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Автор: Дарья Климова

2 июня 2026, 09:16

Сравнение Москвич М90 с GAC GS8 и Tenet T8: кто выигрывает в цене и комфорте

Сравнение Москвич М90 с GAC GS8 и Tenet T8: кто выигрывает в цене и комфорте

Советское прошлое против современных технологий: главная проблема «Москвич М90», о которой молчат

Сравнение Москвич М90 с GAC GS8 и Tenet T8: кто выигрывает в цене и комфорте

Москвич М90 оказался в центре внимания из-за сравнения с GAC GS8 и Tenet T8. Эксперты раскрыли, почему бренд сталкивается с недоверием, и как это влияет на продажи. Какие нюансы скрывают дилеры, и почему Volga K50 не станет соперником - объясняем, что важно знать сейчас.

Москвич М90 оказался в центре внимания из-за сравнения с GAC GS8 и Tenet T8. Эксперты раскрыли, почему бренд сталкивается с недоверием, и как это влияет на продажи. Какие нюансы скрывают дилеры, и почему Volga K50 не станет соперником - объясняем, что важно знать сейчас.

Для российских автолюбителей вопрос выбора между Москвич М90, GAC GS8 и Tenet T8 становится все актуальнее на фоне изменений на рынке и роста интереса к новым моделям. Сравнение этих кроссоверов важно не только из-за разницы в цене и уровне оснащения, но и из-за того, как воспринимается каждый бренд среди покупателей. Это напрямую влияет на решения о покупке и формирует новые тренды в сегменте SUV.

Менеджеры дилерских центров отмечают, что основными конкурентами Москвич М90 сегодня считаются GAC GS8 и Tenet T8. По их словам, «чистокровный китаец» GAC GS8 уступает «девяностому» по стоимости, а Tenet T8, собираемый в Калуге, проигрывает в плане комфорта и оснащения. При этом, как выяснили журналисты Autonews, возможное соперничество с будущей Volga K50 даже не рассматривается: пока никто не видел новую Volga вживую, и ясно только одно - K50 не станет прямым конкурентом Москвичу М90, ведь кроссовер Volga будет пятиместным, а не семиместным.

Эксперты рынка подчеркивают, что продажи Москвич М90 сдерживаются не только ценой, но и восприятием бренда. У многих покупателей марка «Москвич» до сих пор ассоциируется с устаревшими технологиями и советским прошлым, что мешает воспринимать М90 как современный и технологичный автомобиль. По мнению специалистов, если бы эта модель продавалась под более узнаваемым и современным брендом, например MG, результаты продаж могли бы быть заметно выше.

Интересно, что подобная ситуация уже встречалась на рынке: например, когда редкий УАЗ «Патриот» с мотором Toyota и коробкой Porsche был выставлен за 5,2 млн рублей, внимание к нему привлекло не только уникальное сочетание агрегатов, но и необычный подход к брендингу. Подробнее о таких случаях можно узнать в материале о необычных внедорожниках с топовыми деталями.

Стоит добавить, что на рынке кроссоверов в России сейчас наблюдается явная тенденция: покупатели все чаще обращают внимание не только на цену, но и на уровень комфорта, оснащение и репутацию бренда. Москвич М90, несмотря на привлекательные условия по кредиту и возможные скидки, сталкивается с недоверием, которое формировалось годами. По имеющимся данным, дилеры стараются компенсировать это дополнительными опциями и сервисом, однако переломить ситуацию быстро не удается. Важно помнить, что выбор автомобиля - это не только вопрос характеристик, но и доверия к марке, а значит, судьба Москвич М90 во многом зависит от того, насколько производителю удастся изменить отношение к своему имени.

Упомянутые марки: Москвич, GAC, TENET, Volga
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