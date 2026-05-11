Сравнительный тест трёх седанов: Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5 — кто не разочарует в российских реалиях

11 мая 2026, 05:05
Сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5: что выбрать в 2026 году
Сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5: что выбрать в 2026 году
Эксперты провели масштабное сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5, чтобы выяснить, какой седан сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог. В материале - детали комплектаций, особенности интерьера и реальные впечатления от езды. Почему этот выбор актуален именно сейчас - читайте в обзоре.
В условиях, когда рынок новых автомобилей в России переживает очередную волну перемен, выбор между доступными седанами становится особенно очевидным. Эксперты решили выяснить, какой из трёх популярных седанов — Lada Vesta, Geely Emgrand или Omoda S5 — предлагает больше за свои деньги и лучше адаптирован к современным реалиям.
Geely Emgrand является новичком на российском рынке, появившись у дилеров только к концу осени. Модель построена на платформе BMA, знакомой по кроссоверу Coolray, и импортируется из Китая. Под капотом у неё находится бензиновый мотор объёмом 1,5 литра, который выдаёт 122 лошадиные силы. Omoda S5 — это по сути переименованный Chery Arrizo 5, выпускающийся с 2015 года, но с обновлёнными шильдиками. Для него доступны два двигателя: атмосферный на 113 сил и турбированный на 147 лошадиных сил.
Lada Vesta, несмотря на долгую историю, недавно пережила глубокую модернизацию: автомобиль получил новую центральную консоль, руль, виртуальную приборную панель и улучшенные материалы отделки. Веста комплектуется моторами объёмом 1,6 литра на 90 и 106 лошадиных сил.
Что касается цен, то здесь наблюдается заметный разброс. Emgrand с механической коробкой передач стартует от двух миллионов рублей, тогда как его топовая версия с автоматом оценивается уже в 2 479 990 рублей. Omoda S5 стоит чуть дешевле: от 2 129 900 рублей. Веста же оказывается заметно доступнее — базовая комплектация Comfort с 90-сильным мотором обойдётся в 1 309 900 рублей, а версия со 106 лошадиными силами — примерно в полтора миллиона рублей. Это делает Весту самым бюджетным вариантом среди участников теста.
Переходя к интерьерам, можно отметить, что салон Geely Emgrand выглядит строгим и аккуратным, отделан кожзамом с бирюзовыми акцентами. Эргономика здесь на высоте, но есть и нюансы: отсутствует центральный подлокотник, невозможно изменить конфигурацию приборов, нет подсветки бардачка и встроенного плафона. Климат-контроль присутствует только в Emgrand, однако в базовых версиях отсутствует поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
Omoda S5 радует просторным салоном и вместительным багажником, а также удобными креслами, но материалы отделки здесь попроще, и некоторые владельцы отмечают проблемы с дверями и бортовой электроникой. Зато только у S5 есть система кругового обзора, что является несомненным плюсом для городской эксплуатации.
Лада Веста после обновления получила современный интерьер с новой центральной консолью, рулём, виртуальной приборной панелью и мягким пластиком на передней панели. Однако из-за санкций из оснащения исчезли климат-контроль, датчики света и дождя, обогрев сидений и охлаждение бардачка. Управление стеклоподъёмниками осталось ручным, а кнопки и переключатели выглядят грубовато. Кроме того, иногда встречаются электронные сбои.
На дороге Emgrand показал уверенную работу всех систем. Его двигатель более мощный, хотя расход топлива у всех трёх моделей примерно одинаков и составляет 7,5–8 литров на 100 километров. Веста легче, поэтому её динамика остаётся приемлемой, но механическая коробка передач утомляет в стандартных пробках.
Подвеска Весты радует управляемостью, но плавность хода стала чуть хуже, чем раньше. Emgrand оказался самым удобным по подвеске: он мягко глотает неровности и хорошо держит дорогу. А вот в подвеске Omoda S5 двигатель иногда дёргается в пробках, что может раздражать в плотном потоке транспорта.
Объём багажника у Весты составляет 372 литра, у Emgrand он чуть меньше, а у S5 достигает 400 литров. Однако у последнего задняя часть второго ряда складывается только корпусом, что ограничивает универсальность автомобиля при перевозке крупногабаритных грузов.
