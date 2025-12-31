Кто быстрее: культовые внедорожники или новые игроки — неожиданный финал гонки

31 декабря 2025, 08:47
Сравнение Mercedes G 63, G 550, Defender P400 X и Grenadier в дрэг-гонке на 400 метров
Четыре легендарных внедорожника встретились на прямой. Каждый из них способен удивить не только на бездорожье, но и на асфальте. Итоги гонки оказались неожиданными. Узнайте, кто стал лидером в борьбе за звание самого быстрого внедорожника.
Если вы рассматриваете покупку настоящего внедорожника, способного уверенно двигаться по бездорожью и при этом динамично вести себя на асфальте, вам будет интересно узнать о недавнем сравнении. В недавнем времени были проверены возможности современных внедорожников в условиях скоростной езды по прямой.
В испытании участвовали четыре модели: Mercedes-Benz G 63, G 550, Land Rover Defender P400 X и Ineos Grenadier. Все они обладают мощными двигателями, внушительной внешностью и репутацией покорителей бездорожья, но в этот раз они соревновались в классической дрэг-гонке на четверть мили.
Mercedes-Benz G 63 2015 года выпуска оснащен битурбированным двигателем V8 объемом 5,5 литра. G 550, хотя и выглядит менее агрессивно, имеет высокие технические характеристики. Land Rover Defender P400 X — современный британский внедорожник с мощным шестицилиндровым мотором, а Ineos Grenadier — новичок на рынке, вдохновленный классическими внедорожниками.
Гонка оказалась впечатляющей. С самого старта G 63 захватил лидерство благодаря своей мощности и полному приводу. G 550 пытался держаться рядом, но разница в производительности стала заметна. Defender P400 X и Grenadier боролись за третье место, показывая достойную динамику, но не смогли приблизиться к лидерам.
По итогам заезда G 63 показал лучшее время — 13,38 секунды. Остальные участники продемонстрировали хорошие, но менее впечатляющие результаты. Этот эксперимент подтвердил, что даже среди утилитарных автомобилей есть модели, способные удивить не только на бездорожье, но и на ровной трассе.
Для тех, кто выбирает между этими моделями, результаты гонки могут стать дополнительным аргументом в пользу G 63. Однако важно помнить, что каждый из этих внедорожников обладает уникальными преимуществами, которые раскрываются не только на прямой, но и в условиях реального бездорожья.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes G AMG 63 4.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2018
|Год выпуска, по
|2024
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|585
|Объем двигателя
|3982
|Тип трансмисии
|автомат 9
|Привод
|полный
|Городской цикл
|16.5
|Загородный цикл
|11.5
|Смешанный цикл
|13.3
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
