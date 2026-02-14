Прошло исследование, что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или динамичный Kia Seltos — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 февраля 2026, 18:47

Сравнение Volkswagen Taos и Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году

Сравнение Volkswagen Taos и Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году

Прошло исследование, что лучше выбрать: комфортный Volkswagen Taos или динамичный Kia Seltos — подробный разбор кроссоверов для российских дорог

Сравнение Volkswagen Taos и Kia Seltos: баланс практичности и динамики в 2026 году

Volkswagen Taos и Kia Seltos - два популярных кроссовера, которые оказались в центре внимания из-за своих особенностей оснащения, трансмиссии и комфорта. В условиях роста цен и перемен на рынке их сравнение становится особенно актуальным.

Volkswagen Taos и Kia Seltos - два популярных кроссовера, которые оказались в центре внимания из-за своих особенностей оснащения, трансмиссии и комфорта. В условиях роста цен и перемен на рынке их сравнение становится особенно актуальным.

В условиях, когда цены на автомобили продолжают расти, а выбор становится все более ограниченным, сравнение популярных кроссоверов Volkswagen Taos и Kia Seltos отличается особой оригинальностью. Эти модели давно закрепились в сегменте компактных внедорожников, и для многих покупателей именно они становятся отправной точкой при выборе нового автомобиля.

Volkswagen Taos сразу обращает на себя внимание своим дизайном. Светодиодная полоса на передней части кузова, строгость линий и узнаваемый силуэт делают его выигрышным на дороге. Внутри — просторный салон, где даже высоким пассажирам не будет тесно, а багажник отличается глубиной и удобством погрузки. Практичность обеспечивает электропривод пятой двери, что особенно ценно в повседневной эксплуатации.

Kia Seltos, напротив, делает ставку на современный интерьер. Архитектура передней панели выглядит свежо, а аудиосистема Bose создает ощущение автомобиля классом выше. В Seltos установлены полный привод и семиступенчатая роботизированная коробка передач, что обеспечивает уверенность на скользких дорогах и при активной езде.

Под капотом у Taоса — 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, который можно сочетать как с передним, так и с полным приводом. На выбор предоставляется восьмиступенчатый автомат или роботизированная трансмиссия. Kia Seltos оснащается более мощным 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 177 лошадиных сил, который работает в паре с полным приводом и роботом.

В динамике Seltos оказывается чуть быстрее: разгон до ста километров в час занимает 8,4 секунды против 8,8 у Taos. Однако в сложных дорожных условиях преимущество Kia не столь заметно. Подвеска Volkswagen настроена мягко, что позволяет комфортно преодолевать неровности, а шумоизоляция салона находится на достойном уровне. Seltos же отличается более жесткой подвеской, из-за чего на плохих дорогах ощущаются вибрации и шум.

В повседневной эксплуатации Taos воспринимается как более сбалансированный автомобиль. Он не раздражает мелочами, не требует постоянной адаптации к особенностям управления и радует продуманной эргономикой. Seltos, напротив, оставляет ощущение недосказанности: после рестайлинга он может стать интереснее, но пока уступает в комфорте и тишине в салоне.

Оба кроссовера имеют свои сильные стороны. Taos выигрывает за счет удачного сочетания практичности, комфорта и современного оснащения. Seltos берет динамикой и свежим интерьером, но требует компромиссов в плане плавности хода. В условиях, когда стоимость автомобилей продолжает расти, а рынок становится все менее предсказуемым, выбор между этими моделями становится не только интересным, но и прагматичным подходом к покупке.

Упомянутые модели: Volkswagen Taos (от 1 856 900 Р), KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген, Киа

Похожие материалы Фольксваген, Киа

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Саратов Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться