: расходы почти вдвое выше, чем у Lada Niva Legend. Разбираемся, что влияет на итоговую сумму и почему разница так велика.Читать далее
-
22.02.2026, 05:54
Belgee против Tenet: у кого больше шансов в борьбе за покупателя на российском рынке
Сравниваем главных конкурентов на российском рынке: Belgee против бюджетного Tenet. Технологии, оснащение и дальнейшие перспективы на российском рынке в одной статье. Кто победит в борьбе за российский рынок.Читать далее
-
21.02.2026, 15:04
Tenet T7: главные недостатки и нюансы эксплуатации нового кроссовера
Tenet T7 - свежий игрок на российском рынке, который уже успел обзавестись как поклонниками, так и критиками. В материале - разбор ключевых минусов, особенностей эксплуатации и советы по устранению типичных проблем.Читать далее
-
20.02.2026, 09:20
Tenet: как российский SUV стал инновационным лидером в Калуге
Появление Tenet в России перевернуло представление о локальном автопроме. Рассказываем, как завод под Калугой выпускает модели Т4, Т7 и Т8 с локализацией до 70%, внедряя мировые технологии и создавая инженерную школу будущего.Читать далее
-
12.03.2026, 11:33
Китайские автомобили в России: что показал опыт владельцев за 4 года
Массовое появление китайских автомобилей на российском рынке изменило расстановку сил среди автопроизводителей. Эксперты и владельцы делятся опытом эксплуатации, а свежие исследования раскрывают неожиданные детали о качестве и слабых местах новых моделей. Почему этот вопрос актуален именно сейчас - в материале.Читать далее
-
12.03.2026, 11:21
GAC S9 выходит на российский рынок: известны характеристики и комплектации
Летом 2026 года в России стартуют продажи гибридного кроссовера GAC S9. Модель выделяется пятиместной компоновкой, внушительной мощностью и большим запасом хода. Эксперты отмечают, что новинка способна изменить расстановку сил в сегменте крупных гибридов.Читать далее
Похожие материалы Moskvich, МДжи, Тенет, Хавейл, Джили, Джейку, ГАК
-
06.03.2026, 06:24
Смогут ли Tenet, Belgee и «Москвич» вытеснить китайские бренды из России
Китайское нашествие пошло на спад: Chery теряет 86% продаж, Changan падает вдвое. На смену им приходят Tenet, Belgee и «Москвич». В материале — полный расклад: кто уйдет первым, кто задержится надолго и что это значит для покупателей.Читать далее
-
05.03.2026, 15:41
В новом списке авто для такси почти нет доступных моделей - перевозчики недовольны
Минпромторг расширил перечень автомобилей для работы в такси, но большинство новых моделей оказались слишком дорогими для массового рынка. Эксперты и перевозчики предупреждают: доступных вариантов почти не осталось, а это может привести к росту цен и сокращению числа машин. Почему так произошло и что ждет отрасль - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.03.2026, 13:22
Tenet вошел в тройку лидеров по продажам: 50 тысяч авто за полгода в России
Российский бренд Tenet удивил рынок: за полгода продано 50 тысяч машин, и это только начало. Почему спрос на эти автомобили не падает, какие модели оказались в топе и что ждет покупателей дальше - эксперты объяснили, что происходит на рынке. Мало кто ожидал таких результатов от новой марки.Читать далее
-
04.03.2026, 19:50
Пять кроссоверов, которые не теряют спрос даже в кризис: цены и лидеры продаж
Эксперты отмечают: несмотря на спад продаж и новые налоги, россияне продолжают выбирать кроссоверы. Какие модели оказались в топе, почему именно они и как изменились цены - рассказываем, что происходит на рынке и что это значит для покупателей.Читать далее
-
01.03.2026, 21:13
Недостатки китайских кроссоверов: реальные жалобы владельцев Chery, Geely и Haval
Популярность китайских кроссоверов в России растет, но вместе с ней увеличивается и число критических отзывов. Мы изучили, какие проблемы чаще всего отмечают владельцы Chery, Geely и Haval, и почему эти нюансы становятся важными при выборе нового автомобиля.Читать далее
-
26.02.2026, 10:11
Geely Atlas и Lada Niva Legend: сравнение расходов на владение за 5 лет
Эксперты рассчитали, сколько реально стоит владение новым Geely Atlas в Москве. Итоги оказались неожиданными: расходы почти вдвое выше, чем у Lada Niva Legend. Разбираемся, что влияет на итоговую сумму и почему разница так велика.Читать далее
-
22.02.2026, 05:54
Belgee против Tenet: у кого больше шансов в борьбе за покупателя на российском рынке
Сравниваем главных конкурентов на российском рынке: Belgee против бюджетного Tenet. Технологии, оснащение и дальнейшие перспективы на российском рынке в одной статье. Кто победит в борьбе за российский рынок.Читать далее
-
21.02.2026, 15:04
Tenet T7: главные недостатки и нюансы эксплуатации нового кроссовера
Tenet T7 - свежий игрок на российском рынке, который уже успел обзавестись как поклонниками, так и критиками. В материале - разбор ключевых минусов, особенностей эксплуатации и советы по устранению типичных проблем.Читать далее
-
20.02.2026, 09:20
Tenet: как российский SUV стал инновационным лидером в Калуге
Появление Tenet в России перевернуло представление о локальном автопроме. Рассказываем, как завод под Калугой выпускает модели Т4, Т7 и Т8 с локализацией до 70%, внедряя мировые технологии и создавая инженерную школу будущего.Читать далее
-
12.03.2026, 11:33
Китайские автомобили в России: что показал опыт владельцев за 4 года
Массовое появление китайских автомобилей на российском рынке изменило расстановку сил среди автопроизводителей. Эксперты и владельцы делятся опытом эксплуатации, а свежие исследования раскрывают неожиданные детали о качестве и слабых местах новых моделей. Почему этот вопрос актуален именно сейчас - в материале.Читать далее
-
12.03.2026, 11:21
GAC S9 выходит на российский рынок: известны характеристики и комплектации
Летом 2026 года в России стартуют продажи гибридного кроссовера GAC S9. Модель выделяется пятиместной компоновкой, внушительной мощностью и большим запасом хода. Эксперты отмечают, что новинка способна изменить расстановку сил в сегменте крупных гибридов.Читать далее