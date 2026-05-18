Конструкция, защита, мобильность: что скрывают легендарные Т-64, Т-72, Т-80 — главный танковый спор СССР

18 мая 2026, 06:51
Сравнение Т-64, Т-72 и Т-80: какой советский танк оказался самым эффективным
Сравнение Т-64, Т-72 и Т-80: какой советский танк оказался самым эффективным
В условиях современных событий вопрос выбора между Т-64, Т-72 и Т-80 вновь стал актуальным. Эксперты разбирают, как различия в конструкции, вооружении и защите влияют на реальную эффективность этих танков. Почему именно сейчас важно понимать сильные и слабые стороны каждого из них - в нашем подробном материале.
Вопрос о том, какой из трёх советских танков — Т-64БВ, Т-72Б или Т-80БВ — заслуживает звания лучшего, до сих пор вызывает оживлённые споры. Эти машины продолжают активно использоваться, а их конструктивные особенности напрямую влияют на боевую эффективность и стоимость содержания.
Все три танка вооружены 125-мм гладкоствольными пушками, но различия заметны в системах управления огнём. Т-80БВ оснащён комплексом 1А33 «Обь», позволяющим вести стрельбу на ходу благодаря мягкой подвеске. Т-64БВ имеет аналогичную систему, однако жёсткость ходовой снижает точность. Т-72Б уступает в автоматизации, но выигрывает за счёт стабилизатора 2Э42-1 «Жасмин», обеспечивающего прицельный огонь на высокой скорости.
В области управляемого вооружения Т-72Б получил комплекс 9К120 «Свирь» с лазерным наведением, пробивающим до 750 мм брони, хотя пуск ракеты с хода невозможен. Т-64БВ и Т-80БВ используют систему 9К112 «Кобра» с радиокомандным наведением, уступающую в точности. Ночное видение остаётся слабым местом всех трёх машин — дальность обнаружения целей не превышает 600–1300 метров, что серьёзно ограничивает их возможности в тёмное время суток.
По уровню защиты лидирует Т-72Б: многослойная броня, динамическая защита «Контакт-1» и полуактивное наблюдение делают его одним из самых защищённых танков своего времени. Т-80БВ также имеет неплохую броню, но уступает в толщине и лишён полуактивной защиты. Т-64БВ проигрывает по толщине брони и особенно уязвим в районе бортов из-за небольших опорных катков.
Критически важным является расположение боекомплекта. В Т-72Б автомат заряжания находится в днище, что снижает риск детонации при пробитии борта. У Т-64БВ и Т-80БВ вертикальное размещение зарядов повышает уязвимость. При детонации боекомплекта шансов на спасение экипажа практически нет ни у одной из машин.
Т-72Б отличается наиболее просторным внутренним пространством и лучшими условиями для экипажа. В боевых отделениях Т-80БВ и Т-64БВ теснее, а компоновка автомата заряжания затрудняет эвакуацию механика-водителя. По максимальной скорости впереди Т-80БВ с газотурбинным двигателем (до 80 км/ч), но по динамике разгона и тяговитости дизельный Т-72Б выигрывает благодаря мощному двигателю V12.
Дизель Т-64БВ страдает от нехватки крутящего момента и склонности к перегреву. Ходовые качества Т-80БВ и Т-72Б примерно равны, но у первого ход плавнее, а у второго лучше защита бортов. Ходовая часть Т-64БВ вызывает нарекания из-за мягких катков, склонности к сбросу гусеницы и сложностей при буксировке.
По совокупности эксплуатационных характеристик Т-72Б с небольшим отрывом опережает Т-80БВ и Т-64БВ. Он проще в производстве и обслуживании, удобнее в повседневной эксплуатации и именно его конструкция стала основой для дальнейшего развития отечественного танкостроения. При этом ни один из этих танков не лишён недостатков, и выбор между ними всегда будет зависеть от конкретных условий применения и стоящих задач.
