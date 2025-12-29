Почему российские автомобили не всегда выигрывают по цене обслуживания — неожиданные результаты теста

29 декабря 2025, 19:54
Сравнение стоимости обслуживания Lada Vesta и Iskra с китайскими конкурентами
Сравнение стоимости обслуживания Lada Vesta и Iskra с китайскими конкурентами
Сравнение расходов на обслуживание популярных моделей до 2,5 млн рублей удивило экспертов. Российские автомобили оказались не самыми выгодными по стоимости сервисного обслуживания. Некоторые китайские машины обошли их по экономичности. Итоги теста могут изменить мнение о выборе следующего авто.
В последние годы рынок российских автомобилей заметно изменился: на смену привычным моделям пришли новые игроки, конкуренция между отечественными и китайскими брендами стала особенно острой. Специалисты решили выяснить, насколько выгодно обслуживать современные автомобили стоимостью до 2,5 миллионов рублей. Для этого они провели сравнительный анализ затрат на модели технического обслуживания, среди которых восемь представителей как российских, так и китайских.
В тесте приняли участие такие автомобили, как Omoda S5, Geely Emgrand, Livan X3 Pro, «Москвич 3», JAC JS3, Solaris KRX, а также отечественные Lada Iskra и Lada Vesta SW Cross. Каждый из них проходил через стандартные процедуры технического обслуживания, после чего эксперты подсчитали общие затраты владельцев.
Результаты оказались неожиданными для многих автолюбителей. Самым дорогим в обслуживании стал JAC JS3 - его сервис обошелся владельцу в 30 300 рублей. На противоположном полюсе оказался Livan X3 Pro, расходы на которое на ТО составили всего 9 170 рублей. Таким образом, китайский бренд смог предложить наиболее экономичный вариант среди всех участников теста.
Что касается российских моделей, то Lada Vesta SW Cross заняла четвертое место с результатом 20 200 рублей, а Lada Iskra оказалась на седьмой позиции - ее ценовое обслуживание 12 300 рублей. Примечательно, что «Искра» уступила этому показателю даже Livan X3 Pro, а Vesta SW Cross стабилизировалась в среднем рейтинге, уступив не только китайским конкурентам, но и некоторым другим моделям.
Полный рейтинг расходов на техническое обслуживание выглядит следующим образом: JAC JS3 - 30 300 рублей, Geely Emgrand - 25 600 рублей, Omoda S5 - 23 900 рублей, Lada Vesta SW Cross - 20 200 рублей, «Москвич 3» - 19 400 рублей, Solaris KRX - 16 800 рублей, Lada Iskra - 12 300 рублей. рублей, Ливан Х3 Про — 9 170 рублей.
Таким образом, мнение о том, что российские автомобили всегда дешевле в обслуживании, оказалось не совсем верным. Некоторые китайские модели могут предложить своим владельцам более выгодные условия, что может привести к выбору покупателей в будущем. Эксперты отмечают, что при покупке автомобиля стоит учитывать не только его стоимость, но и расходы на дальнейшее обслуживание, которые могут увеличить прирост даже среди машин одного ценового сегмента.
Результаты теста могут стать поводом для пересмотра привычных представлений с выгодой от владения этими или другими марками. В условиях растущей конкуренции на рынке сервисное обслуживание становится одним из ключевых факторов при выборе нового автомобиля.
