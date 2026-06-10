Toyota RAV4 и Mazda CX-5: Какая из популярных японских моделей SUV окажется выгоднее для владельца в Москве и области за 5 лет эксплуатации

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 июня 2026, 09:11

Сравнение расходов на обслуживание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 в Москве за 5 лет

Сравнение расходов на обслуживание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 в Москве за 5 лет

Toyota RAV4 и Mazda CX-5: Какая из популярных японских моделей SUV окажется выгоднее для владельца в Москве и области за 5 лет эксплуатации

Сравнение расходов на обслуживание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 в Москве за 5 лет

Эксперты раскрыли, сколько реально стоит содержание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 с двухлитровыми моторами в московском регионе за пять лет. Неожиданные итоги анализа могут изменить подход к выбору кроссовера для долгосрочной эксплуатации.

Эксперты раскрыли, сколько реально стоит содержание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 с двухлитровыми моторами в московском регионе за пять лет. Неожиданные итоги анализа могут изменить подход к выбору кроссовера для долгосрочной эксплуатации.

В условиях московского рынка выбор между Toyota RAV4 и Mazda CX-5 давно стал классикой для тех, кто ищет надежный японский кроссовер. Однако свежий анализ расходов на обслуживание этих моделей с двухлитровыми моторами способен удивить даже опытных автолюбителей. Эксперты сравнили все основные затраты на эксплуатацию в течение пяти лет, чтобы выяснить, какой автомобиль будет выгоднее для владельца.

Для объективности были взяты средние комплектации указанных моделей: двухлитровые двигатели мощностью 149 и 150 л.с., автоматическая коробка передач и передний привод. В расчетах учитывались не только регулярное техническое обслуживание, но и расходы на топливо при пробеге в 100 тысяч километров. Портрет владельца — мужчина 35 лет с десятилетним стажем вождения — обеспечивает максимально приближенные к реальности расчеты для московского региона.

Самым неожиданным результатом исследования стала разница в совокупной стоимости владения. Несмотря на то, что Mazda CX-5 потребляет больше топлива, ее содержание оказалось дешевле: за пять лет расходы на Toyota RAV4 составили 1 155 502 рубля, а на Mazda CX-5 — 1 051 684 рубля. Разница в 100 тысяч рублей может показаться незначительной, но для многих именно такие суммы становятся решающими при покупке автомобиля.

Особое внимание эксперты уделили стоимости технического обслуживания. Здесь Toyota RAV4 заметно проигрывает: сервисные работы и регламентные замены обходятся почти вдвое дороже — 181 230 рублей против 93 610 рублей у Mazda CX-5. Причины кроются не только в ценах на запчасти, но и в особенностях сервисной политики брендов. Для тех, кто предпочитает обслуживаться у официальных дилеров, эта разница становится особенно ощутимой.

Однако ситуация с топливом складывается иначе. Toyota RAV4 оказалась экономичнее: на 100 тысяч километров потребуется около 357 550 рублей, тогда как Mazda CX-5 за тот же пробег «съест» 453 900 рублей. Это связано с разницей в расходе топлива, что особенно заметно при интенсивной городской эксплуатации.

Если пересчитать расходы на каждый километр, Mazda CX-5 обойдется владельцу в 10,5 рубля, а ежемесячные расходы составят 17 528 рублей. Для Toyota RAV4 эти показатели выше: 11,6 рубля за километр и 19 258 рублей в месяц. Таким образом, несмотря на экономию топлива, общая стоимость владения RAV4 все равно остается выше.

Интересно, что подобные расчеты становятся все более актуальными на фоне роста цен на новые автомобили и техническое обслуживание. Как отмечают эксперты, при выборе кроссовера важно учитывать не только цену покупки, но и будущие расходы на содержание. Аналогичные вопросы поднимаются и при рассмотрении цен на автомобили в разных странах, например разница в стоимости новых Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota, Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Мазда

Похожие материалы Тойота, Мазда

Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Смоленск Новороссийск Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться