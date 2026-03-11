Король бездорожья против короля былых времен: что лучше для российских ям — свежий Renault Duster или старая Toyota Land Cruiser 100

Сравнение нового Renault Duster и 15-летнего Toyota Land Cruiser 100: что выбрать

В условиях российских дорог выбор между новым Renault Duster и проверенным временем Toyota Land Cruiser 100 становится особенно актуальным. Оба автомобиля способны справляться с бездорожьем, но различия в возрасте, оснащении и стоимости владения могут удивить даже опытных автолюбителей.

В условиях российских дорог выбор между новым Renault Duster и проверенным временем Toyota Land Cruiser 100 становится особенно актуальным. Оба автомобиля способны справляться с бездорожьем, но различия в возрасте, оснащении и стоимости владения могут удивить даже опытных автолюбителей.

Вопрос выбора между новым автомобилем и проверенной временем классикой становится все более актуальным для российских водителей, особенно когда речь заходит о внедорожниках, способных выдержать суровые условия эксплуатации и непредсказуемое качество дорог. В центре внимания оказались два полноприводных автомобиля, представляющих разные эпохи и классы: свежий Renault Duster и 15-летняя Toyota Land Cruiser 100.

Фото: Renault

Renault Duster в топовой комплектации оснащается двухлитровым мотором мощностью 143 лошадиные силы, подключаемым полным приводом и классическим «автоматом». В его арсенале — современные опции вроде круиз-контроля, дистанционного запуска, обогрева лобового стекла и парктроника, однако салон отделан жестким пластиком, а вместо климат-контроля предусмотрен лишь кондиционер. Несмотря на аскетичность, этот автомобиль остается практичным выбором благодаря дорожному просвету в 21 сантиметр и вместительному багажнику, при этом расход топлива в городе составляет около 11,3 литра на сто километров.

За те же деньги на вторичном рынке можно купить Toyota Land Cruiser 100, чья 15-летняя история подтверждает легендарную выносливость и престиж модели, особенно в регионах с тяжелыми дорожными условиями. Под капотом этого внедорожника скрывается атмосферный 4,7-литровый двигатель мощностью 238 сил, работающий в паре с автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом. Внутри — кожаный салон с электроприводом сидений, мультируль, климат-контроль и аудиосистема, а внушительные габариты обеспечивают просторный салон и багажник объемом более 1300 литров. Однако за комфорт и статус приходится платить высоким расходом топлива — более 21 литра в городе, а также неизбежными тратами на обслуживание возрастного автомобиля, требующего внимания к подвеске, коррозии рамы и другим «болячкам».

Сравнивая эти два автомобиля, становится ясно, что новый Renault Duster предлагает экономию топлива и обслуживания, трехлетнюю гарантию и современное оснащение, тогда как Toyota Land Cruiser 100 обеспечивает высокий уровень комфорта и ощущение защищенности, но требует серьезных вложений в содержание. В условиях, когда качество дорог далеко от идеала, а цены на новые автомобили продолжают расти, подобный выбор становится особенно непростым, заставляя водителей искать оптимальное решение между сиюминутной выгодой и проверенной годами надежностью.