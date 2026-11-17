17 ноября 2026, 17:28
Какой бустер реально заведет машину зимой без аккумулятора
Какой бустер реально заведет машину зимой без аккумулятора
Журнал За рулем проверил семь пусковых устройств от 2 до 33 тысяч рублей на Ларгусе с отключенным аккумулятором. Рассказываем, какие модели спасут в мороз, а кто неожиданно обошел дорогие бустеры.
На Ларгусе стартер непрерывно вращался 30 секунд от небольшой мотоциклетной батареи. Испытатели остановили проверку, чтобы поберечь стартер.
Речь о натрий-ионной Nai12-10-300 BMS. Ее заранее зарядили обычным устройством, а для подключения понадобились отдельно купленные пусковые провода. В тесте аккумулятор проработала заметно дольше остальных участников. В ходе испытания стартер вращали около 30 секунд, после чего проверку остановили, чтобы не перегружать его.
Для сравнения редакция взяла семь устройств. Среди них были бюджетные аккумуляторные и конденсаторные модели. Отдельно проверили гибридный пускач и простую сборку из конденсаторов. Испытывали их на Ларгусе с разряженной до 7,5 В батареей. Бензонасос отключили, чтобы сравнивать длительность прокручивания коленвала. Итоговые замеры проводили при полностью отсоединенной штатной АКБ: разряженная аккумулятор мешала работе пускачей.
Литиевые устройства заранее зарядили от внешнего источника. Конденсаторные сначала подключали к разряженной батарее, но это оказалось долгим занятием: одному устройству потребовалось около 15 минут, чтобы поднять уровень заряда с 20% до 50%. После этого его зарядили от исправной АКБ. Рассчитывать на запуск, если разряжены и автомобильная аккумулятор, и сам пускач, не стоит.
Самую короткую попытку среди аккумуляторных моделей показал Voltera X1: стартер успел сработать, после чего устройство прекратило прокрутку. Его оценили отрицательно. Jump Starter Model 29B выдержал три попытки по 4 секунды и получил рекомендацию к использованию, хотя инструкция оказалась на английском.
Конденсаторный Super Capacitor Jump Starter SC12 SPKSTAR обеспечил 6 секунд работы стартера. Безымянное автомобильное пусковое устройство с шестью конденсаторами продержалось 10 секунд. Это лучший результат среди пускачей в выборке. Испытатели сочли пригодными обе модели. По описанию теста, конденсаторные устройства можно хранить без постоянного заряда, но перед запуском им необходимо накопить энергию от автомобильной батареи или другого источника. DEF-X7 Swiftteon не сработал через собственный блок коммутации. С проводами от другого бустера, подключенными в обход блока, он прокрутил стартер 4 секунды, но рекомендации не получил.
Гибридный Berkut Specialist JSC-600 после изучения инструкции обеспечил 4 секунды прокрутки. Его литий-полимерную батарею требуется хранить при плюсовой температуре. Запустить дизель с предварительным подогревом свечей без штатной АКБ устройство не может. Высокая цена также не убедила испытателей рекомендовать эту модель.
Натрий-ионную батарею можно было временно использовать вместо штатной: Ларгус проехал с ней по окрестностям. У простого конденсаторного устройства другая схема применения: его необходимо заранее зарядить, а затем подключить непосредственно перед запуском. В испытании оно прокручивало коленвал 10 секунд.
В опубликованной Science XXI выборке ориентировочные российские цены составляли около 2300 рублей за Voltera X1 и 2000 рублей за Jump Starter Model 29B. Super Capacitor Jump Starter SC12 SPKSTAR стоил около 7500 рублей. Цена DEF-X7 Swiftteon составляла примерно 3500 рублей. Безымянную сборку из шести конденсаторов оценивали примерно в 7000 рублей, а Nai12-10-300 BMS - в 9300 рублей. Гибридный Berkut Specialist JSC-600 стоил 33 000 рублей.
Зимой важны и температурные условия эксплуатации. В инструкции к NOCO GB40 указан рабочий диапазон от -20 до +50 °C, а диапазон зарядки - от 0 до +40 °C. В материале iGuides приводятся оценки: доступная сила стартерной батареи снижается примерно на 35% при 0 °C и на 60% при -18 °C. Там же предупреждают, что замерзшую батарею нельзя запускать.
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