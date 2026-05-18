Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 06:51

Сравнение Т-64, Т-72 и Т-80: какой советский танк оказался самым эффективным

Конструкция, защита, мобильность: что скрывают легендарные Т-64, Т-72, Т-80 — главный танковый спор СССР

В условиях современных событий вопрос выбора между Т-64, Т-72 и Т-80 вновь стал актуальным. Эксперты разбирают, как различия в конструкции, вооружении и защите влияют на реальную эффективность этих танков. Почему именно сейчас важно понимать сильные и слабые стороны каждого из них - в нашем подробном материале.

Вопрос о том, какой из трёх советских танков — Т-64БВ, Т-72Б или Т-80БВ — заслуживает звания лучшего, до сих пор вызывает оживлённые споры. Эти машины продолжают активно использоваться, а их конструктивные особенности напрямую влияют на боевую эффективность и стоимость содержания.

Все три танка вооружены 125-мм гладкоствольными пушками, но различия заметны в системах управления огнём. Т-80БВ оснащён комплексом 1А33 «Обь», позволяющим вести стрельбу на ходу благодаря мягкой подвеске. Т-64БВ имеет аналогичную систему, однако жёсткость ходовой снижает точность. Т-72Б уступает в автоматизации, но выигрывает за счёт стабилизатора 2Э42-1 «Жасмин», обеспечивающего прицельный огонь на высокой скорости.

В области управляемого вооружения Т-72Б получил комплекс 9К120 «Свирь» с лазерным наведением, пробивающим до 750 мм брони, хотя пуск ракеты с хода невозможен. Т-64БВ и Т-80БВ используют систему 9К112 «Кобра» с радиокомандным наведением, уступающую в точности. Ночное видение остаётся слабым местом всех трёх машин — дальность обнаружения целей не превышает 600–1300 метров, что серьёзно ограничивает их возможности в тёмное время суток.

По уровню защиты лидирует Т-72Б: многослойная броня, динамическая защита «Контакт-1» и полуактивное наблюдение делают его одним из самых защищённых танков своего времени. Т-80БВ также имеет неплохую броню, но уступает в толщине и лишён полуактивной защиты. Т-64БВ проигрывает по толщине брони и особенно уязвим в районе бортов из-за небольших опорных катков.

Критически важным является расположение боекомплекта. В Т-72Б автомат заряжания находится в днище, что снижает риск детонации при пробитии борта. У Т-64БВ и Т-80БВ вертикальное размещение зарядов повышает уязвимость. При детонации боекомплекта шансов на спасение экипажа практически нет ни у одной из машин.

Т-72Б отличается наиболее просторным внутренним пространством и лучшими условиями для экипажа. В боевых отделениях Т-80БВ и Т-64БВ теснее, а компоновка автомата заряжания затрудняет эвакуацию механика-водителя. По максимальной скорости впереди Т-80БВ с газотурбинным двигателем (до 80 км/ч), но по динамике разгона и тяговитости дизельный Т-72Б выигрывает благодаря мощному двигателю V12.

Дизель Т-64БВ страдает от нехватки крутящего момента и склонности к перегреву. Ходовые качества Т-80БВ и Т-72Б примерно равны, но у первого ход плавнее, а у второго лучше защита бортов. Ходовая часть Т-64БВ вызывает нарекания из-за мягких катков, склонности к сбросу гусеницы и сложностей при буксировке.

По совокупности эксплуатационных характеристик Т-72Б с небольшим отрывом опережает Т-80БВ и Т-64БВ. Он проще в производстве и обслуживании, удобнее в повседневной эксплуатации и именно его конструкция стала основой для дальнейшего развития отечественного танкостроения. При этом ни один из этих танков не лишён недостатков, и выбор между ними всегда будет зависеть от конкретных условий применения и стоящих задач.

Похожие материалы

