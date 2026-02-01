Сравниваем Москвич 3 и Haval Jolion: что важно знать о комфорте, технологиях и управляемости перед покупкой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 февраля 2026, 06:55

Москвич 3 и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто выбирают для города и трассы. Мы разобрали их ключевые отличия в дизайне, оснащении и поведении на дороге, чтобы вы могли принять взвешенное решение.

Выбор между Москвич 3 и Haval Jolion сегодня становится особенно актуальным для тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и трассы. Оба кроссовера заметно отличаются подходом к дизайну, оснащению и техническим решениям, что напрямую влияет на комфорт и стиль вождения. В условиях, когда рынок новых автомобилей меняется стремительно, важно учитывать, какие нюансы могут стать решающими при покупке.

Москвич 3 - это возвращение к классике в стилю модерн с акцентом. Его компактные размеры позволяют без труда лавировать в плотном городском потоке, узнаваемый силуэт вызывает ассоциации с надежностью и простотой. Внешне автомобиль не стремится к эпатажу, его задача — практичность. При этом Haval Jolion выглядит более агрессивно: массивная решетка радиатора, выразительные линии кузова и увеличенные габариты подчеркивают его статус и придают уверенность на дороге. 

Фото: autopassage.ru

Внутреннее пространство Москвича 3 организовано с расчетом на обычные удобства. Здесь нет излишеств, но все необходимое под рукой: мультимедийная система с сенсорным монитором, подогрев и электрорегулировка передних сидений уже в базовой версии. Материалы отделки простые, но добротные, эргономика продумана до мелочей.

В комплект Haval Jolion входят: кожаные и текстильные вставки, цифровая приборная панель, расширенные возможности мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Салон Jolion просторнее, а сиденье создает дополнительный комфорт в дальних поездках.

Технические характеристики и динамика

Москвич 3 комплектуется бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, выдающим 136 л.с. - этого достаточно для уверенного передвижения по городу и умеренного расхода топлива. Подвеска настроения на мягкость, что особенно заметно на разбитых дорогах мегаполиса. Jolion предлагает более мощные моторы - от 143 до 150 л.с., что, очевидно, сказывается на динамике и позволяет быстрее набирать скорость на трассе. Его жесткая подвеска, система управления и контроль тяги делают вождение более опасным, особенно на высоких скоростях. Однако на неровных дорогах это может ощущаться как излишняя жесткость.

В управлении Москвич 3 выигрывает в маневренности: компактные размеры и независимая подвеска позволяют легко парковаться и объезжать препятствия. Джолион так же уверенно держит курс на трассе, не теряя устойчивости даже при резких перестройках. Для тех, кто часто ездит по скоростным магистралям, этот фактор может стать решающим.

Технологии и безопасность

В плане оснащения Haval Jolion заметно опережает конкурента. Здесь есть адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, экстренное торможение и другие современные ассистенты. Москвич 3 предлагает базовый набор систем безопасности, который подходит для большинства случаев, но не дотягивает до уровня Jolion по части электронных помощников. Тем не менее, оба автомобиля соответствуют требованиям стандарта безопасности и оснащены системами и подушками безопасности.

Мультимедийные технологии в Jolion также на шаг впереди: большой сенсорный экран, интеграция со смартфонами, расширенные настройки комфорта. Москвич 3 более консервативен, но все основные функции присутствуют и работают стабильно.

Практичность и эксплуатация

Для городской эксплуатации Москвич 3 выглядит предпочтительнее: он проще в обслуживании, экономичнее и легче управляется в городских условиях. Jolion подходит тем, кто часто выбирается за пределы города и ценит динамику, пространство и современные технологии. Стоимость обслуживания и запчастей у Москвича традиционно ниже, что может служить аргументом для прагматичных водителей.

В итоге оба кроссовера имеют свои сильные стороны и ориентированы на разные типы водителей. Москвич 3 — выбор для тех, кто ищет надежность и простоту, Haval Jolion — для поклонников современных идей и активного стиля вождения. Перед покупкой стоит лично протестировать оба автомобиля, чтобы понять, какой из них ближе по духу и задачам. 

Напомним, ранее 110km сравнил новый и предыдущий RAV4: обновления салона, техника, цены и нюансы параллельного импорта.

Упомянутые модели: Москвич 3, Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Москвич, Haval
