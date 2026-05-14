Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 20:33

Сравнение Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: цены, оснащение и особенности для России

Исследование, что лучше выбрать: Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan — подробный разбор автомобилей для российских дорог

Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan продолжают борьбу за лидерство среди кроссоверов в России. В материале - разбор технических нюансов, различий в оснащении и практических особенностей, которые влияют на выбор российских водителей сегодня.

Сегмент кроссоверов в России давно стал ареной противостояния двух моделей — Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Оба автомобиля не только удерживают высокие позиции в рейтингах продаж, но и формируют стандарты оснащения и стоимости в своём классе. Интерес к ним не ослабевает: по итогам прошлого года Toyota реализовала 38 441 RAV4, а Volkswagen — 29 232 Tiguan, что говорит о стабильной лояльности покупателей.

Разница в стартовых ценах ощутима: базовый Toyota RAV4 с 2,0-литровым мотором и механической коробкой стоит от 2 209 000 рублей, тогда как начальный Tiguan со 125-сильным двигателем оценивается в 2 059 900 рублей. Однако в топовых комплектациях ситуация меняется: максимальный RAV4 «Престиж Safety» стоит 3 150 000 рублей, а Tiguan R-Line с 220-сильным турбомотором — уже 3 224 000 рублей. Это отражает разницу в подходах к оснащению и позиционированию моделей.

Внешний вид автомобилей подчёркивает философию брендов. Toyota RAV4 выделяется рублеными линиями и трапециевидной решёткой радиатора. Интерьер выполнен из качественных материалов, но мультимедийная система и приборная панель выглядят консервативно. Volkswagen Tiguan после рестайлинга, особенно в версии R-Line с чёрными акцентами и 19-дюймовыми колёсами, выглядит агрессивнее. Внутри — цифровая приборная панель и множество сенсорных элементов, к которым нужно привыкнуть.

Технические различия между моделями значительны. Атмосферный 2,5-литровый двигатель Toyota RAV4 (200 л.с.) с классическим автоматом обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды, делая акцент на плавности хода и шумоизоляции. Volkswagen Tiguan с турбомотором 220 л.с. и коробкой DSG заметно динамичнее (6,8 секунды до сотни), отличается острой управляемостью и спортивным характером, но подвеска у него жёстче, что сказывается на комфорте на плохих дорогах.

Практичность — ещё один важный критерий. Tiguan выигрывает по объёму салона и багажника (615 литров против 580 у RAV4), а также по эргономике. Зато Toyota RAV4 предлагает больший дорожный просвет (200 мм против 191 мм), что особенно актуально для российских условий, и славится надёжностью агрегатов. В России традиционно ценят простоту и долговечность, а к турбомоторам и роботизированным коробкам DSG относятся с осторожностью.

Выбор между этими кроссоверами зависит от приоритетов: Tiguan привлекает динамикой и современными технологиями, а RAV4 — комфортом, надёжностью и проверенными решениями. Несмотря на более высокую цену и менее продвинутую мультимедийную систему, Toyota RAV4 стабильно опережает конкурента по продажам, что подтверждает приверженность российских водителей традиционным ценностям.

Оба автомобиля имеют свои сильные стороны: Toyota RAV4 - это ставка на надежность и адаптацию к российским дорогам, а Volkswagen Tiguan - выбор для тех, кто ценит динамику и современные технологии. Оба кроссовера регулярно попадают в топы продаж, а их популярность может указывать на устойчивый спрос на практичные и универсальные автомобили в России. При этом эксперты отмечают, что выбор между ними часто определяется не только техническими характеристиками, но и личными предпочтениями, а также опытом эксплуатации предыдущих моделей.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota, Volkswagen
