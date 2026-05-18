Две «Нивы» для дачи и не только: высокий клиренс, надёжная трансмиссия, вместительный багажник — что выбрать в 2026 году

Сравнение Niva Legend и Niva Travel: ключевые отличия, оснащение и разница в цене

Niva Legend и Niva Travel - две разные философии в одном сегменте. Почему модернизированная версия стоит дороже, чем классика, и какие опции действительно важны для российских водителей? Разбираемся в деталях, которые влияют на выбор и стоимость.

Сравнение Niva Legend и Niva Travel сегодня актуально как никогда. Модели остаются востребованными на российском рынке, но разница между ними становится всё заметнее. Покупатели сталкиваются с трудностями при выборе: классика или модернизация? И разница в цене здесь не всегда играет решающую роль.

Niva Legend — это трёхдверная конструкция с почти вертикальным лобовым стеклом, что отрицательно влияет на аэродинамику и часто приводит к повреждениям. При этом пятидверная Niva Travel выглядит современнее, а её кузов лучше защищён от коррозии и реже требует ремонта. Это не только вопрос эстетики, но и приспособленности автомобиля к российским условиям.

Внутри Niva Travel заметно выигрывает в плане комфорта. Водительское кресло здесь удобнее, есть регулировки, центральный подлокотник и карманы в дверях — всего этого в Legend нет. Второй ряд рассчитан на двух взрослых, багажник вмещает 320 литров против 265 у классики. Для семейных и дальних поездок это может стать решающим фактором.

Безопасность — ещё один важный аспект. В Niva Travel установлены две фронтальные подушки безопасности и продуманные зоны деформации кузова. У Legend — только водительская подушка (и та работает в связке с системой ЭРА-ГЛОНАСС). Это создаёт ощутимую разницу в уровне защиты водителя и пассажиров.

Niva Travel заметно богаче: камера заднего вида с омывателем, датчики парковки, медиасистема с навигацией, обогрев лобового стекла, охлаждаемый бардачок и USB-разъём. Legend предлагает скромный набор: кондиционер, электростеклоподъёмники, подогрев сидений, центральный замок и простую магнитолу. В салоне Travel тише благодаря дополнительной шумоизоляции, хотя полностью избавиться от шума не удалось.

Управление трансмиссией. В Legend оно сложнее — три рычага, к которым нужно привыкнуть. В Travel — два рычага, что понятно большинству водителей. При этом у Legend есть свои плюсы: узнаваемый дизайн, меньшая масса, более динамичный 1,7-литровый бензиновый двигатель и более доступная цена — от 1,019 млн рублей против 1,34 млн рублей у Travel.

Если смотреть на обе модели на российском рынке, становится ясно: Niva Legend — выбор для тех, кто ценит простоту, узнаваемость и минимальные расходы. Niva Travel ориентирована на тех, кто готов платить за комфорт, безопасность и современные возможности. Оба варианта по-своему хороши, но разница в цене и оснащении может стать определяющей для многих покупателей.

Обе модели производятся на мощностях АВТОВАЗа, что гарантирует доступность запчастей и сервисного обслуживания. Niva Legend — наследник советской «Нивы», Travel — результат глубокой модернизации, ориентированной на современные требования. В условиях российских дорог и климата машины сохраняют высокую проходимость, но Travel обеспечивает больше удобств для ежедневной эксплуатации. Судя по тенденциям рынка, спрос сохраняется на обе версии, однако доля Travel постепенно растёт за счёт расширенного оснащения и улучшенной эргономики.