Похожие материалы
-
18.05.2026, 21:59
Дом на колесах в России: почему комфортная жизнь возможна не для всех
Жить в доме на колесах в России - это не только про свободу, но и про постоянные вызовы. Суровые условия, юридические ограничения и нехватка кемпингов делают такой образ жизни сложным. Разбираемся, что реально ждет тех, кто решится на переезд в автодом.Читать далее
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее
-
18.05.2026, 20:33
Китайские бренды в минусе: Geely и Changan потеряли миллиарды на российском рынке
2025 год стал испытанием для китайских автогигантов в России: Geely и Changan столкнулись с рекордными убытками из-за роста ключевой ставки, увеличения утильсбора и снижения спроса. Почему одни компании терпят крах, а другие наращивают производство - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 20:30
Необычный КАЗ-4540: грузовик с уникальной компоновкой и судьбой
КАЗ-4540 стал одним из самых необычных грузовиков СССР благодаря смелым инженерным решениям и нетипичной компоновке. Почему эта машина до сих пор вызывает споры среди специалистов и как она изменила подход к сельхозтехнике - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 20:27
BMW i3: революция из углепластика, которую не повторит даже сама BMW
BMW i3 стал первым массовым электромобилем с углепластиковым кузовом и привлек к бренду 80% новых клиентов. Почему спустя годы ни один производитель, включая BMW, не решился повторить этот опыт - разбираемся на фоне новых трендов и перемен в индустрии.Читать далее
-
18.05.2026, 20:14
10 суперкаров с аукционов, которые стоят дороже золота: редкие экземпляры за $10 млн
В мире коллекционных авто есть машины, которые не просто удивляют ценой, а становятся символами эпохи. Мы собрали 10 суперкаров, ушедших с аукционов за суммы свыше $10 млн - от Alfa Romeo до Bugatti. Почему эти модели так ценятся и что делает их уникальными - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 20:05
Почему British Racing Green стал символом британских автомобилей и Джеймса Бонда
British Racing Green - не просто оттенок, а часть национальной идентичности британского автопрома. Этот цвет стал визитной карточкой культовых марок и до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и поклонников классики. Почему он так важен сегодня - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 20:01
BMW Z9: концепт, который изменил дизайн BMW на десятилетие вперед
BMW Z9, дебютировавший в 1999 году, стал не просто концептом - он определил облик всех ключевых моделей BMW на ближайшие годы. Почему этот экспериментальный автомобиль вызвал волну критики и как его идеи повлияли на массовые машины - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 17:17
Mercedes-Benz ограничит продажи бронированного S 680 Guard: новые проверки клиентов
Mercedes-Benz меняет правила: теперь купить бронированный S 680 Guard смогут только те, кто пройдет специальную проверку. Это связано с опасениями по поводу вторичных санкций и возможных репутационных рисков. Почему автогигант идет на такие меры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже состоятельные клиенты теперь не всегда смогут получить желаемое авто.Читать далее
-
18.05.2026, 16:54
Foton Tunland V9 с бензиновым и дизельным мотором: сравнение с Ram 1500
Мало кто знает, что китайский Foton Tunland V9 теперь доступен с бензиновым мотором. Мы разобрались, чем отличаются обе версии, и выяснили, насколько они могут конкурировать с американским Ram 1500. Какие плюсы и минусы скрывают новые пикапы, что влияет на цену и почему это важно для российских водителей - объясняем на примерах.Читать далее
Похожие материалы
-
18.05.2026, 21:59
Дом на колесах в России: почему комфортная жизнь возможна не для всех
Жить в доме на колесах в России - это не только про свободу, но и про постоянные вызовы. Суровые условия, юридические ограничения и нехватка кемпингов делают такой образ жизни сложным. Разбираемся, что реально ждет тех, кто решится на переезд в автодом.Читать далее
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее
-
18.05.2026, 20:33
Китайские бренды в минусе: Geely и Changan потеряли миллиарды на российском рынке
2025 год стал испытанием для китайских автогигантов в России: Geely и Changan столкнулись с рекордными убытками из-за роста ключевой ставки, увеличения утильсбора и снижения спроса. Почему одни компании терпят крах, а другие наращивают производство - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 20:30
Необычный КАЗ-4540: грузовик с уникальной компоновкой и судьбой
КАЗ-4540 стал одним из самых необычных грузовиков СССР благодаря смелым инженерным решениям и нетипичной компоновке. Почему эта машина до сих пор вызывает споры среди специалистов и как она изменила подход к сельхозтехнике - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 20:27
BMW i3: революция из углепластика, которую не повторит даже сама BMW
BMW i3 стал первым массовым электромобилем с углепластиковым кузовом и привлек к бренду 80% новых клиентов. Почему спустя годы ни один производитель, включая BMW, не решился повторить этот опыт - разбираемся на фоне новых трендов и перемен в индустрии.Читать далее
-
18.05.2026, 20:14
10 суперкаров с аукционов, которые стоят дороже золота: редкие экземпляры за $10 млн
В мире коллекционных авто есть машины, которые не просто удивляют ценой, а становятся символами эпохи. Мы собрали 10 суперкаров, ушедших с аукционов за суммы свыше $10 млн - от Alfa Romeo до Bugatti. Почему эти модели так ценятся и что делает их уникальными - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 20:05
Почему British Racing Green стал символом британских автомобилей и Джеймса Бонда
British Racing Green - не просто оттенок, а часть национальной идентичности британского автопрома. Этот цвет стал визитной карточкой культовых марок и до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и поклонников классики. Почему он так важен сегодня - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 20:01
BMW Z9: концепт, который изменил дизайн BMW на десятилетие вперед
BMW Z9, дебютировавший в 1999 году, стал не просто концептом - он определил облик всех ключевых моделей BMW на ближайшие годы. Почему этот экспериментальный автомобиль вызвал волну критики и как его идеи повлияли на массовые машины - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 17:17
Mercedes-Benz ограничит продажи бронированного S 680 Guard: новые проверки клиентов
Mercedes-Benz меняет правила: теперь купить бронированный S 680 Guard смогут только те, кто пройдет специальную проверку. Это связано с опасениями по поводу вторичных санкций и возможных репутационных рисков. Почему автогигант идет на такие меры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже состоятельные клиенты теперь не всегда смогут получить желаемое авто.Читать далее
-
18.05.2026, 16:54
Foton Tunland V9 с бензиновым и дизельным мотором: сравнение с Ram 1500
Мало кто знает, что китайский Foton Tunland V9 теперь доступен с бензиновым мотором. Мы разобрались, чем отличаются обе версии, и выяснили, насколько они могут конкурировать с американским Ram 1500. Какие плюсы и минусы скрывают новые пикапы, что влияет на цену и почему это важно для российских водителей - объясняем на примерах.Читать далее