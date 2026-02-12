Какие проблемы и преимущества выявились у новых Лада Искра SW Cross и Гранта лифтбек после первых тысяч километров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 18:57

Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек - две популярные модели, которые часто выбирают для повседневной езды. Мы сравнили их на пробеге 5000 км, чтобы понять, с какими нюансами сталкиваются владельцы и что важно учитывать при выборе.

Сравнение двух отечественных моделей - Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек - становится особенно актуальным, когда речь заходит о первом опыте эксплуатации. Оба автомобиля прошли 5000 километров, и за это время проявились как сильные, так и слабые стороны каждой машины. Такой анализ важен для тех, кто делает выбор между моделями, ведь на первый взгляд различия кажутся незначительными, но на практике они могут рассматриваться как комфорт и надежность.

Гранта лифтбек в комплектации люкс с автоматической коробкой передач, выпущенная в 2021 году, за первые 5000 километров не преподнесла никаких неприятных сюрпризов. Неисправности отсутствовали, индикаторы не загорались, все системы работали штатно. Такая стабильность сохранялась до 30 тысяч километров, когда пришло время заменить свечи зажигания, а позже возникли проблемы с автоматической коробкой китайского производства. По сути, Гранта показала себя как недорогой и надежный автомобиль, не требующий особого внимания на начальном этапе производства.

Совсем по другому повела себя Искра SW Cross в верхней комплектации. Уже к 5000 километрам пробега владелец столкнулся с целыми рядом мелких, но неприятных неисправностей. Среди них - утечка антифриза, неисправность в работе первого цилиндра, моторчика омывателя, нефиксируемого в верхнем положении водительского сиденья и туго двигающиеся передние кресла. Эти тонкости не критичны, но способны испортить впечатление от нового автомобиля, особенно если ожидания были выше.

Однако по ходовым качествам Искра заметно выигрывает у Гранты. Управлять ей действительно приятно: на трассе машина не бросает из стороны в сторону, в поворотах кузов не кренится, серьезные неровности не передаются на руль. Рулевое управление легкое и не требует постоянных подруливаний, что особенно ценно на длинных дистанциях. Еще одно главное отличие – отсутствие люфтов в стеклах дверей. В Гранте для устранения дефекта пришлось самостоятельно доработать уплотнители, а в Искре эта проблема была решена на заводе.

Тем не менее, по качеству сборки Искра мало чем отличается от Гранты. В салоне по-прежнему слышны скрипки, бряканье, свисты и шелесты, а пластик легко царапается. Уплотнительные резинки на ремнях уже начинают отходить, кнопки иногда залипают, а шумоизоляция оставляет желать лучшего. Это типичные «болячки» отечественных автомобилей, которые не удалось полностью решить даже в новой модели.

Внешний вид машин вызывает положительные эмоции. Несмотря на критику, Гранта всегда радовала глаз, а Искра, будучи новой, дарит особое ощущение новизны. Для многих владельцев это критичный психологический момент, который позволяет закрыть глаза на некоторые недостатки. Тем не менее, те, кто выбирает подержанные автомобили, также сталкиваются с последствиями эксплуатации предыдущих владельцев, и не всегда эти последствия оказываются менее раздражающими.

В итоге, несмотря на схожесть платформы и общие черты, каждая из моделей имеет свои особенности, которые проявляются только в процессе эксплуатации. Для одних важна надежность и доступность, для других – свежесть ощущений и современные решения в управлении. Окончательный выбор зависит от личных предпочтений и возможности мириться с соблюдением компромиссов.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra, ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
