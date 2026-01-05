Три кроссовера — три характера: кто удивит на тесте?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

5 января 2026, 05:15

Три популярных кроссовера с передним приводом и ценой около 2 млн рублей встретились в большом сравнении. Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 - у каждого свои плюсы и минусы. Кто оказался самым интересным выбором для водителя и семьи? Ответ не так очевиден, как кажется.

В сегменте кроссоверов до 2 миллионов рублей конкуренция обострилась до предела. Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 - три модели, которые сегодня чаще всего рассматривают те, кто ищет универсальный автомобиль для города и дачи. Все они оборудованы исключительно передним приводом, но на этом сходство заканчивается.

Фото: Москвич 

Москвич 3 — новичок на рынке, собранный в столице, с турбированным мотором 1.5 (136 л.с.) и ценой от 1,69 млн рублей. Электроверсия стоит вдвое дороже, но в нашем варианте только бензиновый вариант. Haval M6 - ветеран среди китайских кроссоверов, обновленный в 2020 году, с тем же определением двигателя, но чуть большей мощностью (143 л.с.) и стартовой ценой от 2,18 млн. Лада Веста SW Кросс — российский универсал повышенной проходимости, который после рестайлинга в 2022 году получил два бензиновых мотора: 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л.с.), а также ценник от 1,5 млн ​​рублей.

Фото: Haval

Комплектации у всех разные, но Москвич 3 сразу отличается наличием оснащения: панорамный люк, камера кругового обзора, автоматический дальний свет, контроль слепых зон - список длинный. Веста соответствует современному интерьеру с мягким пластиком и вертикальным люком медиасистемы. Haval M6 отличается простором, но по части опций и дизайна салона напоминает прошлое десятилетие.

В плане комфорта и эргономики Веста уверенно лидирует. Здесь все на своих местах, багажник продуман до мелочей, посадка за рулем не вызывает вопросов. Москвич 3 украшает современный интерьер, но он компактен, особенно во втором ряду. Haval M6 – чемпион по простору, эргономике и качеству материалов. К тому же, мультимедийная система поддерживает современные стандарты, такие как Apple CarPlay.

Динамика - отдельная история. Москвич 3 с турбомотором разгоняется до сотни за 11 секунд, что делает его самым быстрым в тройке. Веста с новой 1.8 стала заметно бодрее, управляемость - выгоднее. Haval M6, несмотря на мощность, проигрывает в ускорении из-за задумчивого «робота» и высокого расхода топлива.

Управляемость - еще один козырь Весты. Подвеска энергоемкая, информативная, хотя система поставок пока отсутствует (производитель обещает вернуть). Москвич 3 зависит от обратной связи на руле и вертикальной раскачки кузова на скорости. Haval M6 - мягкий, но на кочках трясет, руль кажется пустым.

Багажники - критические критерии для семейных и дачных поездок. Haval M6 здесь вне соревнований: 456 литров против 354 у Весты и 312 у Москвича. Все три модели оснащены высокой пятой дверью, но электропривода нет ни у одного.

В итоге, если смотреть на совокупность результатов, обновленная Лада Веста SW Кросс выглядит наиболее сбалансированным вариантом. Она сочетает в себе продуманную эргономику, вместительный багажник. Москвич 3 отличается ценой и богатым оснащением, но проигрывает в комфорте и управляемости. Haval M6 — выбор для тех, кто ценит простор и большой багажник, но готов мириться с условной начинкой и не самой лучшей динамикой.

Каждый из этих кроссоверов по-своему интересен, и выбор зависит от личных приоритетов. Кто-то предпочтет современное оснащение, кто-то – простор, а кто-то – сбалансированность и надежность. Но идеального соединения, как всегда, не существует.

Упомянутые модели: Москвич 3, Haval M6, ВАЗ (Lada) Vesta Cross (от 776 900 Р)
Упомянутые марки: Москвич, Haval, ВАЗ (Lada)
