46 лет прогресса: почему старая «шестерка» все еще популярнее новой LADA Granta — прошло сравнение

16 февраля 2026, 05:12
Сравнение ВАЗ-2106 и LADA Granta FL: что изменилось за десятилетия в отечественном автопроме
Сравнение ВАЗ-2106 и LADA Granta FL: что изменилось за десятилетия в отечественном автопроме
Автомобильные эксперты провели детальный анализ ВАЗ-2106 и новой LADA Granta FL, чтобы оценить эволюцию российских легковушек. В материале - неожиданные выводы о комфорте, надежности и стоимости владения. Почему сравнение этих моделей актуально именно сейчас - читайте далее.
Сравнение автомобилей разных эпох всегда вызывает живой интерес, особенно когда речь идет о моделях, которые стали символами своего времени. В этот раз специалисты решили сопоставить подержанный ВАЗ-2106 и свежую LADA Granta FL, чтобы наглядно показать, как изменились подходы к созданию массовых машин в России.
ВАЗ-2106, известная в народе как «шестерка», долгие годы считалась эталоном доступности и простоты. Ее конструкция максимально понятна, а ремонт не требует особых знаний или дорогих инструментов. Даже спустя десятилетия на вторичном рынке легко найти запчасти по минимальной цене, что делает эксплуатацию этой машины выгодной для тех, кто не боится самостоятельно решать технические вопросы.
Современная LADA Granta FL - это уже другой уровень. Здесь и более мощный двигатель, и современные системы безопасности, и иной подход к эргономике салона. Однако эксперты отмечают, что несмотря на все новшества, Granta FL не стала абсолютным прорывом. Да, у нее поперечное расположение мотора и передний привод, что соответствует современным тенденциям, но по части комфорта подвески и проходимости «шестерка» все еще способна удивить.
Интересно, что обе машины способны разогнаться до 100 км/ч за вполне приемлемое время, несмотря на разницу в мощности. ВАЗ-2106 с продольным мотором на 64 л.с. и задним приводом демонстрирует отличную устойчивость на плохих дорогах, а Granta FL с 87-сильным двигателем и передним приводом выигрывает в управляемости на асфальте, но проигрывает по мягкости хода.
Эксперты подчеркивают: если для владельца важна простота обслуживания и минимальные расходы на ремонт, «шестерка» до сих пор остается привлекательным вариантом. Granta FL, в свою очередь, предлагает больше комфорта и современных опций, но требует более серьезных вложений при обслуживании и ремонте.
В итоге, несмотря на десятилетия технического прогресса, новая LADA Granta FL не смогла полностью затмить своего предшественника. Она дороже, сложнее в ремонте, но выигрывает по части безопасности и оснащения. Для одних это шаг вперед, для других - повод задуматься о том, что не все новое обязательно лучше старого.
Похожие материалы Лада
-
15.02.2026, 05:47
Пять ключевых отличий Lada Granta лифтбек от седана: что изменилось в новой версии
Lada Granta в кузове лифтбек вышла на рынок с заметными изменениями: новый дизайн, улучшенные тормоза и модернизированная подвеска. Эксперты отмечают, что часть новшеств вскоре появится и на седане. Разбираемся, что важно знать о новинке.Читать далее
-
14.02.2026, 05:47
Пять моделей ВАЗ, которые стоит рассмотреть на вторичном рынке в 2026 году
В 2026 году вторичный рынок ВАЗ предлагает уникальный выбор: от редких спортивных версий до вместительных универсалов. Разбираемся, какие модели LADA выделяются на фоне остальных и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
12.02.2026, 18:57
Сравнение Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек: опыт эксплуатации на 5000 км
Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек - две популярные модели, которые часто выбирают для повседневной езды. Мы сравнили их на пробеге 5000 км, чтобы понять, с какими нюансами сталкиваются владельцы и что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
12.02.2026, 06:18
Сравнение Лада Гранта и Лада Искра: эксплуатация, затраты и нюансы владения — отзыв владельца
Сравнение Лады Гранты и Лады Искры на основе реального опыта эксплуатации выявило неожиданные детали. В материале - нюансы владения, расходы, доработки и подводные камни, которые не видны в рекламе. Практический взгляд на выбор между двумя популярными моделями.Читать далее
-
10.02.2026, 08:55
Лифтбек Lada Granta Active Cross: увеличенный клиренс и багажник за 1,2 млн рублей — изменения новой версии
