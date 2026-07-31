Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

31 июля 2026, 09:38

Сравнение расходов на владение автомобилем: какие модели выгоднее в 2026 году

Сравнение расходов на владение автомобилем: какие модели выгоднее в 2026 году

Иллюзия дешевой цены: Рейтинг реальных расходов на LADA, Москвич, Haval и Geely в первые 5 лет

Сравнение расходов на владение автомобилем: какие модели выгоднее в 2026 году

Первые пять лет эксплуатации автомобиля часто становятся неожиданным испытанием для бюджета. В материале разбираются реальные статьи расходов, особенности популярных моделей и советы по выбору авто с минимальными затратами. Актуально для тех, кто планирует покупку в ближайшее время.

Первые пять лет эксплуатации автомобиля часто становятся неожиданным испытанием для бюджета. В материале разбираются реальные статьи расходов, особенности популярных моделей и советы по выбору авто с минимальными затратами. Актуально для тех, кто планирует покупку в ближайшее время.

Владение автомобилем в России давно перестало быть только вопросом цены на новый транспорт. Уже через пару лет после покупки становится ясно: регулярные расходы на обслуживание, страхование и топливо, могут прояснить представление о преимуществах той или иной модели. Это особенно заметно в первые пять лет, когда основные расходы проявляются наиболее ярко.

Эксперты отмечают, что ключевые статьи требуют затрат на плановое техническое обслуживание, топливо, расходные материалы и возможность внепланового посещения сервиса после третьего года эксплуатации. При этом, именно регулярное ТО формирует базовый уровень расходов, причем его стоимость может различаться не только между брендами, но и внутри одной системы.

Например, у LADA расходы на поддержание стабильной работы минимальны, благодаря простой конструкции и прозрачному регламенту ТО. Москвич 3 также включает требует умеренных расходов. Среди массовых кроссоверов популярны Haval Jolion, Haval F7 и Geely Atlas — у этих моделей расходы на сервис распределены равномерно, что позволяет заранее планировать бюджет на несколько лет вперед.

Если рассматривать крупные внедорожники, такие как Tank 300, Tank 500 или Toyota Land Cruiser 300, то здесь обслуживание требует значительно большего бюджета. Это касается как классного автомобиля, так и сложности конструкции. В премиальном сегменте, например, в Mercedes-Benz GLE Coupe и GLS, стоимость владения еще выше.

Страховые платежи определяются производительностью, классом и стоимостью ремонта. Расход топлива - еще один серьезный фактор: даже небольшая разница в литрах на 100 км за пять лет превращается в ощутимую сумму. Наиболее предпочтительны в этом плане автомобили с умеренной мощностью.

Тем, кто ищет оптимальное соотношение затрат и комфорта, эксперты советуют обратить внимание на LADA, Москвич 3, Haval Jolion, Haval F7 и Geely Atlas. Кстати, подробнее о дополнительных расходах на обслуживание и страхование одного из самых популярных кроссоверов можно узнать о расходах на Haval Jolion .

Именно первые пять лет эксплуатации позволяют объективно оценить, оправдывает ли выбранная модель ожидания по затратам. Регулярное ТО напрямую влияет на остаточную стоимость машины. Для российского рынка это особенно актуально – стабильность расходов и ликвидность авто становятся решающими факторами при выборе.

Упомянутые модели: Москвич 3, Haval F7 (от 1 809 000 Р), Geely Atlas (от 1 029 990 Р), TANK 300 (от 3 699 000 Р), Mercedes GLE Coupe (от 5 500 000 Р), Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р)
Упомянутые марки: Москвич, Haval, Geely, TANK, Mercedes, Toyota
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