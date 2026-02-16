46 лет прогресса: почему старая «шестерка» все еще популярнее новой LADA Granta — прошло сравнение

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 05:12

Сравнение ВАЗ-2106 и LADA Granta FL: что изменилось за десятилетия в отечественном автопроме

Автомобильные эксперты провели детальный анализ ВАЗ-2106 и новой LADA Granta FL, чтобы оценить эволюцию российских легковушек. В материале - неожиданные выводы о комфорте, надежности и стоимости владения. Почему сравнение этих моделей актуально именно сейчас - читайте далее.

Сравнение автомобилей разных эпох всегда вызывает живой интерес, особенно когда речь идет о моделях, которые стали символами своего времени. В этот раз специалисты решили сопоставить подержанный ВАЗ-2106 и свежую LADA Granta FL, чтобы наглядно показать, как изменились подходы к созданию массовых машин в России.

ВАЗ-2106, известная в народе как «шестерка», долгие годы считалась эталоном доступности и простоты. Ее конструкция максимально понятна, а ремонт не требует особых знаний или дорогих инструментов. Даже спустя десятилетия на вторичном рынке легко найти запчасти по минимальной цене, что делает эксплуатацию этой машины выгодной для тех, кто не боится самостоятельно решать технические вопросы.

Фото: Valera N. Trubin / ru.wikipedia.org

Современная LADA Granta FL - это уже другой уровень. Здесь и более мощный двигатель, и современные системы безопасности, и иной подход к эргономике салона. Однако эксперты отмечают, что несмотря на все новшества, Granta FL не стала абсолютным прорывом. Да, у нее поперечное расположение мотора и передний привод, что соответствует современным тенденциям, но по части комфорта подвески и проходимости «шестерка» все еще способна удивить.

Интересно, что обе машины способны разогнаться до 100 км/ч за вполне приемлемое время, несмотря на разницу в мощности. ВАЗ-2106 с продольным мотором на 64 л.с. и задним приводом демонстрирует отличную устойчивость на плохих дорогах, а Granta FL с 87-сильным двигателем и передним приводом выигрывает в управляемости на асфальте, но проигрывает по мягкости хода.

Эксперты подчеркивают: если для владельца важна простота обслуживания и минимальные расходы на ремонт, «шестерка» до сих пор остается привлекательным вариантом. Granta FL, в свою очередь, предлагает больше комфорта и современных опций, но требует более серьезных вложений при обслуживании и ремонте.

В итоге, несмотря на десятилетия технического прогресса, новая LADA Granta FL не смогла полностью затмить своего предшественника. Она дороже, сложнее в ремонте, но выигрывает по части безопасности и оснащения. Для одних это шаг вперед, для других - повод задуматься о том, что не все новое обязательно лучше старого.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2106 (от 60 000 Р), ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
