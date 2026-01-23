Три универсала — один победитель? Неожиданные детали теста

23 января 2026, 05:51
Сравнение Лада Искра, Веста SW Cross и Solaris KRX: цены, двигатели и главные минусы
Три популярных универсала прошли испытания в новых версиях. В обзоре - свежие детали оснащения, неожиданные минусы и плюсы. Узнайте, чем удивили Лада Искра, Веста SW Cross и Solaris KRX. Сравнение цен и комплектаций.
Лада Искра ворвалась на рынок как долгожданная революция, и теперь ее производство набирает обороты. С конца 2025 года универсалы этой модели получили крышу из оцинкованной стали - мощное обновление.
По габаритам Искра лишь немного уступает Весте, поэтому сравнение этих двух моделей неизбежно. Для полной картины к ним добавлен Solaris KRX - преемник Kia Rio X, который теперь выпускается под новым именем. Солярис оказался самым дорогим из тройки: его цена начинается с 2,9 миллионов рублей. Веста дешевле на 650 тысяч, а Искра и вовсе на 1,1 миллиона доступнее Соляриса. Но стоит ли экономить?
Искра SW Cross - первая за десятилетие полностью новая Лада. Она построена на глубоко переработанной платформе, дошедшей до альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Производство налажено в Тольятти. Под капотом - бензиновый мотор 1.6 мощностью 106 л.с., базовая цена начинается с 1 629 000 рублей.
Solaris KRX — это фактически обновленный Kia Rio X-Line образца 2017 года, теперь выпускается в Санкт-Петербурге. Здесь установлен двигатель 1.6 на 123 л.с., минимальная стоимость – 2 290 000 рублей.
Веста SW Cross выпускается с 2015 года, а в 2023-м модель прошла глубокую модернизацию. Теперь ее собирают в Тольятти, а не в Ижевске. Варианты оснащения: 1.6 (106 л.с.) от 1 879 000 рублей и 1.8 (122 л.с.) от 2 034 000 рублей.
Что изменилось в Весте SW Cross 2026
После разрыва с иностранными конкурентами Веста постепенно возвращает прежние возможности. В 2026 году появились новые функции: дистанционный запуск двигателя с радиусом до 40 метров, улучшенный вариатор для мотора 1,8, полноценный бесключевой доступ с диапазоном измерения до 1,8 метра. В топовой комплектации Techno теперь черный потолок, а также доработаны датчики топлива, света и стоп-сигналов.
Сиденья получил выраженный профиль и механическую регулировку поясничного упора. Второй ряд — самый просторный среди конкурентов, с центральным подлокотником. Багажник объемом 364 литра оборудован внутренними карманами, консолью и шторкой. Внутри - два уровня с органайзерами и запасным колесом. Интерьер после рестайлинга стал современнее, медиасистема поддерживает сервисы Яндекса.
Лада Искра SW Cross: взгляд свежий
Внутри Искра значительно проще: жесткий пластик, небольшой экран, медиасистема, отсутствие регулировки поясничного подпора и всего две подушки безопасности. Потолочные ручки тоже не предусмотрены. Ключ - классический, без изысков. Вариатор работает не так плавно, как механика, но эргономика салона радует: все под рукой, обзор отличный, блок управления климатом понятен.
Приборная панель с радиальной оцифровкой - фирменная черта Лады. Экран хоть и качественный, но хотелось бы увеличить побольше. Из удобств - пара USB-разъемов и 12-вольтовая розетка. Посадка за рулем не вызывает нареканий.
Solaris KRX: ставка проверенное
Solaris KRX — самый дорогой в тесте, но и самый заметный. Его двигатель на 123 л.с. Обеспечивает бодрую динамику, салон выполнен на привычном для корейских моделей уровне. Однако за эти деньги покупатель рассчитывает ожидать большего: некоторые опции, которые есть у конкурентов, отсутствуют здесь или предоставляются только в дорогих комплектациях.
В целом, каждый из участников теста предлагает свой набор плюсов и минусов. Искра берет ценой и свежестью, Веста - оснащением и просторным салоном, Солярис - динамикой и узнаваемым стилем. Но идеального универсала среди них нет - у каждого найдется свой компромисс.
