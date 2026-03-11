Вышло исследование, что лучше выбрать: Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan — подробный разбор автомобилей для российских дорог

Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге

Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan - два лидера сегмента кроссоверов, которые не уступают друг другу ни по популярности, ни по оснащению. Почему российские покупатели выбирают между ними, и какие нюансы скрываются за цифрами продаж и техническими характеристиками - разбираемся в деталях.

Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan - два лидера сегмента кроссоверов, которые не уступают друг другу ни по популярности, ни по оснащению. Почему российские покупатели выбирают между ними, и какие нюансы скрываются за цифрами продаж и техническими характеристиками - разбираемся в деталях.

В последние годы российский рынок кроссоверов стал ареной для классического противостояния Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Эти модели не только делят лидирующие позиции в рейтингах продаж, но и задают стандарты в своем классе по оснащению и цене. По итогам прошлого года разрыв между ними оказался минимальным: Toyota реализовала 38 441 экземпляр, а Volkswagen — 29 232, что подтверждает их высокую популярность и наличие лояльной аудитории.

Стоимость базовых версий заметно отличается: Toyota RAV4 стартует с отметки 2 209 000 рублей за автомобиль с 2,0-литровым мотором и механикой, в то время как начальный Tiguan со 125-сильным двигателем можно приобрести за 2 059 900 рублей. Однако в максимальных исполнениях ситуация меняется: топовая версия RAV4 «Престиж Safety» оценивается в 3 150 000 рублей, а самый оснащенный Tiguan R-Line с 220-сильным турбомотором достигает 3 224 000 рублей.

Фото: Volkswagen

Дизайн моделей отражает философию брендов: RAV4 с его рублеными формами и трапециевидной решеткой выглядит смело, а его салон выполнен из качественных материалов, хотя мультимедиа и приборная панель могли бы быть современнее. Рестайлинговый Tiguan в версии R-Line с черными элементами и 19-дисковыми колесами смотрится агрессивно, а его интерьер перенасыщен сенсорным управлением, что требует привыкания, но радует цифровой приборной панелью.

Технически версии расходятся кардинально: 2,5-литровый атмосферник RAV4 на 200 сил с классическим автоматом разгоняется до сотни за 8,5 секунды, делая ставку на плавность хода и отличную шумоизоляцию. Турбированный Tiguan с отдачей в 220 л.с. и роботом DSG заметно динамичнее (6,8 секунды), предлагая водителю острую управляемость и спортивный характер, но расплачиваться за это приходится жесткой подвеской.

В вопросах практичности у каждого свои козыри: Tiguan предлагает более вместительный салон и багажник (615 литров против 580 у Toyota), а также продуманную эргономику. RAV4 же выигрывает за счет большего дорожного просвета (200 мм против 191 мм) и консервативной надежности агрегатов, которые в России ценят выше, чем современные, но требующие осторожного обращения турбомоторы и «роботы».

В конечном счете выбор сводится к приоритетам: динамика и технологии Tiguan против комфорта, надежности и проверенных решений RAV4. Несмотря на более высокий ценник и менее современное оснащение, именно Toyota стабильно опережает конкурента по продажам в России, что говорит о глубокой привязанности местных покупателей к традиционным ценностям.