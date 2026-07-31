Российский и немецкий тяжеловесы - неожиданные отличия и скрытые преимущества

Сравнение КАМАЗ-6560 и MAN HX2: кто лидирует среди военных грузовиков

Два мощных армейских грузовика - разные подходы к конструкции. Инженерные решения удивляют даже экспертов. Неожиданные детали раскрывают новые грани этой мощной военной техники.

Два мощных армейских грузовика - разные подходы к конструкции. Инженерные решения удивляют даже экспертов. Неожиданные детали раскрывают новые грани этой мощной военной техники.

В мире тяжелых военных грузовиков конкуренция между российскими и немецкими производителями остается напряженной. На первый взгляд, КАМАЗ-6560 и MAN HX2 8x8 кажутся равными соперниками, но при детальном рассмотрении обнаруживаются существенные различия, выяснил zr.ru.

MAN HX2, созданный на базе коммерческих моделей, получил лестничную раму и современные дизельные двигатели объемом 10,5 или 12,4 литра. Варианты оснащаются автоматическими коробками передач ZF, а также двухступенчатыми раздаточными коробками с возможностью отключения переднего привода. Подвеска - рессорная, с гидравлическими амортизаторами, что обеспечивает плавность хода даже на сложном рельефе. В зависимости от комплектации, грузовик может быть оборудован бронированной кабиной и дистанционно управляемым вооружением.

Габариты MAN HX2 впечатляют: длина почти 11 метров, ширина 2,5 метра, высота 3,5 метра. Максимальная грузоподъемность в небронированной версии - 15,7 тонны, а допустимая полная масса достигает 36 тонн. Вариант с защитой и усиленным двигателем способен перевозить до 41 тонны, но при этом снаряженная масса увеличивается, что сказывается на проходимости.

КАМАЗ-6560 изначально проектировался для военных задач, в частности, как платформа для зенитных комплексов. Его дизельный V-образный двигатель объемом 11,8 литра работает в паре с 16-ступенчатой механической коробкой передач. В конструкции предусмотрены блокировки дифференциалов и рессорная подвеска с гидроамортизаторами. Кабина защищена пулестойкими стеклами, а в военных версиях - и бронированием.

Российский грузовик отличается большей грузоподъемностью: в базовой версии она составляет 20,8 тонны, а в варианте для установки оборудования - до 23,6 тонны. При этом снаряженная масса КАМАЗа заметно ниже, чем у немецкого конкурента, что положительно влияет на проходимость и расход топлива. Дорожный просвет достигает 400 мм, а глубина преодолеваемого брода - 1,8 метра, что превосходит показатели MAN HX2.

В реальных условиях эксплуатации избыточный вес немецкой техники часто становится недостатком. Несмотря на современные технологии, MAN HX2 уступает КАМАЗу по ремонтопригодности и простоте обслуживания. Российская машина легче, проще в ремонте и лучше приспособлена к суровым условиям эксплуатации.

Таким образом, несмотря на схожие параметры, КАМАЗ-6560 выигрывает по ряду ключевых характеристик. Простота конструкции, высокая грузоподъемность и лучшая проходимость делают его более универсальным выбором для армейских задач. Немецкий MAN HX2 остается технологичным и современным, но в условиях реальной эксплуатации российский грузовик часто оказывается впереди.