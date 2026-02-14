Прошло исследование, что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или динамичный Kia Seltos — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

14 февраля 2026, 18:47
Сравнение Volkswagen Taos и Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году
Сравнение Volkswagen Taos и Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году
Volkswagen Taos и Kia Seltos - два популярных кроссовера, которые оказались в центре внимания из-за своих особенностей оснащения, трансмиссии и комфорта. В условиях роста цен и перемен на рынке их сравнение становится особенно актуальным.
В условиях, когда цены на автомобили продолжают расти, а выбор становится все более ограниченным, сравнение популярных кроссоверов Volkswagen Taos и Kia Seltos отличается особой оригинальностью. Эти модели давно закрепились в сегменте компактных внедорожников, и для многих покупателей именно они становятся отправной точкой при выборе нового автомобиля.
Volkswagen Taos сразу обращает на себя внимание своим дизайном. Светодиодная полоса на передней части кузова, строгость линий и узнаваемый силуэт делают его выигрышным на дороге. Внутри — просторный салон, где даже высоким пассажирам не будет тесно, а багажник отличается глубиной и удобством погрузки. Практичность обеспечивает электропривод пятой двери, что особенно ценно в повседневной эксплуатации.
Kia Seltos, напротив, делает ставку на современный интерьер. Архитектура передней панели выглядит свежо, а аудиосистема Bose создает ощущение автомобиля классом выше. В Seltos установлены полный привод и семиступенчатая роботизированная коробка передач, что обеспечивает уверенность на скользких дорогах и при активной езде.
Под капотом у Taоса — 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, который можно сочетать как с передним, так и с полным приводом. На выбор предоставляется восьмиступенчатый автомат или роботизированная трансмиссия. Kia Seltos оснащается более мощным 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 177 лошадиных сил, который работает в паре с полным приводом и роботом.
В динамике Seltos оказывается чуть быстрее: разгон до ста километров в час занимает 8,4 секунды против 8,8 у Taos. Однако в сложных дорожных условиях преимущество Kia не столь заметно. Подвеска Volkswagen настроена мягко, что позволяет комфортно преодолевать неровности, а шумоизоляция салона находится на достойном уровне. Seltos же отличается более жесткой подвеской, из-за чего на плохих дорогах ощущаются вибрации и шум.
В повседневной эксплуатации Taos воспринимается как более сбалансированный автомобиль. Он не раздражает мелочами, не требует постоянной адаптации к особенностям управления и радует продуманной эргономикой. Seltos, напротив, оставляет ощущение недосказанности: после рестайлинга он может стать интереснее, но пока уступает в комфорте и тишине в салоне.
Оба кроссовера имеют свои сильные стороны. Taos выигрывает за счет удачного сочетания практичности, комфорта и современного оснащения. Seltos берет динамикой и свежим интерьером, но требует компромиссов в плане плавности хода. В условиях, когда стоимость автомобилей продолжает расти, а рынок становится все менее предсказуемым, выбор между этими моделями становится не только интересным, но и прагматичным подходом к покупке.
Похожие материалы Фольксваген, Киа
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
29.12.2025, 14:12
Корейские автомобили до 160 л.с. в России останутся с низким утильсбором в 2026 году
С 2026 года утильсбор в России вырастет для мощных авто. Но есть корейские машины, которых это не коснется. В подборке - пять моделей, которые останутся доступными. Узнайте, какие авто не попадут под новые правила.Читать далее
-
26.12.2025, 17:24
Второе поколение Kia Seltos 2027: сможет ли новый кроссовер обойти конкурентов
Kia официально вывела на мировой рынок второе поколение Seltos. Новинка обещает серьезную конкуренцию в сегменте компактных кроссоверов. В России и США модель появится в 2027 году. Какие перемены ждут поклонников марки? Почему эксперты уже обсуждают преимущества и недостатки новинки? Узнайте, как изменился Seltos и чего ждать от его соперников.Читать далее
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
12.12.2025, 13:56
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Kia представила обновленный Seltos. Модель получила свежий дизайн и новые технологии. Внедорожник стал еще практичнее и интереснее. Подробности о новинке — в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
08.12.2025, 13:19
Второе поколение Kia Seltos: рендер и новые детали перед премьерой 10 декабря
Kia готовит премьеру нового Seltos, обещая крупные перемены в дизайне и оснащении. В сети уже появились рендеры, основанные на шпионских снимках и тизерах. Официальная презентация состоится 10 декабря. Какие сюрпризы готовит корейский бренд? Узнаем совсем скоро.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
02.12.2025, 15:09
Kia раскрыла первые фото нового Seltos: дебют второго поколения уже близко
Kia готовит премьеру второго поколения Seltos. Первые официальные фото уже опубликованы. Дизайн стал заметно смелее, а силуэт – более выразительным. Новинка обещает удивить размерами и технологиями. Подробности о грядущем дебюте пока держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 08:46
Эксперты назвали самые надежные автомобили Kia которые не доставят хлопот владельцам
Корейский бренд укрепил свои позиции. Эксперты составили свежий рейтинг надежности. В список попали разные модели. Есть кроссоверы, седаны и электрокары. Узнайте, какие авто ломаются реже всего.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Киа
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
29.12.2025, 14:12
Корейские автомобили до 160 л.с. в России останутся с низким утильсбором в 2026 году
С 2026 года утильсбор в России вырастет для мощных авто. Но есть корейские машины, которых это не коснется. В подборке - пять моделей, которые останутся доступными. Узнайте, какие авто не попадут под новые правила.Читать далее
-
26.12.2025, 17:24
Второе поколение Kia Seltos 2027: сможет ли новый кроссовер обойти конкурентов
Kia официально вывела на мировой рынок второе поколение Seltos. Новинка обещает серьезную конкуренцию в сегменте компактных кроссоверов. В России и США модель появится в 2027 году. Какие перемены ждут поклонников марки? Почему эксперты уже обсуждают преимущества и недостатки новинки? Узнайте, как изменился Seltos и чего ждать от его соперников.Читать далее
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
12.12.2025, 13:56
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Kia представила обновленный Seltos. Модель получила свежий дизайн и новые технологии. Внедорожник стал еще практичнее и интереснее. Подробности о новинке — в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
08.12.2025, 13:19
Второе поколение Kia Seltos: рендер и новые детали перед премьерой 10 декабря
Kia готовит премьеру нового Seltos, обещая крупные перемены в дизайне и оснащении. В сети уже появились рендеры, основанные на шпионских снимках и тизерах. Официальная презентация состоится 10 декабря. Какие сюрпризы готовит корейский бренд? Узнаем совсем скоро.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
02.12.2025, 15:09
Kia раскрыла первые фото нового Seltos: дебют второго поколения уже близко
Kia готовит премьеру второго поколения Seltos. Первые официальные фото уже опубликованы. Дизайн стал заметно смелее, а силуэт – более выразительным. Новинка обещает удивить размерами и технологиями. Подробности о грядущем дебюте пока держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 08:46
Эксперты назвали самые надежные автомобили Kia которые не доставят хлопот владельцам
Корейский бренд укрепил свои позиции. Эксперты составили свежий рейтинг надежности. В список попали разные модели. Есть кроссоверы, седаны и электрокары. Узнайте, какие авто ломаются реже всего.Читать далее