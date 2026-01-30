Обновленная Lada Niva Travel с новым мотором и светодиодами против популярных иномарок на вторичном рынке — кто будет в выигрыше

30 января 2026, 08:04
Сравнение новой Lada Niva Travel и подержанных кроссоверов: что выгоднее в 2026 году
Lada Niva Travel после рестайлинга вышла с новым двигателем и современными фарами, но за те же деньги можно рассмотреть подержанные Renault Duster, Land Rover Freelander II или Subaru Forester. Эксперты сравнили плюсы и минусы каждого варианта.
В 2026 году российский рынок автомобилей снова предстанет перед непростым выбором: приобрести новую Lada Niva Travel с заводской гарантией или обратить внимание на подержанные кроссоверы иностранных брендов, которые за те же деньги могут предложить иной уровень оснащения и комфорта. Причина интереса к этой теме проста - разница в подходах к эксплуатации, стоимости обслуживания и возможностях машин.
Обновленная Lada Niva Travel теперь оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 90 л.с., а также современными светодиодными фарами. В топовой комплектации цена компактного внедорожника составляет 1,8 миллионам рублей. Это заметно выше, чем еще пару лет назад, но и оснащение стало богаче. Однако за эти же деньги на вторичном рынке можно найти кроссоверы, которые когда-то стоили значительно дороже и предлагали иной уровень комфорта.
Renault Duster второго поколения, выпущенный в 2021 году, сегодня оценивается примерно в 1,7 миллиона рублей. Этот кроссовер доступен со следующими вариантами механизмов: атмосферным 1,6-литоровым мотором (114 л.с.), турбированным 1,3-литровым ДВС (150 л.с.) и дизельным мотором на 1,5 литра (109 л.с.). Покупатель может выбрать между электрической коробкой передач и вариатором. Duster славился своей выносливостью и простотой в обслуживании, а также неплохой проходимостью для своего класса.
Если вы хотите большего комфорта и ответственности, стоит обратить внимание на Land Rover Freelander II 2013–2014 годов выпуска. За 1,8 миллиона рублей можно реально найти экземпляр с турбодизелем 2,2 литра (150 л.с.) и шестиступенчатым автоматом Aisin. Несмотря на возраст, этот внедорожник отличается высоким уровнем шумоизоляции, плавностью хода и возможностями полного привода. Однако обслуживание и ремонт Land Rover могут потребовать большего, чем Lada Niva Travel.
Еще один интересный вариант — Subaru Forester четвертого поколения 2015–2016 годов. За ту же сумму можно приобрести автомобиль с двухлитровым мотором (150 л.с.) и вариатором. Forester славится надежной трансмиссией, которая хорошо переносит пробуксовки и нагрузку, а также сбалансированной управляемостью. Однако стоит помнить о стоимости запчастей и специфике обслуживания японских автомобилей.
Таким образом, выбор между новой Lada Niva Travel и подержанными кроссоверами зависит от приоритетов: кому-то важна гарантия и простота обслуживания, а кто-то предпочтет более высокий уровень комфорта и оснащения. В любом случае рынок предлагает достаточно интересную альтернативу, и каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны.
