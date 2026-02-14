Прошло исследование, что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или динамичный Kia Seltos — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

Сравнение Volkswagen Taos и Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году

Volkswagen Taos и Kia Seltos - два популярных кроссовера, которые оказались в центре внимания из-за своих особенностей оснащения, трансмиссии и комфорта. В условиях роста цен и перемен на рынке их сравнение становится особенно актуальным.

Volkswagen Taos и Kia Seltos - два популярных кроссовера, которые оказались в центре внимания из-за своих особенностей оснащения, трансмиссии и комфорта. В условиях роста цен и перемен на рынке их сравнение становится особенно актуальным.

В условиях, когда цены на автомобили продолжают расти, а выбор становится все более ограниченным, сравнение популярных кроссоверов Volkswagen Taos и Kia Seltos отличается особой оригинальностью. Эти модели давно закрепились в сегменте компактных внедорожников, и для многих покупателей именно они становятся отправной точкой при выборе нового автомобиля.

Volkswagen Taos сразу обращает на себя внимание своим дизайном. Светодиодная полоса на передней части кузова, строгость линий и узнаваемый силуэт делают его выигрышным на дороге. Внутри — просторный салон, где даже высоким пассажирам не будет тесно, а багажник отличается глубиной и удобством погрузки. Практичность обеспечивает электропривод пятой двери, что особенно ценно в повседневной эксплуатации.

Kia Seltos, напротив, делает ставку на современный интерьер. Архитектура передней панели выглядит свежо, а аудиосистема Bose создает ощущение автомобиля классом выше. В Seltos установлены полный привод и семиступенчатая роботизированная коробка передач, что обеспечивает уверенность на скользких дорогах и при активной езде.

Под капотом у Taоса — 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, который можно сочетать как с передним, так и с полным приводом. На выбор предоставляется восьмиступенчатый автомат или роботизированная трансмиссия. Kia Seltos оснащается более мощным 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 177 лошадиных сил, который работает в паре с полным приводом и роботом.

В динамике Seltos оказывается чуть быстрее: разгон до ста километров в час занимает 8,4 секунды против 8,8 у Taos. Однако в сложных дорожных условиях преимущество Kia не столь заметно. Подвеска Volkswagen настроена мягко, что позволяет комфортно преодолевать неровности, а шумоизоляция салона находится на достойном уровне. Seltos же отличается более жесткой подвеской, из-за чего на плохих дорогах ощущаются вибрации и шум.

В повседневной эксплуатации Taos воспринимается как более сбалансированный автомобиль. Он не раздражает мелочами, не требует постоянной адаптации к особенностям управления и радует продуманной эргономикой. Seltos, напротив, оставляет ощущение недосказанности: после рестайлинга он может стать интереснее, но пока уступает в комфорте и тишине в салоне.

Оба кроссовера имеют свои сильные стороны. Taos выигрывает за счет удачного сочетания практичности, комфорта и современного оснащения. Seltos берет динамикой и свежим интерьером, но требует компромиссов в плане плавности хода. В условиях, когда стоимость автомобилей продолжает расти, а рынок становится все менее предсказуемым, выбор между этими моделями становится не только интересным, но и прагматичным подходом к покупке.