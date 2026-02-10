Что выбрать: новую Лада Искра SW Кросс или проверенную Весту SW Кросс — сравниваем характеристики и оснащение

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 05:42

Сравнение Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: какой автомобиль выигрывает в гонке за покупателя

В 2026 году на рынке появились сразу два кросс-универсала от Лады - Iskra SW Cross и Vesta SW Cross. Мы разобрались, чем они отличаются по оснащению, двигателям и ценам, и почему этот выбор стал особенно актуальным для российских водителей.

Российский рынок легковых автомобилей продолжает меняться, и появление сразу двух кросс-универсалов от Лады - Iskra SW Cross и Vesta SW Cross - стало ведущим событием для всех, кто ищет практичный и современный автомобиль. В условиях, когда спрос на универсалы с увеличенным клиренсом стабильно высок, конкуренция между моделями обещает насыщенную борьбу. Покупатели теперь стоят перед непростым выбором: отдать предпочтение новинке или выбрать уже зарекомендовавшую себя Весту.

Официальный старт продаж Lada Iskra был объявлен летом 2025 года. Особый интерес вызывает версия SW Cross - универсал с увеличенным дорожным просветом, который напрямую конкурирует с переменной модификацией Весты.

Технические особенности: моторы, коробка, динамика

Главное отличие Iskra SW Cross - отсутствие базового 90-сильного двигателя, который доступен только для седана. Универсал комплектуется 106-сильным мотором, который можно сочетать с шестиступенчатой ​​механикой или вариатором — оба агрегата поставляются компанией WLY. При этом дорожный просвет составляет 200 мм, что обеспечивает уверенное движение по разбитым дорогам и проселкам. Габариты универсала - 4342 мм в длину и 2603 мм колесной базы, масса - от 1285 до 1336 кг. Багажник вмещает 480 литров. С механикой разгон до 100 км/ч занимает 13 секунд, максимальная скорость - 172 км/ч. Вариатор делает автомобиль чуть медленнее, но экономичнее: 14 секунд до 100 км/час и максимальная скорость 164 км/ч, расход топлива ниже на 0,6–1,4 литра в зависимости от режима.

Vesta SW Cross предлагает больший выбор силовых установок. Помимо 106-сильного мотора с пятиступенчатой ​​механикой, доступен 122-сильный двигатель 1.8, который можно заказать с шестиступенчатой ​​коробкой или вариатором. Клиренс у Весты чуть выше — 209 мм с мотором 1,6 и 194 мм с 1,8-литровым ДВС, но установка металлической защиты нивелирует разницу. Габариты: длина 4445 мм, база 2635 мм, масса - от 1275 до 1395 кг. В зависимости от комплектации и двигателя разгон до 100 км/ч занимает от 10,8 до 13 секунд, максимальная скорость — 173–185 км/ч.

Оснащение и комплектации: что внутри

Iskra SW Cross доступна только в двух топовых комплектациях — Enjoy и Techno. Уже в Enjoy (от 1,63 млн рублей с механикой и 1,72 млн с вариатором) есть ESP, две подушки безопасности, руль с регулировкой по высоте и вылету, датчики дождя, центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений, зеркала и форсунок, кондиционер, электропакет, 16-дюймовые литые диски, руль с кнопками, передний подлокотник, круиз-контроль, ограничитель скорости и мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, поддержка Яндекс-сервисов и голосовой помощник. Корпуса зеркал и ручки дверей окрашены в цвет кузова, на крыше - рейлинги.

В Техно (1,71–1,8 млн рублей) доступны противотуманки с кнопкой поворотов, обогрев лобового стекла, руля и заднего дивана, задний парктроник и камера, третий подголовник сзади, два USB-порта для пассажиров второго ряда.

Vesta SW Cross доступна в трех комплектациях. Базовая Life (от 1,88 млн рублей с мотором 1.6 и механикой, 1,95 млн с 1.8 и вариатором) отличается регулировкой поясничного упора водительского сиденья, светодиодной оптикой, кнопкой запуска двигателя и 17-дюймовыми колесами. Центральный дисплей здесь меньше - 7 дюймов, нет подогрева форсунок, датчиков дождя и света. В Enjoy (от 1,96 до 2,04 миллионов рублей) доступны все три силовые установки, появление заднего подлокотника, полный набор подогрева и задний парктроник.

Топовая Техно (от 2,07 млн ​​рублей, только с мотором 1.8) отличается передним парктроником, противотуманками, боковыми подушками безопасности, системой контроля слепых зон, мультимедийной системой с вертикальным 10,4-дюймовым фонарем, цифровой приборкой, электроскладыванием зеркал, очечником, дополнительной панелью, черным потолком, датчиками света и дождя. Вариатор стоит всего на 5000 рублей дороже механики.

Детали, которые могут возникнуть при выборе

В палитре Весты всего шесть цветов, из которых только синий можно назвать ярким. У Искры выбор шире — восемь оттенков, включая красный и оранжевый. Это может стать решающим для тех, кто хочет выделиться на дороге.

В плане оснащения обе модели близки, но у Весты есть преимущество в виде боковых подушек безопасности и более современной светодиодной оптики. Однако за некоторые опции, вроде датчиков дождя и света, придется доплатить, выбрав самую низкую комплектацию. Искра берет свежестью и чуть более демократичной ценой, а также расширенной цветовой гаммой.

В итоге выбор между Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross зависит от приоритетов: кому-то важна новизна и доступность, кто-то предпочтет проверенную платформу и максимальный набор опций. Оба универсала способны удовлетворить запросы российских водителей, но конкуренция между ними только разгорается.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra, ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