Похожие материалы Омода, Джили, Ливан, ДжАК, Moskvich, Лада
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 07:17
Lada Iskra: на какие компромиссы пошел АВТОВАЗ при создании новой модели
АВТОВАЗ выпустил Lada Iskra после долгого перерыва. Модель заняла место между Грантой и Вестой. Внешне и по оснащению машина выглядит современно. Но есть детали, которые вызывают вопросы. Не все решения порадуют покупателей.Читать далее
-
12.12.2025, 16:41
В сети показали редкую Lada Iskra SW Cross в необычном цвете
В объективы попала необычная Lada Iskra. Это универсал в версии SW Cross. Автомобиль окрашен в редкий цвет. За него просят доплату. Узнайте все подробности о новинке. Что еще в ней особенного?Читать далее
-
10.12.2025, 12:34
Новая Lada Iskra завоевала главную награду на премии «Новинка года»
Новая модель АвтоВАЗа получила признание. Lada Iskra стала лучшей новинкой. Эксперты высоко оценили этот автомобиль. Узнайте подробности громкой победы. Модель ждет большое будущее.Читать далее
-
04.12.2025, 16:41
LADA Iskra удивляет: где россияне чаще всего ставят новинку на учет
LADA Iskra неожиданно распределяет продажи по регионам. Москва и Петербург не в лидерах. Самые активные покупатели оказались совсем не там, где ждали. Подробности статистики удивят даже знатоков рынка.Читать далее
-
04.12.2025, 15:28
Из чего собрана Lada Iskra: детальный разбор новинки от АвтоВАЗа
Новая Lada Iskra уже здесь. Эксперты изучили ее компоненты. Что скрывается под капотом? Автомобиль оказался очень интересным. В нем много неожиданных решений. Узнайте всю правду о новинке.Читать далее
-
26.11.2025, 11:14
Производство на АГР в Петербурге: Solaris и Jaecoo бьют рекорды в 2025 году
На заводе АГР в Петербурге ожидается резкий рост производства. Solaris и Jaecoo выходят на новый уровень. Сколько еще хватит запасов? В декабре возможны неожиданные новости из Кореи.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
-
13.10.2025, 14:06
В России дебютировали Lada Iskra и Aura работающие на природном газе
В северной столице показали необычные автомобили. Это перспективные модели отечественного автопрома. Они получили заводское газовое оборудование. Машины скоро могут появиться в продаже. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
13.10.2025, 12:11
АвтоВАЗ показал, как закаляли Lada Iskra перед запуском в серийное производство
Новая модель прошла серьезную проверку. Инженеры создали для нее суровые условия. Автомобиль проехал тысячи километров. Тесты имитировали весь срок службы. Запас прочности оказался очень высоким. Все подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Омода, Джили, Ливан, ДжАК, Moskvich, Лада
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 07:17
Lada Iskra: на какие компромиссы пошел АВТОВАЗ при создании новой модели
АВТОВАЗ выпустил Lada Iskra после долгого перерыва. Модель заняла место между Грантой и Вестой. Внешне и по оснащению машина выглядит современно. Но есть детали, которые вызывают вопросы. Не все решения порадуют покупателей.Читать далее
-
12.12.2025, 16:41
В сети показали редкую Lada Iskra SW Cross в необычном цвете
В объективы попала необычная Lada Iskra. Это универсал в версии SW Cross. Автомобиль окрашен в редкий цвет. За него просят доплату. Узнайте все подробности о новинке. Что еще в ней особенного?Читать далее
-
10.12.2025, 12:34
Новая Lada Iskra завоевала главную награду на премии «Новинка года»
Новая модель АвтоВАЗа получила признание. Lada Iskra стала лучшей новинкой. Эксперты высоко оценили этот автомобиль. Узнайте подробности громкой победы. Модель ждет большое будущее.Читать далее
-
04.12.2025, 16:41
LADA Iskra удивляет: где россияне чаще всего ставят новинку на учет
LADA Iskra неожиданно распределяет продажи по регионам. Москва и Петербург не в лидерах. Самые активные покупатели оказались совсем не там, где ждали. Подробности статистики удивят даже знатоков рынка.Читать далее
-
04.12.2025, 15:28
Из чего собрана Lada Iskra: детальный разбор новинки от АвтоВАЗа
Новая Lada Iskra уже здесь. Эксперты изучили ее компоненты. Что скрывается под капотом? Автомобиль оказался очень интересным. В нем много неожиданных решений. Узнайте всю правду о новинке.Читать далее
-
26.11.2025, 11:14
Производство на АГР в Петербурге: Solaris и Jaecoo бьют рекорды в 2025 году
На заводе АГР в Петербурге ожидается резкий рост производства. Solaris и Jaecoo выходят на новый уровень. Сколько еще хватит запасов? В декабре возможны неожиданные новости из Кореи.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
-
13.10.2025, 14:06
В России дебютировали Lada Iskra и Aura работающие на природном газе
В северной столице показали необычные автомобили. Это перспективные модели отечественного автопрома. Они получили заводское газовое оборудование. Машины скоро могут появиться в продаже. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
13.10.2025, 12:11
АвтоВАЗ показал, как закаляли Lada Iskra перед запуском в серийное производство
Новая модель прошла серьезную проверку. Инженеры создали для нее суровые условия. Автомобиль проехал тысячи километров. Тесты имитировали весь срок службы. Запас прочности оказался очень высоким. Все подробности в нашем материале.Читать далее