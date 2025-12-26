Dacia Sandero, Citroen C3, Fiat Panda и Mitsubishi Space Star — кто удивит в 2025 году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

26 декабря 2025, 15:19

Цены на новые машины продолжают расти. В Европе осталось всего четыре модели дешевле 15 тысяч евро. Эксперты проверили их в деле. Итоги теста оказались неожиданными. Какой автомобиль оказался самым выгодным — читайте в нашем материале.

В 2025 году европейский рынок новых автомобилей переживает не лучшие времена для покупателей: стоимость даже самых простых моделей заметно выросла. Если еще недавно выбор среди бюджетных машин был широк, то теперь в ценовой категории до 15 тысяч евро (порядка 1,4 млн рублей в пересчете по курсу) остались лишь четыре варианта — Dacia Sandero, Citroen C3, Fiat Panda и Mitsubishi Space Star. Эксперты ADAC провели сравнительный тест этих автомобилей, чтобы выяснить, какой из них действительно стоит своих денег.

За последние несколько лет цены на базовые версии выросли особенно резко. Например, Dacia Sandero, который в 2019 году стоил менее 7 тысяч евро, теперь оценивается минимум в 11 300 евро. Это почти двукратный рост. Остальные участники теста также подорожали, но не так значительно. Тем не менее, все они по-прежнему остаются самыми доступными новыми машинами на европейском рынке.

Внутреннее пространство и багажник — важные параметры для городских автомобилей. Dacia Sandero оказался самым крупным среди участников: его длина почти 4,1 метра, а багажник — самый вместительный. Fiat Panda, напротив, самый короткий и удобный для парковки, но проигрывает по объему багажного отделения. Citroen C3 выделяется качеством отделки салона, а вот Mitsubishi Space Star и Fiat Panda выглядят проще и дешевле.

Что касается оснащения, все четыре модели предлагают довольно простые интерьеры. Однако Sandero и C3 выигрывают за счет современных мультимедийных систем и наличия климат-контроля. Mitsubishi Space Star в базовой комплектации не может похвастаться даже радиоприемником или Bluetooth. Fiat Panda выделяется наличием мягкого гибридного двигателя, что положительно сказывается на расходе топлива. Самым мощным мотором оснащен Dacia Sandero — 91 л.с., что обеспечивает ему лучшие динамические показатели.

Безопасность — еще один ключевой критерий. Здесь Dacia Sandero снова впереди: уже в базовой версии есть система экстренного торможения и шесть подушек безопасности. Citroen C3 оснащен системой контроля полосы, но не имеет автоматического торможения. Mitsubishi Space Star и Fiat Panda заметно уступают по уровню активной и пассивной безопасности, что негативно сказалось на их итоговой оценке.

Если говорить о стоимости владения, то Mitsubishi Space Star привлекает самой низкой стартовой ценой, но его оснащение оставляет желать лучшего. Citroen C3 предлагает разумный баланс между ценой и набором опций. Fiat Panda оказался самым дорогим среди участников теста, а его конструкция уже морально устарела. В пересчете на ежемесячные расходы Panda также проигрывает конкурентам, а Mitsubishi — выигрывает.

В результате теста эксперты признали Dacia Sandero TCe 90 Expression лучшим выбором среди бюджетных автомобилей. Он сочетает просторный салон, мощный двигатель, современное оснащение и высокий уровень безопасности. Citroen C3 также заслужил положительную оценку, а вот Mitsubishi Space Star и Fiat Panda оказались на последних местах из-за устаревших решений и слабой защиты водителя и пассажиров.

Подробные технические характеристики, результаты замеров и сравнительные данные по расходу топлива, динамике и стоимости обслуживания подтверждают выводы экспертов. Dacia Sandero уверенно занимает первое место среди самых доступных новых автомобилей Европы в 2025 году.

Упомянутые модели: Dacia Sandero, Citroen C3, Fiat Panda, Mitsubishi Space Star
Упомянутые марки: Dacia, Citroen, Fiat, Mitsubishi