Подводя итог, можно сказать, что сильной стороной Лады остаются доступность и адаптация к российским условиям. Omoda S5 берёт просторным салоном и наличием турбоверсии. Emgrand же отличается высоким качеством отделки и комфортным шасси. Таким образом, каждый из седанов предлагает свой набор преимуществ, и окончательный выбор зависит исключительно от приоритетов покупателя.
Похожие материалы Джили, Омода, Лада
-
11.05.2026, 04:36
Сравнение Лады Весты и китайских седанов: что выбирают водители в 2026 году
В условиях обновленного рынка автомобилистам приходится выбирать между Ладой Вестой и китайскими седанами. Пользователи делятся опытом, обсуждают плюсы и минусы, а также рассказывают о реальных впечатлениях от эксплуатации. Почему этот выбор стал особенно актуальным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.05.2026, 16:43
Проблемы и особенности роботизированной коробки 7DCT300 в китайских авто
Роботизированная трансмиссия 7DCT300 от Chery активно используется в моделях Jaecoo, Omoda и Exeed. В материале - разбор плюсов, минусов и реальных отзывов, а также рекомендации по эксплуатации и нюансы, которые важно знать владельцам именно сейчас.Читать далее
-
09.05.2026, 07:36
Плюсы и минусы LADA Vesta: что важно знать перед покупкой этой модели
LADA Vesta продолжает вызывать интерес на российском рынке благодаря сочетанию цены и оснащения. Эксперты выделили ключевые достоинства и недостатки модели, которые могут повлиять на решение о покупке. В материале - реальные нюансы эксплуатации и особенности вторичного рынка.Читать далее
-
09.05.2026, 06:34
10 новых автомобилей до 2,5 млн рублей: что выбрать на российском рынке 2026
В 2026 году российский рынок предлагает широкий выбор новых авто до 2,5 млн рублей: от классических седанов до современных кроссоверов и электромобилей. Разбираемся, какие модели действительно заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
08.05.2026, 18:24
Lada Vesta Signature: новая длиннобазная версия для чиновников и бизнеса
Lada Vesta Signature - это не просто удлиненная версия популярного седана, а попытка вывести отечественный автомобиль на новый уровень комфорта для задних пассажиров. Модель ориентирована на чиновников и бизнес-клиентов, отличается улучшенной отделкой и рядом технических доработок. Почему этот проект может изменить восприятие российских автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.05.2026, 15:23
В России стартовали продажи нового седана Nissan Sylphy Classic с проверенным мотором
На российском рынке появился Nissan Sylphy Classic - седан с репутацией надежного автомобиля и ценой от 1,45 млн рублей. Модель выделяется простым, но долговечным двигателем, а также доступностью на фоне конкурентов. Эксперты отмечают, что спрос на такие машины растет на фоне повышения цен на привычные бренды.Читать далее
-
06.05.2026, 20:09
Почему дорестайлинговая Lada Vesta до сих пор опережает новую версию NG
Несмотря на обновления Lada Vesta NG, многие владельцы по-прежнему ищут детали от старых версий. Почему дорестайлинговая модель остается востребованной, какие опции исчезли и как изменилось качество - разбираемся на примерах и фактах.Читать далее
-
06.05.2026, 12:08
Проблемы с ходовой и сервисом: опыт годовой эксплуатации OMODA C5
Владелец OMODA C5 из Новосибирска поделился реальными трудностями, с которыми столкнулся уже через несколько тысяч километров. Какие скрытые проблемы выявились, почему дилер не спешит помогать и что делать тем, кто уже купил этот кроссовер - рассказываем, почему важно знать эти нюансы до покупки.Читать далее
-
06.05.2026, 07:03
Сколько реально стоит владение Lada Vesta: анализ расходов за 5 лет
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание Lada Vesta в ближайшие пять лет. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание и потеря стоимости. Почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.05.2026, 06:37
10 новых полноприводных авто с гарантией: самые доступные варианты 2026 года
