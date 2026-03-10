Названы главные конкуренты нового кроссовера Москвич М70

Сравнение: какие кроссоверы конкурируют с новым «Москвичом М70» и сколько они стоят

На российском рынке появился «Москвич М70», и теперь автолюбители гадают, сможет ли он потеснить признанных лидеров сегмента. Какие модели станут его главными соперниками, чем они отличаются и почему сейчас особенно важно знать их цены - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и неожиданные нюансы комплектаций.

Появление «Москвича М70» на российском рынке стало заметным событием для всех, кто следит за новинками в сегменте кроссоверов. В условиях, когда конкуренция среди SUV только усиливается, автолюбители все чаще задаются вопросом: сможет ли новая модель от «Москвича» занять достойное место среди уже известных игроков? Особенно на фоне того, что цены на автомобили продолжают расти, а выбор становится все сложнее.

«Москвич М70» - это не просто очередная новинка, а попытка отечественного бренда вернуть себе позиции в популярном сегменте. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Для тех, кто предпочитает больше мощности, предусмотрена версия с 2-литровым мотором на 200 л.с. и девятиступенчатым автоматом. Пока что привод только передний, но производитель обещает появление полноприводных модификаций в будущем. В базовой комплектации уже есть подогрев всех сидений, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, панорамная крыша, камера заднего вида, а также датчики света и дождя. Цены варьируются от 3 099 000 до 3 499 000 рублей, что ставит модель в один ряд с самыми востребованными кроссоверами на рынке.

Однако «Москвичу М70» предстоит выдержать серьезную конкуренцию. На российском рынке уже есть несколько моделей, которые могут составить ему достойную альтернативу. Среди них - Tenet T7, Haval F7, Geely Atlas, Jaecoo J7 и GAC GS4. Каждый из этих автомобилей имеет свои сильные стороны и особенности, которые могут оказаться решающими для покупателя.

Tenet T7: ставка на полный привод и локальную сборку

Tenet T7 - один из самых заметных соперников «Москвича М70». Эта модель, по сути, является копией Chery Tiggo 7L и собирается на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. В отличие от «Москвича», Tenet T7 уже сейчас доступен с полным приводом, что может стать решающим фактором для многих российских водителей. Под капотом - 1,6-литровый двигатель мощностью 150 л.с., а в паре с ним работает семиступенчатый робот. Диапазон цен - от 2 735 000 до 3 140 000 рублей. В феврале Tenet T7 стал самым продаваемым кроссовером в России, что говорит о высоком спросе на такие автомобили.

Haval F7: проверенный временем китайский кроссовер

Haval F7 - еще один сильный игрок в этом сегменте. Именно с этой модели началась история китайского автопрома в Тульской области. Сейчас Haval F7 доступен с двумя вариантами моторов: 1,5 литра (150 л.с.) и 2 литра (192 л.с.), оба агрегатируются с семиступенчатым роботом. Покупатели могут выбрать как передний, так и полный привод. Стоимость варьируется от 2 899 000 до 3 699 000 рублей. Несмотря на то, что модель уже не входит в топ-10 самых популярных машин в стране, она по-прежнему пользуется стабильным спросом.

Geely Atlas: возвращение базовой версии и расширенный функционал

Geely Atlas вновь стал актуальным конкурентом после возвращения на рынок базовой версии с передним приводом. Автомобиль предлагается с двумя моторами: 1,5 литра (147 л.с.) и 2 литра (200 л.с.), а также с двумя типами коробок передач - семиступенчатым роботом и восьмиступенчатым автоматом. В списке опций - светодиодная оптика, цифровая приборная панель, панорамная крыша с люком и двухзонный климат-контроль. Цены начинаются от 3 449 990 рублей и доходят до 4 080 990 рублей.

Jaecoo J7: стиль и технологии в одном флаконе

Jaecoo J7 выделяется на фоне конкурентов своим дизайном, вдохновленным Range Rover, и богатым оснащением. Уже в базовой комплектации покупатель получает камеры кругового обзора, круиз-контроль, подогрев передних сидений, цифровую приборную панель и большой 13,2-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Под капотом - 1,6-литровый мотор на 150 л.с., семиступенчатый робот и возможность выбора между передним и полным приводом. Стоимость - от 3 169 000 до 3 469 000 рублей.

GAC GS4: яркий дизайн и продуманная комплектация

GAC GS4 привлекает внимание экстерьером в стиле Lexus и Toyota: острые линии, массивная решетка радиатора и выдвижные ручки. Внутри - светодиодная оптика, климат-контроль, беспроводная зарядка, цифровая приборная панель и камеры кругового обзора уже в базовой версии. Два варианта моторов - 1,5 литра (170 л.с.) и 2 литра (231 л.с.), коробки - семиступенчатый робот или восьмиступенчатый автомат, привод - передний или полный. Цены - от 3 299 000 до 3 849 000 рублей.

Стоит отметить, что ситуация на рынке кроссоверов меняется стремительно. Многие бренды корректируют цены и комплектации, чтобы удержать интерес покупателей. Как отмечают эксперты, после ужесточения контроля за поставками автомобилей из Китая, о чем недавно рассказывалось в материале о новых схемах ввоза машин в Россию, конкуренция среди китайских и локальных марок только усилилась. Это напрямую влияет на доступность и стоимость новых моделей, включая «Москвич М70».

По информации Autonews, выбор между этими кроссоверами зависит не только от цены, но и от набора опций, типа привода и репутации бренда. В ближайшие месяцы ситуация может измениться, ведь производители продолжают адаптироваться к новым условиям рынка и запросам покупателей.