Lada Niva Travel против Renault Duster: кто лучше для российских дорог — детальный разбор дизайна, эргономики и проходимости

15 мая 2026, 20:50
Сравнение Lada Niva Travel и Renault Duster: что выбрать на российском рынке
Lada Niva Travel с новым мотором и Renault Duster второго поколения оказались в одной ценовой категории. Сравнение этих моделей выявило ключевые отличия в комфорте, оснащении и возможностях на бездорожье. Почему это важно для покупателей - в материале.
На рынке сложилась ситуация, когда цены на новую Lada Niva Travel и подержанный Renault Duster второго поколения оказались близки. Покупателям предлагают выбор между двумя внедорожниками с разными концепциями: разница касается не только вкуса, но и комфорта, практичности и возможностей в бездорожье.
Niva Travel — результат многолетних доработок классической «Нивы». Рестайлинг добавил светодиодные фары и агрессивную решетку радиатора, но возраст модели выдает утилитарный облик на фоне современных кроссоверов. Duster второго поколения выглядит свежее и солиднее, его дизайн сдержан и универсален, хотя у него есть нюансы по лакокрасочному покрытию и уплотнителям, которые важно учитывать при покупке с пробегом.
В салоне Niva Travel царит спартанский минимализм с жестким пластиком, простой приборкой и специфической эргономикой. Duster внутри современнее: руль регулируется по вылету, удобные кресла, интуитивно понятный климат-контроль. Материалы отделки в обеих машинах простые, но у Дастера организация пространства и оснащение лучше, зато обзорность у Нивы выше, а в Дастере её ухудшают массивные стойки.
Второй ряд Niva Travel тесен для высоких пассажиров, багажник скромный и неудобный при трансформации. Duster выигрывает по объему и удобству: задний диван просторнее, багажник больше и лучше организован. Но у Нивы внешняя запаска добавляет внедорожной шармы и экономит место.
Динамика кардинально различается: 1,8-литровый мотор Niva Travel тянет с низов, но разгон до 100 км/ч занимает более 16 секунд. На асфальте машина шумит и вибрирует, зато на бездорожье подвеска неубиваема, а понижайка и блокировка позволяют преодолевать участки, где Duster сдается. Турбомотор 1,3 TCe у Дастера заметно динамичнее, экономичнее и обеспечивает плавную езду с точной управляемостью, но его возможности на бездорожье ограничены из-за отсутствия понижающей передачи.
По оснащению базовая Niva Travel предлагает минимум: одну подушку, кондиционер, обогрев зеркал. Дорогие комплектации включают мультимедиа, круиз-контроль и подогрев. Duster на вторичном рынке встречается с куда более богатым набором опций: климат-контроль, подогрев руля, камеры, бесключевой доступ, но это автомобиль с пробегом без гарантии.
Lada Niva Travel остается самой доступной новой полноприводной машиной с репутацией «проходимца» для сложных условий. Renault Duster — выбор тех, кто ценит комфорт и современные возможности. Выбор зависит от приоритетов: максимальная проходимость или ежедневный комфорт. Обе модели соответствуют российским дорогам и климату, что обеспечивает стабильный спрос на них.