Российский рынок новых полноприводных автомобилей изменился: привычные бренды ушли, на смену пришли локализованные и китайские модели. Мы собрали десятку самых доступных 4х4 с гарантией - от классических внедорожников до современных кроссоверов. Узнайте, какие авто предлагают честный полный привод и что важно учитывать при выборе.Читать далее
Похожие материалы Джили, Омода, Лада
-
11.05.2026, 04:36
Сравнение Лады Весты и китайских седанов: что выбирают водители в 2026 году
В условиях обновленного рынка автомобилистам приходится выбирать между Ладой Вестой и китайскими седанами. Пользователи делятся опытом, обсуждают плюсы и минусы, а также рассказывают о реальных впечатлениях от эксплуатации. Почему этот выбор стал особенно актуальным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.05.2026, 16:43
Проблемы и особенности роботизированной коробки 7DCT300 в китайских авто
Роботизированная трансмиссия 7DCT300 от Chery активно используется в моделях Jaecoo, Omoda и Exeed. В материале - разбор плюсов, минусов и реальных отзывов, а также рекомендации по эксплуатации и нюансы, которые важно знать владельцам именно сейчас.Читать далее
-
09.05.2026, 07:36
Плюсы и минусы LADA Vesta: что важно знать перед покупкой этой модели
LADA Vesta продолжает вызывать интерес на российском рынке благодаря сочетанию цены и оснащения. Эксперты выделили ключевые достоинства и недостатки модели, которые могут повлиять на решение о покупке. В материале - реальные нюансы эксплуатации и особенности вторичного рынка.Читать далее
-
09.05.2026, 06:34
10 новых автомобилей до 2,5 млн рублей: что выбрать на российском рынке 2026
В 2026 году российский рынок предлагает широкий выбор новых авто до 2,5 млн рублей: от классических седанов до современных кроссоверов и электромобилей. Разбираемся, какие модели действительно заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
08.05.2026, 18:24
Lada Vesta Signature: новая длиннобазная версия для чиновников и бизнеса
Lada Vesta Signature - это не просто удлиненная версия популярного седана, а попытка вывести отечественный автомобиль на новый уровень комфорта для задних пассажиров. Модель ориентирована на чиновников и бизнес-клиентов, отличается улучшенной отделкой и рядом технических доработок. Почему этот проект может изменить восприятие российских автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.05.2026, 15:23
В России стартовали продажи нового седана Nissan Sylphy Classic с проверенным мотором
На российском рынке появился Nissan Sylphy Classic - седан с репутацией надежного автомобиля и ценой от 1,45 млн рублей. Модель выделяется простым, но долговечным двигателем, а также доступностью на фоне конкурентов. Эксперты отмечают, что спрос на такие машины растет на фоне повышения цен на привычные бренды.Читать далее
-
06.05.2026, 20:09
Почему дорестайлинговая Lada Vesta до сих пор опережает новую версию NG
Несмотря на обновления Lada Vesta NG, многие владельцы по-прежнему ищут детали от старых версий. Почему дорестайлинговая модель остается востребованной, какие опции исчезли и как изменилось качество - разбираемся на примерах и фактах.Читать далее
-
06.05.2026, 12:08
Проблемы с ходовой и сервисом: опыт годовой эксплуатации OMODA C5
Владелец OMODA C5 из Новосибирска поделился реальными трудностями, с которыми столкнулся уже через несколько тысяч километров. Какие скрытые проблемы выявились, почему дилер не спешит помогать и что делать тем, кто уже купил этот кроссовер - рассказываем, почему важно знать эти нюансы до покупки.Читать далее
-
06.05.2026, 07:03
Сколько реально стоит владение Lada Vesta: анализ расходов за 5 лет
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание Lada Vesta в ближайшие пять лет. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание и потеря стоимости. Почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.05.2026, 06:37
10 новых полноприводных авто с гарантией: самые доступные варианты 2026 года
Российский рынок новых полноприводных автомобилей изменился: привычные бренды ушли, на смену пришли локализованные и китайские модели. Мы собрали десятку самых доступных 4х4 с гарантией - от классических внедорожников до современных кроссоверов. Узнайте, какие авто предлагают честный полный привод и что важно учитывать при выборе.Читать далее