Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 06:34

Рамный внедорожник против городского кроссовера: сравнение Lada Niva Travel и Chery Tiggo 4 Pro после года эксплуатации

Два популярных автомобиля - Lada Niva Travel и Chery Tiggo 4 Pro - прошли по 20 000 км в реальных условиях. Итоги эксплуатации удивили даже опытных водителей: разница в затратах и надежности оказалась существенной. Разбираемся, что важнее - комфорт или выносливость.

Вопрос выбора между рамным внедорожником и городским кроссовером становится особенно очевидным, когда речь заходит об эксплуатации за пределами гарантийного срока. На первый взгляд, современные кроссоверы обещают комфорт и тишину, но после года пробега и 20 тысяч километров реальность может оказаться совсем иной. Сравнение Lada Niva Travel и Chery Tiggo 4 Pro на дистанции выявило неожиданные детали, которые способны изменить мнение даже убежденных поклонников новых технологий.

Фото: Chery 

Lada Niva Travel: предсказуемая надежность

Владелец «Нивы» изначально понимает, что покупает не просто транспорт, а рабочую лошадку, рассчитанную на суровые условия. За год эксплуатации ему пришлось заменить ступичные подшипники, генератор и некоторые детали коробки передач. Однако все эти работы выполнили быстро и недорого: детали есть в любом магазине, а ремонт не требует сложного оборудования.

Простая рамная конструкция, проверенная временем, позволяет устранить любую неисправность буквально за день. Даже после вмешательства механиков автомобиль не теряет в надежности и продолжает работать без сбоев.

Главные плюсы «Нивы» — это ремонтопригодность, дешевизна обслуживания и доступность запчастей. За год на плановое техническое обслуживание ушло всего 26 тысяч рублей, что в современных реалиях выглядит почти символической суммой. Машина не боится ни плохих дорог, ни сурового климата, а ее конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях повышенной влажности. В итоге владелец получает уверенность в завтрашнем дне и минимальные расходы на содержание.

Chery Tiggo 4 Pro: иллюзия экономии

Chery Tiggo 4 Pro, напротив, в первый год эксплуатации радовал владельца тишиной, плавностью хода и отсутствием поломок. Но такой комфорт возможен только в стандартных условиях и при аккуратной езде.

Уже первое плановое ТО «вылилось» в 34 500 рублей, а дальше расходы будут только расти. Главная проблема кроется в вариаторе: его ресурс в российских условиях ограничен 120–150 тысячами километров, а стоимость замены (от 250 до 400 тысяч рублей) сопоставима с ценой новой «Нивы». Электроника и сложные узлы плохо переносят бездорожье и морозы, а отремонтировать их вне официального сервиса практически невозможно.

Выводы

Первый год эксплуатации Chery Tiggo 4 Pro создает лишь иллюзию экономии и комфорта. Настоящие расходы и проблемы проявятся позже, когда начнется износ основных агрегатов. В долгосрочной перспективе именно простота и надежность становятся решающими факторами.

Владелец «Нивы» вкладывает деньги в проверенную платформу, а не в устранение последствий серьезных поломок. Кроссовер же со временем рискует превратиться в источник постоянных затрат, которые с каждым годом будут только расти.

Опыт эксплуатации двух автомобилей на одной дистанции показал: иногда старые решения оказываются выгоднее новых технологий. В условиях российских дорог и климата простые и прочные конструкции дают фору сложным и дорогим системам. Выбор между комфортом и выносливостью — это не только вопрос вкуса, но и расчет на годы вперед.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 4 Pro, ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
Упомянутые марки: Chery, ВАЗ (Lada)
