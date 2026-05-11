Сравнительный тест трёх седанов: Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5 — кто не разочарует в российских реалиях

Сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5: что выбрать в 2026 году

Эксперты провели масштабное сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5, чтобы выяснить, какой седан сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог. В материале - детали комплектаций, особенности интерьера и реальные впечатления от езды. Почему этот выбор актуален именно сейчас - читайте в обзоре.

В условиях, когда рынок новых автомобилей в России переживает очередную волну перемен, выбор между доступными седанами становится особенно очевидным. Эксперты решили выяснить, какой из трёх популярных седанов — Lada Vesta, Geely Emgrand или Omoda S5 — предлагает больше за свои деньги и лучше адаптирован к современным реалиям.

Geely Emgrand является новичком на российском рынке, появившись у дилеров только к концу осени. Модель построена на платформе BMA, знакомой по кроссоверу Coolray, и импортируется из Китая. Под капотом у неё находится бензиновый мотор объёмом 1,5 литра, который выдаёт 122 лошадиные силы. Omoda S5 — это по сути переименованный Chery Arrizo 5, выпускающийся с 2015 года, но с обновлёнными шильдиками. Для него доступны два двигателя: атмосферный на 113 сил и турбированный на 147 лошадиных сил.

Lada Vesta, несмотря на долгую историю, недавно пережила глубокую модернизацию: автомобиль получил новую центральную консоль, руль, виртуальную приборную панель и улучшенные материалы отделки. Веста комплектуется моторами объёмом 1,6 литра на 90 и 106 лошадиных сил.

Что касается цен, то здесь наблюдается заметный разброс. Emgrand с механической коробкой передач стартует от двух миллионов рублей, тогда как его топовая версия с автоматом оценивается уже в 2 479 990 рублей. Omoda S5 стоит чуть дешевле: от 2 129 900 рублей. Веста же оказывается заметно доступнее — базовая комплектация Comfort с 90-сильным мотором обойдётся в 1 309 900 рублей, а версия со 106 лошадиными силами — примерно в полтора миллиона рублей. Это делает Весту самым бюджетным вариантом среди участников теста.

Переходя к интерьерам, можно отметить, что салон Geely Emgrand выглядит строгим и аккуратным, отделан кожзамом с бирюзовыми акцентами. Эргономика здесь на высоте, но есть и нюансы: отсутствует центральный подлокотник, невозможно изменить конфигурацию приборов, нет подсветки бардачка и встроенного плафона. Климат-контроль присутствует только в Emgrand, однако в базовых версиях отсутствует поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Omoda S5 радует просторным салоном и вместительным багажником, а также удобными креслами, но материалы отделки здесь попроще, и некоторые владельцы отмечают проблемы с дверями и бортовой электроникой. Зато только у S5 есть система кругового обзора, что является несомненным плюсом для городской эксплуатации.

Лада Веста после обновления получила современный интерьер с новой центральной консолью, рулём, виртуальной приборной панелью и мягким пластиком на передней панели. Однако из-за санкций из оснащения исчезли климат-контроль, датчики света и дождя, обогрев сидений и охлаждение бардачка. Управление стеклоподъёмниками осталось ручным, а кнопки и переключатели выглядят грубовато. Кроме того, иногда встречаются электронные сбои.

На дороге Emgrand показал уверенную работу всех систем. Его двигатель более мощный, хотя расход топлива у всех трёх моделей примерно одинаков и составляет 7,5–8 литров на 100 километров. Веста легче, поэтому её динамика остаётся приемлемой, но механическая коробка передач утомляет в стандартных пробках.

Подвеска Весты радует управляемостью, но плавность хода стала чуть хуже, чем раньше. Emgrand оказался самым удобным по подвеске: он мягко глотает неровности и хорошо держит дорогу. А вот в подвеске Omoda S5 двигатель иногда дёргается в пробках, что может раздражать в плотном потоке транспорта.

Объём багажника у Весты составляет 372 литра, у Emgrand он чуть меньше, а у S5 достигает 400 литров. Однако у последнего задняя часть второго ряда складывается только корпусом, что ограничивает универсальность автомобиля при перевозке крупногабаритных грузов.

Подводя итог, можно сказать, что сильной стороной Лады остаются доступность и адаптация к российским условиям. Omoda S5 берёт просторным салоном и наличием турбоверсии. Emgrand же отличается высоким качеством отделки и комфортным шасси. Таким образом, каждый из седанов предлагает свой набор преимуществ, и окончательный выбор зависит исключительно от приоритетов покупателя.