Toyota RAV4 и Mazda CX-5: Какая из популярных японских моделей SUV окажется выгоднее для владельца в Москве и области за 5 лет эксплуатации

10 июня 2026, 09:11
Сравнение расходов на обслуживание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 в Москве за 5 лет
Сравнение расходов на обслуживание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 в Москве за 5 лет
Эксперты раскрыли, сколько реально стоит содержание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 с двухлитровыми моторами в московском регионе за пять лет. Неожиданные итоги анализа могут изменить подход к выбору кроссовера для долгосрочной эксплуатации.
В условиях московского рынка выбор между Toyota RAV4 и Mazda CX-5 давно стал классикой для тех, кто ищет надежный японский кроссовер. Однако свежий анализ расходов на обслуживание этих моделей с двухлитровыми моторами способен удивить даже опытных автолюбителей. Эксперты сравнили все основные затраты на эксплуатацию в течение пяти лет, чтобы выяснить, какой автомобиль будет выгоднее для владельца.
Для объективности были взяты средние комплектации указанных моделей: двухлитровые двигатели мощностью 149 и 150 л.с., автоматическая коробка передач и передний привод. В расчетах учитывались не только регулярное техническое обслуживание, но и расходы на топливо при пробеге в 100 тысяч километров. Портрет владельца — мужчина 35 лет с десятилетним стажем вождения — обеспечивает максимально приближенные к реальности расчеты для московского региона.
Самым неожиданным результатом исследования стала разница в совокупной стоимости владения. Несмотря на то, что Mazda CX-5 потребляет больше топлива, ее содержание оказалось дешевле: за пять лет расходы на Toyota RAV4 составили 1 155 502 рубля, а на Mazda CX-5 — 1 051 684 рубля. Разница в 100 тысяч рублей может показаться незначительной, но для многих именно такие суммы становятся решающими при покупке автомобиля.
Особое внимание эксперты уделили стоимости технического обслуживания. Здесь Toyota RAV4 заметно проигрывает: сервисные работы и регламентные замены обходятся почти вдвое дороже — 181 230 рублей против 93 610 рублей у Mazda CX-5. Причины кроются не только в ценах на запчасти, но и в особенностях сервисной политики брендов. Для тех, кто предпочитает обслуживаться у официальных дилеров, эта разница становится особенно ощутимой.
Однако ситуация с топливом складывается иначе. Toyota RAV4 оказалась экономичнее: на 100 тысяч километров потребуется около 357 550 рублей, тогда как Mazda CX-5 за тот же пробег «съест» 453 900 рублей. Это связано с разницей в расходе топлива, что особенно заметно при интенсивной городской эксплуатации.
Если пересчитать расходы на каждый километр, Mazda CX-5 обойдется владельцу в 10,5 рубля, а ежемесячные расходы составят 17 528 рублей. Для Toyota RAV4 эти показатели выше: 11,6 рубля за километр и 19 258 рублей в месяц. Таким образом, несмотря на экономию топлива, общая стоимость владения RAV4 все равно остается выше.
Интересно, что подобные расчеты становятся все более актуальными на фоне роста цен на новые автомобили и техническое обслуживание. Как отмечают эксперты, при выборе кроссовера важно учитывать не только цену покупки, но и будущие расходы на содержание. Аналогичные вопросы поднимаются и при рассмотрении цен на автомобили в разных странах, например разница в стоимости новых Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси.
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