В линейке Lada Granta появилась новая версия Active Cross с увеличенным дорожным просветом и вместительным багажником. Модель сочетает практичность, доступную цену и обновленный дизайн, что делает ее заметным игроком на рынке.Читать далее
-
09.02.2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
05.02.2026, 18:06
Сравнение новой и старой Lada Granta: что изменилось после рестайлинга
Обновленная Lada Granta изменилась не кардинально, но в деталях. Эксперты провели сравнение с предыдущей версией, чтобы понять, действительно ли рестайлинг сделал автомобиль лучше и стоит ли переплачивать за новинку.Читать далее
-
03.02.2026, 15:03
Лучше, чем ожидалось: базовая Lada Granta удивила уровнем безопасности
Лада Гранта в базовой комплектации стала неожиданным открытием для тех, кто ищет баланс между доступной ценой и достойным уровнем комфорта. В материале - личный опыт эксплуатации, детали покупки и нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
30.01.2026, 06:59
Сколько на самом деле стоит владеть Lada Granta: неожиданные цифры расходов за 5 лет
Новые данные о расходах на эксплуатацию Lada Granta Club за пять лет заставляют задуматься о реальной стоимости владения бюджетным автомобилем. Эксперты раскрыли, какие траты ждут владельцев и почему итоговая сумма может превысить цену самой машины.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
15.02.2026, 05:47
Пять ключевых отличий Lada Granta лифтбек от седана: что изменилось в новой версии
Lada Granta в кузове лифтбек вышла на рынок с заметными изменениями: новый дизайн, улучшенные тормоза и модернизированная подвеска. Эксперты отмечают, что часть новшеств вскоре появится и на седане. Разбираемся, что важно знать о новинке.Читать далее
-
14.02.2026, 05:47
Пять моделей ВАЗ, которые стоит рассмотреть на вторичном рынке в 2026 году
В 2026 году вторичный рынок ВАЗ предлагает уникальный выбор: от редких спортивных версий до вместительных универсалов. Разбираемся, какие модели LADA выделяются на фоне остальных и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
12.02.2026, 18:57
Сравнение Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек: опыт эксплуатации на 5000 км
Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек - две популярные модели, которые часто выбирают для повседневной езды. Мы сравнили их на пробеге 5000 км, чтобы понять, с какими нюансами сталкиваются владельцы и что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
12.02.2026, 06:18
Сравнение Лада Гранта и Лада Искра: эксплуатация, затраты и нюансы владения — отзыв владельца
Сравнение Лады Гранты и Лады Искры на основе реального опыта эксплуатации выявило неожиданные детали. В материале - нюансы владения, расходы, доработки и подводные камни, которые не видны в рекламе. Практический взгляд на выбор между двумя популярными моделями.Читать далее
-
10.02.2026, 08:55
Лифтбек Lada Granta Active Cross: увеличенный клиренс и багажник за 1,2 млн рублей — изменения новой версии
В линейке Lada Granta появилась новая версия Active Cross с увеличенным дорожным просветом и вместительным багажником. Модель сочетает практичность, доступную цену и обновленный дизайн, что делает ее заметным игроком на рынке.Читать далее
-
09.02.2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
05.02.2026, 18:06
Сравнение новой и старой Lada Granta: что изменилось после рестайлинга
Обновленная Lada Granta изменилась не кардинально, но в деталях. Эксперты провели сравнение с предыдущей версией, чтобы понять, действительно ли рестайлинг сделал автомобиль лучше и стоит ли переплачивать за новинку.Читать далее
-
03.02.2026, 15:03
Лучше, чем ожидалось: базовая Lada Granta удивила уровнем безопасности
Лада Гранта в базовой комплектации стала неожиданным открытием для тех, кто ищет баланс между доступной ценой и достойным уровнем комфорта. В материале - личный опыт эксплуатации, детали покупки и нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
30.01.2026, 06:59
Сколько на самом деле стоит владеть Lada Granta: неожиданные цифры расходов за 5 лет
Новые данные о расходах на эксплуатацию Lada Granta Club за пять лет заставляют задуматься о реальной стоимости владения бюджетным автомобилем. Эксперты раскрыли, какие траты ждут владельцев и почему итоговая сумма может превысить цену самой машины.Читать далее