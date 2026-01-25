Вышло исследование: как изменятся электрокроссоверы премиум-класса и что важно знать покупателям

Сравнение Volvo EX60, Mercedes-Benz GLC EQ, BMW iX3 и Audi Q6 e-tron 2027 модельного года

Volvo EX60, Mercedes-Benz GLC EQ, BMW iX3 и Audi Q6 e-tron - новые электрокроссоверы, которые меняют представление о безопасности, технологиях и стиле. Разбираемся, чем удивляют эти модели, какие особенности и нюансы стоит учитывать при выборе, и почему конкуренция между ними становится все острее.

Еще недавно марка Volvo ассоциировалась прежде всего с безопасностью - и это был, пожалуй, самый высокий эпитет, который можно было привести о шведских автомобилях. Однако времена меняются, и в последние годы Volvo сумела не только сохранить свой культ безопасности, но и добавить в модельный ряд заметную долю харизмы и современного стиля. Сегодня компания уверенно движется в сторону полного перехода на электромобили и новый EX60 – яркое тому подтверждение.

В 2027 году на рынке премиальных электрокроссоверов складывается по-настоящему напряженная конкуренция. Volvo EX60, Mercedes-Benz GLC EQ, BMW iX3 и Audi Q6 e-tron — четыре модели, каждая из которых претендует на звание лучшего семейного электромобиля. Но что же отличает их друг от друга, и на что стоит обратить внимание покупателю?

Volvo EX60 – это не просто очередной электрокар. Шведы сделали ставку на минимализм, скандинавский уют и, конечно же, инновационные системы безопасности. В салоне - максимум простора, качественные материалы и понятная мультимедиа. Инженеры Volvo не забыли и о динамике: электромоторы обеспечивают уверенное ускорение, а запас хода позволяет не думать о подзарядке в течение дня. Особое внимание уделено системам помощи водителю — здесь Volvo традиционно опережает конкурентов.

Mercedes-Benz GLC EQ, напротив, делает акцент на роскоши и технологичности. Внутри - фирменная атмосфера Mercedes, с обилием кожи, металла и подсветки. Мультимедийная система MBUX с голосовым управлением, адаптированная подвеска и широкий набор электронных ассистентов делают его максимально комфортным. Немцы не забыли и о динамике: GLC EQ удивляет резким стартом и плавностью хода даже на плохих дорогах.

BMW iX3 – выбор для тех, кто ценит драйв и управляемость. Баварцы имеют узнаваемый характер марки: четкая обратная связь на руле, сбалансированный корпус и спортивные подвески. Внутри - лаконичный дизайн, качественные материалы и продуманная эргономика. Электрическая начинка iX3 обеспечивает достойную динамику, а интеллектуальные системы позволяют экономить заряд без нагрузки для удовольствия от вождения.

Audi Q6 e-tron — самый технологичный из квартета. Здесь предлагается сделанная, в духе цифровизации, виртуальная приборная панель, расширенная реальность в проекционном дисплее, интеграция со смартфоном и продвинутые системы безопасности. Audi традиционно уделяет внимание шумоизоляции и плавности хода, а электромоторы обеспечивают хорошую тягу на любых скоростях. Q6 e-tron – это комфорт, технологии и уверенность в любой ситуации.

Каждая из этих моделей по-своему уникальна. Volvo EX60 – для тех, кто ищет баланс между безопасностью и стилем. Mercedes-Benz GLC EQ – для поклонников роскоши и комфорта. BMW iX3 - для водителей, которым важны эмоции за рулем. Audi Q6 e-tron – для тех, кто ценит технологичность и инновации. Выбор между ними зависит от личных предпочтений, но ясно одно: премиальные электрокроссоверы становятся все более интересными и разнообразными, а конкуренция между ними подстегивает производителей к новым открытиям.

