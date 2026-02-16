Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 08:17

Сравнение КамАЗ-5320 и Mercedes-Benz NG: особенности, различия и эксплуатация

Какие плюсы и минусы у советского и немецкого грузовиков 70–80-х годов и что важно знать при выборе

Два легендарных грузовика - КамАЗ-5320 и Mercedes-Benz NG - до сих пор вызывают споры среди профессионалов. В чем их ключевые отличия, как они проявляют себя в реальных условиях и почему их сравнение актуально сегодня - разбираемся подробно.

Сравнение советского КамАЗ-5320 и немецкого Mercedes-Benz NG - не просто разговор о технике, а попытка понять, как разные подходы к созданию грузовиков отражаются на их судьбе и востребованности. Эти машины стали символами своих эпох и стран, а их противостояние до сих пор вызывает интерес у специалистов и автолюбителей.

КамАЗ-5320 появился в 1976 году и сразу стал рабочей лошадкой для огромных просторов СССР. Его главная задача - справиться с суровым климатом, плохими дорогами и расстояниями. В то же время Mercedes-Benz NG, дебютировавший чуть раньше, был ориентирован на европейские трассы, где ценятся комфорт, надежность и технологичность.

Фото: O. Nordsieck / ru.wikipedia.org

Двигатель КамАЗа - это массивный дизельный V8 мощностью почти 11 литров и мощностью 210 л.с. Он не отличается экономичностью, но прост в ремонте и не требует сложного оборудования. Mercedes-Benz NG объединил более современные дизели, развивающие мощность до 320 л.с., что позволило ему быть не только мощнее, но и экономичнее. Немецкие моторы отличались технологичностью, но требовали квалифицированного обслуживания.

В плане надежности КамАЗ-5320 часто называют неприхотливым и выносливым. Его конструкции рассчитаны на ремонт в полевых условиях, что было крайне важно для советских реалий. Однако ходовая часть страдала от недоработок и спешки на производстве. Mercedes-Benz NG, напротив, славился качеством сборки, но обслуживание и запчасти обходились дорого, а отремонтировать его без специализированного сервиса было сложно.

Комфорт - еще одна точка расхождения. Водитель КамАЗа сталкивался с минимализмом: шумная кабина, жесткая подвеска, отсутствие элементарных удобств. Дальние дороги превратились в испытание на выносливость. В Mercedes-Benz NG все радовало: просторный салон, продуманная эргономика, отличная шумоизоляция. Для дальнобойщиков это был настоящий дом на колесах.

Проходимость - сильная сторона КамАЗа. Он уверенно идет по бездорожью, грязи, разбитым грунтам. Именно поэтому его выбирали для работы в самых труднодоступных регионах. Mercedes-Benz NG уверенно чувствует себя на асфальте, но в сложных условиях уступает советскому конкуренту.

Стоимость владения – еще один важный аспект. КамАЗ-5320 был доступен по цене и обслуживанию, что и делало его массовым выбором для предприятий СССР. Mercedes-Benz NG — техника высокого класса, требующая серьезных вложений как при покупке, так и при эксплуатации.

В итоге, если нужен грузовик для условий, где важна простота и ремонтопригодность, КамАЗ-5320 остается вне конкуренции. Для тех, кто ценит комфорт, мощность и современные технологии на дальних маршрутах, Mercedes-Benz NG выглядит предпочтительнее. Оба грузовика стали отражением своей эпохи и до сих пор вызывают уважение у профессионалов.

Упомянутые марки: КамАЗ
