Кто выиграет в битве кроссоверов: сравниваем Tenet T4 и Belgee X50 по всем параметрам

Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог

Tenet T4 или Belgee X50? Определяем лучший кроссовер для ваших нужд. В нашем сравнении — ключевые различия в мощности, проходимости, цене и оснащении. Поможем решить: выбрать надежную практичность с Tenet или современную динамику с Belgee.

На российском рынке пользуются популярностью кроссоверы Tenet T4 и Belgee X50. Эти локализованные версии китайских моделей привлекают современным дизайном и доступными ценами. Tenet T4 создан на платформе Chery Tiggo 4, а Belgee X50 является аналогом Geely Coolray. Габариты автомобилей схожи, однако Tenet обладает повышенным до 208 мм клиренсом, что является преимуществом для эксплуатации в российских дорожных условиях.

Фото: Tenet

Что касается технической части, базовая версия Tenet T4 оснащена атмосферным двигателем на 113 лошадиных сил и механической коробкой передач. Belgee X50 в свою очередь предлагает более динамичную езду благодаря турбированному мотору мощностью 150 л. с. При этом подвеска Belgee обеспечивает комфорт и уверенную управляемость, несмотря на несколько меньший объём топливного бака по сравнению с конкурентом.

Автомобиль Belgee X50 оснащён семиступенчатой роботизированной коробкой передач (AMT7) и передним приводом. Его снаряжённая масса начинается от 1415 кг, а полная разрешённая масса достигает 1715 кг. В городском цикле расход топлива составляет 7,8 л на 100 км, на трассе — 5,4 л, а в смешанном режиме — 6,4 л. Ёмкость топливного бака равна 45 литрам.

Tenet T4 работает на топливе АИ-92. Средний расход топлива составляет 7,1 литра на 100 км. Дорожный просвет равен 197 миллиметрам.

Разница ощутима и в ценовой политике. Стартовая цена Tenet T4 составляет около 2 миллионов рублей. Модель Belgee X50 предлагается от 2,48 миллионов рублей, причём в базовой комплектации список опций может быть скромнее. Таким образом, выбор между этими кроссоверами зависит от приоритетов покупателя. Tenet T4 — это практичное и выносливое решение, а Belgee X50 ориентирован на водителей, которые ценят яркий дизайн и повышенную динамику.