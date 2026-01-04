Lada Iskra против Vesta — кто станет народным любимцем?

Сравнение Lada Iskra и Vesta: чем новинка АвтоВАЗа удивила покупателей

Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra. Новая модель обещает заменить Granta. В статье - неожиданные плюсы и минусы Iskra, детали оснащения и платформы. Чем она реально отличается от Vesta? Читайте подробности.

Весна 2025 года ознаменовалась для российского рынка появлением долгожданной Lada Iskra. АвтоВАЗ выпустил модель, которая должна стать не просто очередной новинкой. Интрига в том, что Iskra позиционируется как более доступная альтернатива Vesta, но при этом обещает свежий взгляд на привычные вещи.

Дата запуска производства выбрана символично: 19 апреля - день, когда в 1970 году с конвейера в Тольятти сошла первая ВАЗ-2101. Спустя 55 лет, завод делает ставку на новую «народную» машину, которая, по задумке, должна стать технологичнее Granta и дешевле Vesta. Не исключено, что Granta вскоре уйдет в прошлое, уступив место Iskra в качестве самой бюджетной модели бренда.

Дизайн и философия: возвращение к простоте

Iskra - это не попытка удивить роскошью или статусом. Наоборот, АвтоВАЗ возвращается к истокам, делая ставку на простоту и доступность. Модель выпущена сразу в трех кузовах: седан, универсал и кросс-версия. Внешне Iskra унаследовала узнаваемые черты Vesta, но при этом сохранила собственный характер.

Многие уже отметили, что Iskra выглядит гармонично и даже агрессивно, не выдавая свою бюджетную сущность. По мнению потенциальных покупателей, именно эта модель сейчас выглядит самой привлекательной в линейке АвтоВАЗа.

Интерьер и оснащение: ставка на молодежь

Внутри Iskra ориентирована на молодых водителей. Салон обещает быть не только удобным, но и продуманным. Доступные варианты отделки: черно-серые тона, контрастные строчки, яркие акценты. Сиденья - с анатомическим профилем, но материалы простые.

Производитель обещает высокий уровень шумоизоляции, в том числе в багажнике, и жесткий кузов. Это должно обеспечить акустический комфорт, сравнимый с Vesta. В базовой комплектации - две подушки безопасности, в топовой - четыре, а также ремни с преднатяжителями и система стабилизации с функцией помощи при старте в гору. Все стекла - атермальные, с легкой тонировкой.

Габариты и платформа: компактность против простора

Iskra чуть короче Vesta, что удобно для города, но сказывается на пространстве для пассажиров второго ряда. Багажник почти не уступает Vesta - около 480 литров. Колесная база совпадает с Dacia Sandero - 2603 мм, у Vesta она чуть больше. Длина Iskra - 4333 мм (4342 мм для Cross), ширина - 1777 мм (1785 мм для Cross), высота - от 1507 до 1544 мм в зависимости от версии. Клиренс - 170 мм для седана и универсала, 200 мм для Cross. У Vesta дорожный просвет варьируется от 171 до 178 мм.

Второй ряд у Iskra заметно уступает Vesta по ширине и пространству для ног: между дверными ручками - 127 см против 131 см у старшей модели.

Техника: новая платформа и моторы

Iskra построена на платформе CMF-B, разработанной альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Это делает ее технически ближе к новому Logan, чем к Vesta. Подвеска - своя, энергоемкая и тихая на неровностях. Спереди - стойки McPherson, сзади - полузависимая балка. Задние тормоза - барабанные, дисковые появятся только на версии Sport.

Под капотом - знакомые 1,6-литровые моторы: 90 л.с. с 5-ступенчатой механикой, 106 л.с. с 6-ступенчатой механикой или вариатором. Iskra будет легче Vesta (около 1180 кг против 1220-1345 кг), а значит - динамичнее с теми же двигателями. Однако топового мотора на 122 л.с. не будет.

Цена: доступность - главный козырь

Iskra в версии седан оценивается производителем от 1 277 000 рублей. Таким образом, Iskra стала не только самой доступной, но и самой современной моделью АвтоВАЗа. Вопрос лишь в том, насколько покупатели оценят компромиссы между ценой, оснащением и размерами. Но уже сейчас ясно: на рынке появился новый сильный игрок, который способен изменить расстановку сил в сегменте бюджетных автомобилей.