Король бездорожья против короля былых времен: что лучше для российских ям — свежий Renault Duster или старая Toyota Land Cruiser 100

11 марта 2026, 15:20
Сравнение нового Renault Duster и 15-летнего Toyota Land Cruiser 100: что выбрать
Сравнение нового Renault Duster и 15-летнего Toyota Land Cruiser 100: что выбрать
В условиях российских дорог выбор между новым Renault Duster и проверенным временем Toyota Land Cruiser 100 становится особенно актуальным. Оба автомобиля способны справляться с бездорожьем, но различия в возрасте, оснащении и стоимости владения могут удивить даже опытных автолюбителей.
Вопрос выбора между новым автомобилем и проверенной временем классикой становится все более актуальным для российских водителей, особенно когда речь заходит о внедорожниках, способных выдержать суровые условия эксплуатации и непредсказуемое качество дорог. В центре внимания оказались два полноприводных автомобиля, представляющих разные эпохи и классы: свежий Renault Duster и 15-летняя Toyota Land Cruiser 100.
Renault Duster в топовой комплектации оснащается двухлитровым мотором мощностью 143 лошадиные силы, подключаемым полным приводом и классическим «автоматом». В его арсенале — современные опции вроде круиз-контроля, дистанционного запуска, обогрева лобового стекла и парктроника, однако салон отделан жестким пластиком, а вместо климат-контроля предусмотрен лишь кондиционер. Несмотря на аскетичность, этот автомобиль остается практичным выбором благодаря дорожному просвету в 21 сантиметр и вместительному багажнику, при этом расход топлива в городе составляет около 11,3 литра на сто километров.
За те же деньги на вторичном рынке можно купить Toyota Land Cruiser 100, чья 15-летняя история подтверждает легендарную выносливость и престиж модели, особенно в регионах с тяжелыми дорожными условиями. Под капотом этого внедорожника скрывается атмосферный 4,7-литровый двигатель мощностью 238 сил, работающий в паре с автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом. Внутри — кожаный салон с электроприводом сидений, мультируль, климат-контроль и аудиосистема, а внушительные габариты обеспечивают просторный салон и багажник объемом более 1300 литров. Однако за комфорт и статус приходится платить высоким расходом топлива — более 21 литра в городе, а также неизбежными тратами на обслуживание возрастного автомобиля, требующего внимания к подвеске, коррозии рамы и другим «болячкам».
Сравнивая эти два автомобиля, становится ясно, что новый Renault Duster предлагает экономию топлива и обслуживания, трехлетнюю гарантию и современное оснащение, тогда как Toyota Land Cruiser 100 обеспечивает высокий уровень комфорта и ощущение защищенности, но требует серьезных вложений в содержание. В условиях, когда качество дорог далеко от идеала, а цены на новые автомобили продолжают расти, подобный выбор становится особенно непростым, заставляя водителей искать оптимальное решение между сиюминутной выгодой и проверенной годами надежностью.
Похожие материалы Рено, Тойота
-
11.03.2026, 07:49
Сняли с учета и продают идеальный Toyota Land Cruiser 2005 года за 13 млн рублей
На рынке появился Toyota Land Cruiser 2005 года с уникальной историей: один владелец, минимальный пробег и идеальное состояние. Почему такие машины ценятся выше новых, и что скрывается за высокой ценой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные предложения встречаются крайне редко.Читать далее
-
10.03.2026, 06:49
Стоит ли покупать Renault Duster в 2026: проблемы и стоимость обслуживания
Renault Duster в 2026 году сохраняет популярность благодаря сочетанию цены и проходимости, но сталкивается с рядом технических и эксплуатационных нюансов. Эксперты отмечают как плюсы, так и минусы модели. Почему этот кроссовер по-прежнему в топе - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 07:34
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость
Эксперты провели детальное сравнение Haval Jolion и Renault Duster на российских дорогах и вне их. В фокусе - динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Почему выбор между этими моделями стал особенно актуален в 2026 году - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 11:01
Возвращение Mitsubishi Pajero: новая угроза для Toyota Land Cruiser на рынке внедорожников
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero, и это событие уже вызвало волну обсуждений среди поклонников внедорожников. Новая модель обещает стать серьезным конкурентом для Toyota Land Cruiser. Эксперты отмечают, что рынок ждет настоящая борьба за лидерство.Читать далее
-
26.02.2026, 12:41
Новый Toyota Land Cruiser FJ: бензин уже в пути, а дизель придется ждать до 2029 года
Toyota запускает компактный Land Cruiser FJ с бензиновым мотором, но дизельная версия задержится до 2029 года. Почему компания тянет с выпуском и что это значит для покупателей - объяснил эксперт.Читать далее
-
21.02.2026, 16:00
Renault Duster возвращается в Россию: старт продаж второго поколения от 2,09 млн рублей
На российский рынок вернулся Renault Duster второго поколения, теперь в статусе импортной модели. Минимальная цена - чуть выше 2 млн рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов в своем сегменте. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему интерес к нему не угасает.Читать далее
-
20.02.2026, 18:36
Желтый Toyota Land Cruiser с лифтом: возвращение легенды и новые тренды рынка
Toyota Land Cruiser вернулся на рынок и сразу привлек внимание не только цифрами продаж, но и необычными модификациями. Яркий желтый внедорожник с лифтом стал символом нового сезона, а конкуренция с 4Runner выходит на новый уровень. Эксперты отмечают, что такие версии способны изменить расстановку сил среди поклонников японских внедорожников.Читать далее
-
19.02.2026, 18:58
Renault Duster и Volkswagen Taos: сравнение характеристик и адаптация для российских условий
Два популярных кроссовера - Renault Duster и Volkswagen Taos - оказались в центре внимания благодаря разным подходам к оснащению и технологиям. Сравниваем их по ключевым параметрам, чтобы понять, какой автомобиль лучше подойдет для российских дорог и климата.Читать далее
-
19.02.2026, 04:30
Renault Duster и Belgee X50: сравнение характеристик, оснащения и выбор для города
Два популярных кроссовера - Renault Duster 2.0 MT 4x4 и Belgee X50 1.5T AMT - оказались в центре внимания благодаря разнице в технических решениях и комплектациях. Сравним их параметры, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских дорог и современных требований.Читать далее
-
18.02.2026, 19:18
Belgee X50 после 15 000 км: неожиданные минусы и плюсы после обмена с Renault Duster
Сравнение Belgee X50 и Renault Duster после 15 тысяч километров выявило неожиданные нюансы. Почему замена проверенного дизеля на новый кроссовер может обернуться разочарованием - подробности в материале.Читать далее
