Вышло исследование, что лучше выбрать: Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan — подробный разбор автомобилей для российских дорог

11 марта 2026, 18:55
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan - два лидера сегмента кроссоверов, которые не уступают друг другу ни по популярности, ни по оснащению. Почему российские покупатели выбирают между ними, и какие нюансы скрываются за цифрами продаж и техническими характеристиками - разбираемся в деталях.
В последние годы российский рынок кроссоверов стал ареной для классического противостояния Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Эти модели не только делят лидирующие позиции в рейтингах продаж, но и задают стандарты в своем классе по оснащению и цене. По итогам прошлого года разрыв между ними оказался минимальным: Toyota реализовала 38 441 экземпляр, а Volkswagen — 29 232, что подтверждает их высокую популярность и наличие лояльной аудитории.
Стоимость базовых версий заметно отличается: Toyota RAV4 стартует с отметки 2 209 000 рублей за автомобиль с 2,0-литровым мотором и механикой, в то время как начальный Tiguan со 125-сильным двигателем можно приобрести за 2 059 900 рублей. Однако в максимальных исполнениях ситуация меняется: топовая версия RAV4 «Престиж Safety» оценивается в 3 150 000 рублей, а самый оснащенный Tiguan R-Line с 220-сильным турбомотором достигает 3 224 000 рублей.
Дизайн моделей отражает философию брендов: RAV4 с его рублеными формами и трапециевидной решеткой выглядит смело, а его салон выполнен из качественных материалов, хотя мультимедиа и приборная панель могли бы быть современнее. Рестайлинговый Tiguan в версии R-Line с черными элементами и 19-дисковыми колесами смотрится агрессивно, а его интерьер перенасыщен сенсорным управлением, что требует привыкания, но радует цифровой приборной панелью.
Технически версии расходятся кардинально: 2,5-литровый атмосферник RAV4 на 200 сил с классическим автоматом разгоняется до сотни за 8,5 секунды, делая ставку на плавность хода и отличную шумоизоляцию. Турбированный Tiguan с отдачей в 220 л.с. и роботом DSG заметно динамичнее (6,8 секунды), предлагая водителю острую управляемость и спортивный характер, но расплачиваться за это приходится жесткой подвеской.
В вопросах практичности у каждого свои козыри: Tiguan предлагает более вместительный салон и багажник (615 литров против 580 у Toyota), а также продуманную эргономику. RAV4 же выигрывает за счет большего дорожного просвета (200 мм против 191 мм) и консервативной надежности агрегатов, которые в России ценят выше, чем современные, но требующие осторожного обращения турбомоторы и «роботы».
В конечном счете выбор сводится к приоритетам: динамика и технологии Tiguan против комфорта, надежности и проверенных решений RAV4. Несмотря на более высокий ценник и менее современное оснащение, именно Toyota стабильно опережает конкурента по продажам в России, что говорит о глубокой привязанности местных покупателей к традиционным ценностям.
Похожие материалы Тойота, Фольксваген
-
11.03.2026, 10:49
Volkswagen Taos и Tiguan: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Сравнение Volkswagen Taos и Tiguan на одной платформе выявило неожиданные различия в деталях, которые могут повлиять на выбор автомобиля. Особое внимание уделено эргономике, материалам отделки и возможностям мультимедийных систем. Анализ актуален для тех, кто рассматривает покупку кроссовера в 2026 году.Читать далее
-
10.03.2026, 07:48
В Иркутске выставили на продажу Toyota RAV4 2012 года с пробегом 7 500 км за 2,65 млн рублей
В Иркутске неожиданно появился на рынке почти новый Toyota RAV4 2012 года с минимальным пробегом. Владелец просит за машину сумму, сравнимую с ценой новых кроссоверов. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж и что скрывается за столь высокой стоимостью - разбираемся, какие риски и выгоды ждут покупателей сегодня.Читать далее
-
09.03.2026, 05:46
Ликвидность и надежность: Почему RAV4 остается лидером на вторичном рынке
Toyota RAV4 давно считается эталоном среди кроссоверов, но насколько это мнение оправдано сегодня? Мы собрали мнения опытных водителей и экспертов, чтобы разобраться, что изменилось в модели, как она ведет себя на дороге и почему интерес к ней не ослабевает даже в условиях высокой конкуренции.Читать далее
-
06.03.2026, 10:10
Toyota снизила цены на RAV4 Plug-in Hybrid в США: новые комплектации и улучшения
Toyota удивила автолюбителей: обновленный RAV4 Plug-in Hybrid стал дешевле, а вариантов комплектаций теперь больше. Почему производитель решился на такой шаг, какие изменения ждут покупателей и что это значит для рынка - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на конкурентов. Мало кто знает, но новые версии уже вызвали ажиотаж среди дилеров.Читать далее
-
24.02.2026, 20:45
Toyota RAV4 2026: гибридный кроссовер с новыми опциями и расширенной линейкой аксессуаров
Toyota официально анонсировала выход обновленного RAV4 Plug-In Hybrid 2026 года с расширенным набором оригинальных аксессуаров и деталей. Новинка уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей, ведь производитель сделал ставку на индивидуализацию и технологичность. Почему это событие может повлиять на рынок кроссоверов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.02.2026, 13:39
Топ-3 самых надежных кроссоверов с пробегом из Европы: свежий рейтинг для вторичного рынка
Эксперты назвали тройку европейских кроссоверов, которые не подводят даже после 7–8 лет эксплуатации. Какие модели реально заслуживают доверия, сколько стоят и почему их выбирают - объяснил специалист. Спрос на такие авто сейчас особенно высок.Читать далее
-
24.02.2026, 08:13
Сравнение расходов на обслуживание Toyota RAV4 и Mazda CX-5: неожиданные итоги
Аналитики провели детальный расчет затрат на содержание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 с двухлитровыми двигателями. Исследование охватило реальные расходы на обслуживание, топливо и эксплуатацию в московском регионе. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее
-
17.02.2026, 17:42
Toyota RAV4 в России может резко подорожать из-за новых таможенных правил
В России обсуждают изменения в правилах ввоза авто. Нововведения затронут популярные модели. Эксперты прогнозируют значительный рост цен. Водителям стоит готовиться к переменам.Читать далее
-
16.02.2026, 18:12
На что обратить внимание при покупке Volkswagen Tiguan первого поколения на вторичном рынке
Volkswagen Tiguan первого поколения до сих пор пользуется спросом на вторичном рынке. Но не все экземпляры одинаково надежны: есть нюансы по кузову, двигателям и коробкам передач. Разбираемся, как не ошибиться с выбором.Читать далее
-
14.02.2026, 04:37
Какие автомобили выгоднее всего привозить в Россию в 2026 году: новые тренды и цены
В 2026 году параллельный импорт автомобилей остается актуальным для россиян. Китайские и европейские бренды предлагают интересные решения, а новые правила утильсбора и скидки меняют расстановку сил на рынке. Эксперты выделяют ключевые направления и модели.Читать далее
