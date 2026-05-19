Автор: Мария Степанова

19 мая 2026, 07:12

Сравнение расхода топлива Tenet T7 на АИ-92 и АИ-95: реальный эксперимент владельца

Что изменится в динамике и расходе при переходе с АИ-92 на АИ-95 - опыт эксплуатации Tenet T7

Владелец Tenet T7 провел месячный тест на двух типах бензина, чтобы выяснить, как меняется расход топлива и поведение двигателя. Результаты эксперимента могут быть полезны тем, кто выбирает между АИ-92 и АИ-95 для современных турбомоторов.

Вопрос о том, какой бензин заливать в Tenet T7 — АИ-92 или АИ-95 — давно вызывает споры среди владельцев. Одни уверяют, что завод допускает 92-й и переплачивать не стоит, другие настаивают на преимуществах 95-го. Для выяснения был проведён эксперимент: месяц эксплуатации на каждом из видов топлива с фиксацией расхода и ощущений от вождения.

Методика была максимально приближена к реальной жизни. Автомобиль Tenet T7 с мотором 1.6 TGDI и коробкой DCT использовался в стандартных условиях: ежедневные поездки по городу с пробками и светофорами, а по выходным — трасса с круиз-контролем на 110 км/ч. Заправки — всегда до отсечки, пробег и объём топлива фиксировались по чекам. Стиль езды — спокойный, без резких ускорений. Для чистоты эксперимента использовался реальный расход, а не данные бортового компьютера.

Первый месяц автомобиль ездил исключительно на АИ-92. В городе расход держался на уровне 12,5 литра на 100 км, в пробках доходил до 13,2. На трассе при 110 км/ч по чекам получилось 10,1 литра. За месяц пробег составил 1800 км, затраты на топливо — чуть больше 12 700 рублей. При этом двигатель работал с заметной громкостью, особенно при разгоне, турбина реагировала с задержкой. Создавалось ощущение, что мотор работает на пределе, особенно при необходимости быстро ускориться для обгона.

После перехода на АИ-95 разница стала ощутима практически сразу. Двигатель стал работать мягче, шум при разгоне исчез, турбина срабатывала быстрее, педаль газа стала более информативной. В городском цикле расход снизился до 11,2 литра, в пробках — до 11,8, а на трассе — до 8,5 литра. За те же 1800 км на 95-м бензине было потрачено около 12 100 рублей — на 600 рублей дешевле, несмотря на более высокую цену за литр.

Динамика на 95-м заметно улучшилась: обгоны стали проще, исчезла задержка срабатывания турбины, а в салоне стало тише. Для чистоты эксперимента были проведены повторные замеры на одном и том же участке трассы при скорости 120 км/ч: на 92-м расход составил 10,3 литра, на 95-м — 9,0. Разница — почти полторы литра на сотню.

Причина кроется в особенностях мотора 1.6 TGDI (SQRF4J16) с непосредственным впрыском и степенью сжатия 9,5:1. Хотя производитель допускает использование АИ-92, при низкооктановом топливе блок управления меняет угол зажигания, смесь сгорает менее эффективно, и часть энергии теряется. Водителю приходится сильнее давить на газ, что увеличивает расход. На 95-м топливе двигатель работает в штатном режиме, что положительно влияет и на динамику, и на экономичность.

Судя по отзывам владельцев Tenet T7 и Chery Tiggo 7 Pro с таким же мотором, переход на 95-й бензин почти всегда приводит к снижению расхода на 1–1,5 литра. Некоторые отмечают, что на 92-м быстрее загрязняются свечи и форсунки, а на 95-м их ресурс увеличивается. Это подтверждают и мастера сервисов. Прямой связи с гарантией нет, но для увеличения ресурса эксплуатации 95-й выглядит предпочтительнее.

Финансовый расчёт показывает: при разнице в цене между АИ-92 (56,3 рубля) и АИ-95 (59,8 рубля) и среднегодовом пробеге 15 000 км, экономия на 95-м может составлять около 8 000 рублей в год за счёт меньшего расхода. Эти деньги можно потратить, например, на качественное масло или дополнительные сервисные процедуры.

В итоге опыт эксплуатации Tenet T7 показывает: использование АИ-95 не только снижает расход топлива, но и делает работу двигателя более комфортной и отзывчивой. Для современных турбомоторов это разумный выбор, особенно если принимать во внимание долгосрочные затраты и ресурс ключевых компонентов.

Для тех, кто интересуется влиянием топлива на ресурс двигателя и экономичность расходов, полезно также обратить внимание на материалы о технических особенностях современных моторов, например, о признаках износа водяной помпы - подробный разбор симптомов и последствий для двигателя поможет избежать лишних затрат.

Упомянутые модели: TENET T7, Chery Tiggo 7 Pro (от 1 479 000 Р)
Упомянутые марки: TENET, Chery
