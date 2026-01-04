Lada Iskra против Vesta — кто станет народным любимцем?

4 января 2026, 12:28
Сравнение Lada Iskra и Vesta: чем новинка АвтоВАЗа удивила покупателей
Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra. Новая модель обещает заменить Granta. В статье - неожиданные плюсы и минусы Iskra, детали оснащения и платформы. Чем она реально отличается от Vesta? Читайте подробности.
Весна 2025 года ознаменовалась для российского рынка появлением долгожданной Lada Iskra. АвтоВАЗ выпустил модель, которая должна стать не просто очередной новинкой. Интрига в том, что Iskra позиционируется как более доступная альтернатива Vesta, но при этом обещает свежий взгляд на привычные вещи.
Дата запуска производства выбрана символично: 19 апреля - день, когда в 1970 году с конвейера в Тольятти сошла первая ВАЗ-2101. Спустя 55 лет, завод делает ставку на новую «народную» машину, которая, по задумке, должна стать технологичнее Granta и дешевле Vesta. Не исключено, что Granta вскоре уйдет в прошлое, уступив место Iskra в качестве самой бюджетной модели бренда.
Дизайн и философия: возвращение к простоте
Iskra - это не попытка удивить роскошью или статусом. Наоборот, АвтоВАЗ возвращается к истокам, делая ставку на простоту и доступность. Модель выпущена сразу в трех кузовах: седан, универсал и кросс-версия. Внешне Iskra унаследовала узнаваемые черты Vesta, но при этом сохранила собственный характер.
Многие уже отметили, что Iskra выглядит гармонично и даже агрессивно, не выдавая свою бюджетную сущность. По мнению потенциальных покупателей, именно эта модель сейчас выглядит самой привлекательной в линейке АвтоВАЗа.
Интерьер и оснащение: ставка на молодежь
Внутри Iskra ориентирована на молодых водителей. Салон обещает быть не только удобным, но и продуманным. Доступные варианты отделки: черно-серые тона, контрастные строчки, яркие акценты. Сиденья - с анатомическим профилем, но материалы простые.
Производитель обещает высокий уровень шумоизоляции, в том числе в багажнике, и жесткий кузов. Это должно обеспечить акустический комфорт, сравнимый с Vesta. В базовой комплектации - две подушки безопасности, в топовой - четыре, а также ремни с преднатяжителями и система стабилизации с функцией помощи при старте в гору. Все стекла - атермальные, с легкой тонировкой.
Габариты и платформа: компактность против простора
Iskra чуть короче Vesta, что удобно для города, но сказывается на пространстве для пассажиров второго ряда. Багажник почти не уступает Vesta - около 480 литров. Колесная база совпадает с Dacia Sandero - 2603 мм, у Vesta она чуть больше. Длина Iskra - 4333 мм (4342 мм для Cross), ширина - 1777 мм (1785 мм для Cross), высота - от 1507 до 1544 мм в зависимости от версии. Клиренс - 170 мм для седана и универсала, 200 мм для Cross. У Vesta дорожный просвет варьируется от 171 до 178 мм.
Второй ряд у Iskra заметно уступает Vesta по ширине и пространству для ног: между дверными ручками - 127 см против 131 см у старшей модели.
Техника: новая платформа и моторы
Iskra построена на платформе CMF-B, разработанной альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Это делает ее технически ближе к новому Logan, чем к Vesta. Подвеска - своя, энергоемкая и тихая на неровностях. Спереди - стойки McPherson, сзади - полузависимая балка. Задние тормоза - барабанные, дисковые появятся только на версии Sport.
Под капотом - знакомые 1,6-литровые моторы: 90 л.с. с 5-ступенчатой механикой, 106 л.с. с 6-ступенчатой механикой или вариатором. Iskra будет легче Vesta (около 1180 кг против 1220-1345 кг), а значит - динамичнее с теми же двигателями. Однако топового мотора на 122 л.с. не будет.
Цена: доступность - главный козырь
Iskra в версии седан оценивается производителем от 1 277 000 рублей. Таким образом, Iskra стала не только самой доступной, но и самой современной моделью АвтоВАЗа. Вопрос лишь в том, насколько покупатели оценят компромиссы между ценой, оснащением и размерами. Но уже сейчас ясно: на рынке появился новый сильный игрок, который способен изменить расстановку сил в сегменте бюджетных автомобилей.
Похожие материалы Лада
-
02.01.2026, 10:36
Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы
Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.Читать далее
-
31.12.2025, 08:16
Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году
Сравниваем Lada Vesta и Haval Jolion по ключевым параметрам. Узнайте, какой автомобиль подойдет именно вам. В статье - реальные отзывы, плюсы и минусы, неожиданные детали. Итог может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
30.12.2025, 05:27
Владение Lada Vesta за пять лет обойдется дороже самой машины
Эксперты подсчитали, сколько денег уходит на эксплуатацию Lada Vesta за пять лет. Итоговая сумма удивляет даже опытных водителей. В расчетах учтены все основные траты, включая страховку и обслуживание. Неожиданно, итоговая стоимость превышает цену самой машины.Читать далее
-
29.12.2025, 19:54
Сравнение стоимости обслуживания Lada Vesta и Iskra с китайскими конкурентами
Сравнение расходов на обслуживание популярных моделей до 2,5 млн рублей удивило экспертов. Российские автомобили оказались не самыми выгодными по стоимости сервисного обслуживания. Некоторые китайские машины обошли их по экономичности. Итоги теста могут изменить мнение о выборе следующего авто.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 07:17
Lada Iskra: на какие компромиссы пошел АВТОВАЗ при создании новой модели
АВТОВАЗ выпустил Lada Iskra после долгого перерыва. Модель заняла место между Грантой и Вестой. Внешне и по оснащению машина выглядит современно. Но есть детали, которые вызывают вопросы. Не все решения порадуют покупателей.Читать далее
-
17.12.2025, 12:59
Lada Vesta 2026 получила автозапуск и бесключевой доступ - как это работает
Lada Vesta 2026 обзавелась двумя современными функциями. АвтоВАЗ внедрил автозапуск и бесключевой доступ. Производитель выделил особенности эксплуатации этих систем. Ожидаются новые впечатления от управления. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 05:27
Четыре лучших автомобиля до миллиона рублей на вторичном рынке в 2025 году
Можно ли найти достойный автомобиль за миллион рублей? Мы изучили рынок и выбрали четыре интересных варианта. В подборке – только проверенные модели, которые не подведут. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы учесть.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 08:12
Почему Lada Vesta стоит дороже, чем кажется: взгляд изнутри АвтоВАЗа
Бывший инженер АвтоВАЗа делится неожиданными деталями ценообразования Lada Vesta. Почему отечественный автомобиль не становится доступнее после ухода конкурентов? Какие скрытые расходы заложены в стоимость машины? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
