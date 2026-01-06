Какой автомобиль дешевле содержать — неожиданные нюансы и цифры

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 января 2026, 08:27

Сравнение расходов на обслуживание Lada Vesta и Haval F7 в 2026 году

Сравнение расходов на обслуживание Lada Vesta и Haval F7 в 2026 году

Какой автомобиль дешевле содержать — неожиданные нюансы и цифры

Сравнение расходов на обслуживание Lada Vesta и Haval F7 в 2026 году

Сравниваем реальные траты на Lada Vesta и Haval F7. Узнаете, где дешевле обслуживание, страховка и налоги. Неожиданные детали о расходах на топливо и запчасти. Выбор может удивить даже опытных водителей.

Сравниваем реальные траты на Lada Vesta и Haval F7. Узнаете, где дешевле обслуживание, страховка и налоги. Неожиданные детали о расходах на топливо и запчасти. Выбор может удивить даже опытных водителей.

Автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения - для многих это часть образа жизни и важная статья расходов. При покупке машины мало кто задумывается, сколько денег уйдет на ее содержание в ближайшие годы. А ведь именно эксплуатационные траты часто становятся решающим фактором при выборе между двумя моделями.

Фото: Haval

Сегодня на примере Lada Vesta и Haval F7 разберем, какой из этих автомобилей окажется выгоднее для владельца с точки зрения регулярных расходов. Оба авто популярны, но относятся к разным классам: Веста - доступный седан, F7 - кроссовер с претензией на премиальность. Но как обстоят дела с их содержанием?

Фото: Lada 

Топливо: кто экономичнее на заправке

Первое, что волнует любого водителя, - сколько придется тратить на бензин. Lada Vesta традиционно славится умеренным аппетитом: средний расход топлива у нее редко превышает 7 литров на 100 км. Haval F7, как и большинство кроссоверов, потребляет больше - около 9-10 литров на сотню. При нынешних ценах на топливо разница в 2-3 литра на 100 км за год превращается в ощутимую сумму. Для тех, кто много ездит, это может стать весомым аргументом в пользу Весты.

Однако не стоит забывать: стиль вождения и условия эксплуатации способны изменить картину. В городских пробках даже экономичная Веста может «съедать» больше, а F7 на трассе - приятно удивить расходом.

Техническое обслуживание и запчасти: где дешевле ремонт

Следующий пункт - стоимость планового обслуживания и ремонта. Lada Vesta выигрывает по цене запчастей: детали на нее доступны, а сервисные работы стоят недорого. Даже оригинальные комплектующие не бьют по кошельку, а аналоги - и вовсе копеечные. ТО у официального дилера обходится в разумные деньги, а вне дилерской сети - еще дешевле.

Haval F7 - автомобиль китайского происхождения, и хотя за последние годы ситуация с запчастями улучшилась, цены на многие позиции все еще выше, чем у Весты. Некоторые детали приходится ждать под заказ, а стоимость работ в сервисе выше из-за большей сложности конструкции. Впрочем, поклонники F7 отмечают, что серьезных поломок у новых машин почти не бывает, а расходники служат долго.

Страхование и налоги: сколько платим государству

Страховка - обязательный пункт расходов. ОСАГО для Lada Vesta обычно дешевле, ведь мощность двигателя у нее ниже, а стоимость машины - меньше. КАСКО на F7 обойдется дороже, особенно если речь идет о новых или топовых комплектациях. Кроме того, кроссовер чаще становится объектом внимания угонщиков, что тоже влияет на тарифы.

Транспортный налог напрямую зависит от мощности двигателя. У Весты - от 106 до 122 л.с., у F7 - от 150 до 190 л.с. Соответственно, налог на Haval ощутимо выше, особенно в регионах с прогрессивной ставкой. Не стоит забывать и о госпошлине за регистрацию, но тут разница минимальна.

Надежность и долговечность: скрытые расходы

Важный, но не всегда очевидный момент - как часто придется обращаться в сервис вне плановых ТО. Lada Vesta за годы эксплуатации зарекомендовала себя как надежный автомобиль, особенно при аккуратном обращении. Мелкие поломки случаются, но серьезных проблем обычно не возникает.

Haval F7 - относительно свежий игрок на рынке, и статистика по долгосрочной надежности пока ограничена. Однако владельцы отмечают хорошее качество сборки и отсутствие критических дефектов. Тем не менее, сложная электроника и турбомоторы могут преподнести сюрпризы после окончания гарантии.

Выбор между комфортом и экономией

Lada Vesta выигрывает по большинству статей расходов: топливо, обслуживание, налоги и страховка обходятся дешевле. Haval F7 берет свое за счет комфорта, современного оснащения и статуса. Но за это приходится платить - и не только при покупке, но и на протяжении всего срока владения.

Каждый решает сам, что для него важнее: минимальные траты или дополнительные опции и просторный салон. Но если смотреть исключительно на цифры, Веста выглядит более рациональным выбором для тех, кто считает деньги. Хотя, как показывает практика, эмоции и личные предпочтения часто оказываются сильнее любых расчетов.

Упомянутые модели: Haval F7 (от 1 809 000 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Лада

Похожие материалы Хавейл, Лада

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Саратовская область Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться