Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

31 декабря 2025, 08:47

Сравнение Mercedes G 63, G 550, Defender P400 X и Grenadier в дрэг-гонке на 400 метров

Кто быстрее: культовые внедорожники или новые игроки — неожиданный финал гонки

Четыре легендарных внедорожника встретились на прямой. Каждый из них способен удивить не только на бездорожье, но и на асфальте. Итоги гонки оказались неожиданными. Узнайте, кто стал лидером в борьбе за звание самого быстрого внедорожника.

Если вы рассматриваете покупку настоящего внедорожника, способного уверенно двигаться по бездорожью и при этом динамично вести себя на асфальте, вам будет интересно узнать о недавнем сравнении. В недавнем времени были проверены возможности современных внедорожников в условиях скоростной езды по прямой.

В испытании участвовали четыре модели: Mercedes-Benz G 63, G 550, Land Rover Defender P400 X и Ineos Grenadier. Все они обладают мощными двигателями, внушительной внешностью и репутацией покорителей бездорожья, но в этот раз они соревновались в классической дрэг-гонке на четверть мили.

Mercedes-Benz G 63 2015 года выпуска оснащен битурбированным двигателем V8 объемом 5,5 литра. G 550, хотя и выглядит менее агрессивно, имеет высокие технические характеристики. Land Rover Defender P400 X — современный британский внедорожник с мощным шестицилиндровым мотором, а Ineos Grenadier — новичок на рынке, вдохновленный классическими внедорожниками.

Гонка оказалась впечатляющей. С самого старта G 63 захватил лидерство благодаря своей мощности и полному приводу. G 550 пытался держаться рядом, но разница в производительности стала заметна. Defender P400 X и Grenadier боролись за третье место, показывая достойную динамику, но не смогли приблизиться к лидерам.

По итогам заезда G 63 показал лучшее время — 13,38 секунды. Остальные участники продемонстрировали хорошие, но менее впечатляющие результаты. Этот эксперимент подтвердил, что даже среди утилитарных автомобилей есть модели, способные удивить не только на бездорожье, но и на ровной трассе.

Для тех, кто выбирает между этими моделями, результаты гонки могут стать дополнительным аргументом в пользу G 63. Однако важно помнить, что каждый из этих внедорожников обладает уникальными преимуществами, которые раскрываются не только на прямой, но и в условиях реального бездорожья.

Упомянутые модели: Land Rover Defender (от 10 192 000 Р), Mercedes G (от 11 500 000 Р)

Комплектации и технические характеристики

Mercedes G AMG 63 4.0 AT 4x4
Год выпуска, с2018
Год выпуска, по2024
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин585
Объем двигателя3982
Тип трансмисииавтомат 9
Приводполный
Городской цикл16.5
Загородный цикл11.5
Смешанный цикл13.3
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Упомянутые марки: Land Rover, Mercedes
