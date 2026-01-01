Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

1 января 2026, 10:43

Сравнение китайского Leader 150 и Yamaha YBR-125: кто лучше для города

Китайский CF-150A бросает вызов легендарной Yamaha YBR-125 — кто победит в битве бюджетных мотоциклов?

Два популярных мотоцикла - японская классика и амбициозная новинка из Китая. Чем удивит CF-150A и почему он может стать выгодной альтернативой? Разбираемся в деталях, не спешите делать выбор. Сравнение характеристик и нюансов эксплуатации.

Yamaha YBR-125 давно считается эталоном среди легких городских мотоциклов. За годы на рынке этот байк стал любимцем новичков и опытных водителей благодаря своей простоте, надежности и доступности. Однако на горизонте появился новый конкурент - китайский CF-150A, который не только повторяет удачные решения японской модели, но и предлагает ряд улучшений.

Фото: Nevilleg / ru.wikipedia.org

Внешне CF-150A практически не отличается от YBR-125 последних лет выпуска. Те же плавные линии, круглая фара, узнаваемая приборная панель и двухместное сиденье. Китайские инженеры не стали изобретать велосипед, а взяли за основу проверенную временем конструкцию, добавив современные детали. В отделке используется нержавеющая сталь, а легкосплавные диски подчеркивают городской стиль.

Приборная панель у CF-150A информативна: спидометр, тахометр, уровень топлива, индикаторы передач и поворотов. Подсветка выполнена в приятных красно-зеленых тонах, что делает показания хорошо читаемыми даже ночью.

Главное отличие между моделями - двигатель. CF-150A оснащен одноцилиндровым мотором объемом 150 кубов, что на 25 кубиков больше, чем у YBR-125. Это дает ощутимый прирост мощности: 13,6 л.с. против 10,2 у японца. Кроме того, китайский байк получил жидкостное охлаждение, тогда как у Yamaha используется воздушное. Благодаря этому двигатель CF-150A работает стабильнее и дольше сохраняет ресурс, особенно в жару и при интенсивной эксплуатации.

Шасси у обеих моделей схожи: спереди телескопическая вилка, сзади маятниковая подвеска. Такая конструкция обеспечивает комфорт как на асфальте, так и на проселочных дорогах. Тормозная система у CF-150A - гидравлический диск спереди и барабан сзади, что вполне достаточно для мотоцикла с небольшой массой и умеренной мощностью.

В плане цены CF-150A выигрывает: он дешевле YBR-125. При этом на китайскую модель распространяется двухлетняя гарантия, а дилеры обещают лояльное отношение к клиентам. В России новые Yamaha YBR-125 уже не продаются, поэтому приходится выбирать между подержанными японцами и свежими китайскими аналогами.

В итоге CF-150A выглядит более современно и выгодно на фоне классики. Он мощнее, лучше охлаждается и стоит дешевле. Для тех, кто ищет доступный и надежный мотоцикл для города, китайская новинка может стать отличным выбором. Окончательное решение, конечно, остается за вами - но CF-150A явно заслуживает внимания.

Упомянутые марки: Yamaha
Похожие материалы Ямаха

