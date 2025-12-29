Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

29 декабря 2025, 19:54

Почему российские автомобили не всегда выигрывают по цене обслуживания — неожиданные результаты теста

Сравнение стоимости обслуживания Lada Vesta и Iskra с китайскими конкурентами

Сравнение расходов на обслуживание популярных моделей до 2,5 млн рублей удивило экспертов. Российские автомобили оказались не самыми выгодными по стоимости сервисного обслуживания. Некоторые китайские машины обошли их по экономичности. Итоги теста могут изменить мнение о выборе следующего авто.

В последние годы рынок российских автомобилей заметно изменился: на смену привычным моделям пришли новые игроки, конкуренция между отечественными и китайскими брендами стала особенно острой. Специалисты решили выяснить, насколько выгодно обслуживать современные автомобили стоимостью до 2,5 миллионов рублей. Для этого они провели сравнительный анализ затрат на модели технического обслуживания, среди которых восемь представителей как российских, так и китайских.

В тесте приняли участие такие автомобили, как Omoda S5, Geely Emgrand, Livan X3 Pro, «Москвич 3», JAC JS3, Solaris KRX, а также отечественные Lada Iskra и Lada Vesta SW Cross. Каждый из них проходил через стандартные процедуры технического обслуживания, после чего эксперты подсчитали общие затраты владельцев.

Результаты оказались неожиданными для многих автолюбителей. Самым дорогим в обслуживании стал JAC JS3 - его сервис обошелся владельцу в 30 300 рублей. На противоположном полюсе оказался Livan X3 Pro, расходы на которое на ТО составили всего 9 170 рублей. Таким образом, китайский бренд смог предложить наиболее экономичный вариант среди всех участников теста.

Что касается российских моделей, то Lada Vesta SW Cross заняла четвертое место с результатом 20 200 рублей, а Lada Iskra оказалась на седьмой позиции - ее ценовое обслуживание 12 300 рублей. Примечательно, что «Искра» уступила этому показателю даже Livan X3 Pro, а Vesta SW Cross стабилизировалась в среднем рейтинге, уступив не только китайским конкурентам, но и некоторым другим моделям.

Полный рейтинг расходов на техническое обслуживание выглядит следующим образом: JAC JS3 - 30 300 рублей, Geely Emgrand - 25 600 рублей, Omoda S5 - 23 900 рублей, Lada Vesta SW Cross - 20 200 рублей, «Москвич 3» - 19 400 рублей, Solaris KRX - 16 800 рублей, Lada Iskra - 12 300 рублей. рублей, Ливан Х3 Про — 9 170 рублей.

Таким образом, мнение о том, что российские автомобили всегда дешевле в обслуживании, оказалось не совсем верным. Некоторые китайские модели могут предложить своим владельцам более выгодные условия, что может привести к выбору покупателей в будущем. Эксперты отмечают, что при покупке автомобиля стоит учитывать не только его стоимость, но и расходы на дальнейшее обслуживание, которые могут увеличить прирост даже среди машин одного ценового сегмента.

Результаты теста могут стать поводом для пересмотра привычных представлений с выгодой от владения этими или другими марками. В условиях растущей конкуренции на рынке сервисное обслуживание становится одним из ключевых факторов при выборе нового автомобиля.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: OMODA, Geely, Livan, JAC, Москвич, ВАЗ (Lada)
