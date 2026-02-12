Личный опыт эксплуатации Гранты и Искры: что важнее — цена, комплектация или реальные мелочи

Сравнение Лада Гранта и Лада Искра: эксплуатация, затраты и нюансы владения — отзыв владельца

Сравнение Лады Гранты и Лады Искры на основе реального опыта эксплуатации выявило неожиданные детали. В материале - нюансы владения, расходы, доработки и подводные камни, которые не видны в рекламе. Практический взгляд на выбор между двумя популярными моделями.

Сравнение Лады Гранты и Лады Искры на примере владения - не просто вопрос вкуса или предпочтений. Эта история о том, как цена, комплектация и реальные мелочи в эксплуатации могут изменить отношение к автомобилю. В условиях, когда разница в стоимости между моделями достигает сотен тысяч рублей, каждая мелочь имеет особое значение.

Гранта в комплектации «Комфорт» обошлась владельцу в 1 077 000 рублей, но благодаря господдержке итоговая цена снизилась до 855 000. Это почти вдвое дешевле, чем «Искра», и уже на этом этапе восприятие машины становится иным. За эти деньги покупатель получает базовый набор опций: кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев зеркал. Минимум излишеств, максимальная практичность для повседневной езды.

Пробег Гранты на момент сравнения – 31 500 км. За это время не возникло серьезных технических проблем: двигатель, коробка передач и ходовая часть не вызывали нареканий. Единственное, что потребовало внимания — тормозные колодки, которые начали издавать неприятный звук почти сразу после покупки. Замена была произведена самостоятельно, в результате чего произошла потеря гарантии, но сожалений по этому поводу не возникло.

В процессе эксплуатации автомобиль был доработан. Внешний вид изменился за счет антихрома - скорее ради эстетики, чем ради использования. Заводской свет оказался слабым и плохо настроенным: фары светили плохо, поэтому были установлены мини-линзы и противотуманные фары. Это повысило освещения дорог.

Не обошлось и без мелких, но раздражающих недочетов. Правая щетка стеклоочистителя стучала по капоту сразу после выезда из салона. Через тысячу километров у пассажира отвис солнечный козырек, который долго не фиксировался. При сезонной смене колес обычным ключом была сорвана резьба на двух болтах, что привело к замене ступицы. После установки сигнализации с автозапуском в салоне появился стойкий запах гари. Причина оказалась банальной: концевик капота упал на выхлопную трубу и начал плавиться. Все эти моменты говорят не о плохом качестве автомобиля, а о том, что на этапе сборки производители деталей упустили ряж важных моментов.

Если сравнить Гранту и Искру по цене и оснащению, разница становится еще заметнее. Сегодня Гранту в верхней комплектации можно приобрести примерно за 1 290 000 рублей. В этом исполнении уже есть климат-контроль и полный набор опций для комфорта. Искра же за 1 500 000 рублей предлагает вариатор, датчики дождя и света, но базового комфорта меньше, аудиосистема отсутствует. На трассе «Искра» ведет себя несколько увереннее, но в городских условиях разница в управляемости не столь существенна, чтобы оправдать переплату в 300 000 рублей.

Выбор между Грантой и Искрой сводится к простому вопросу: что важно - автоматическая коробка передач и пара дополнительных опций или более доступная цена и проверенная техника конструкции? Для многих решающим фактором становится именно стоимость, особенно если учесть, что Гранта в более дорогих комплектациях почти не уступает Искре по расширению оснащения, а разница в цене позволяет вложить в доработку авто.

В итоге, несмотря на недочеты разработки и необходимость некоторых доработок, Гранта остается привлекательной для тех, кто ценит практичность и разумный подход к расходам. Искра же подойдет тем, кто готов переплатить за вариатор и дополнительные электронные помощники, но готов мириться с более скромным базовым оснащением.