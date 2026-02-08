Кто выиграет в битве кроссоверов: сравниваем Tenet T4 и Belgee X50 по всем параметрам

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 05:57

Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог

Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог

Кто выиграет в битве кроссоверов: сравниваем Tenet T4 и Belgee X50 по всем параметрам

Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог

Tenet T4 или Belgee X50? Определяем лучший кроссовер для ваших нужд. В нашем сравнении — ключевые различия в мощности, проходимости, цене и оснащении. Поможем решить: выбрать надежную практичность с Tenet или современную динамику с Belgee.

Tenet T4 или Belgee X50? Определяем лучший кроссовер для ваших нужд. В нашем сравнении — ключевые различия в мощности, проходимости, цене и оснащении. Поможем решить: выбрать надежную практичность с Tenet или современную динамику с Belgee.

На российском рынке пользуются популярностью кроссоверы Tenet T4 и Belgee X50. Эти локализованные версии китайских моделей привлекают современным дизайном и доступными ценами. Tenet T4 создан на платформе Chery Tiggo 4, а Belgee X50 является аналогом Geely Coolray. Габариты автомобилей схожи, однако Tenet обладает повышенным до 208 мм клиренсом, что является преимуществом для эксплуатации в российских дорожных условиях.

Фото: Tenet 

Что касается технической части, базовая версия Tenet T4 оснащена атмосферным двигателем на 113 лошадиных сил и механической коробкой передач. Belgee X50 в свою очередь предлагает более динамичную езду благодаря турбированному мотору мощностью 150 л. с. При этом подвеска Belgee обеспечивает комфорт и уверенную управляемость, несмотря на несколько меньший объём топливного бака по сравнению с конкурентом.

Автомобиль Belgee X50 оснащён семиступенчатой роботизированной коробкой передач (AMT7) и передним приводом. Его снаряжённая масса начинается от 1415 кг, а полная разрешённая масса достигает 1715 кг. В городском цикле расход топлива составляет 7,8 л на 100 км, на трассе — 5,4 л, а в смешанном режиме — 6,4 л. Ёмкость топливного бака равна 45 литрам.

Tenet T4 работает на топливе АИ-92. Средний расход топлива составляет 7,1 литра на 100 км. Дорожный просвет равен 197 миллиметрам. 

Разница ощутима и в ценовой политике. Стартовая цена Tenet T4 составляет около 2 миллионов рублей. Модель Belgee X50 предлагается от 2,48 миллионов рублей, причём в базовой комплектации список опций может быть скромнее. Таким образом, выбор между этими кроссоверами зависит от приоритетов покупателя. Tenet T4 — это практичное и выносливое решение, а Belgee X50 ориентирован на водителей, которые ценят яркий дизайн и повышенную динамику.

Упомянутые модели: TENET T4, Belgee X50
Упомянутые марки: TENET, Belgee
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет, Белджи

Похожие материалы Тенет, Белджи

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Пермь Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться