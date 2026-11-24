Сравнили три снегохода до 600 тысяч рублей по возможностям в 2026 году

В рейтинге представлены три снегохода стоимостью около 500-550 тысяч рублей. Сравниваем двигатели и подвески, разбираем оснащение: IKUDZO предлагает выбор конфигурации, IRBIS рассчитан на поездки вдвоем, а PROMAX - на тяжелую работу в снегу.

В рейтинге представлены три снегохода стоимостью около 500-550 тысяч рублей. Сравниваем двигатели и подвески, разбираем оснащение: IKUDZO предлагает выбор конфигурации, IRBIS рассчитан на поездки вдвоем, а PROMAX - на тяжелую работу в снегу.

Рынок утилитарных снегоходов в 2026 году предлагает покупателям сбалансированные решения в бюджете до 600 тысяч рублей. Экспертный анализ трех моделей — IKUDZO HUNTER 650LK 28 EXPERT V2, IRBIS SF300 Super Long XE и PROMAX SNOWBEAR V3 800 4T PRO — позволяет оценить их реальные возможности при буксировке волокуш, перевозке грузов и эксплуатации в сложных зимних условиях.

При выборе снегохода для хозяйственных и туристических задач ключевым критерием становится нагрузка на трансмиссию и ходовую часть. Производители заявляют конкретные пределы: IKUDZO HUNTER рассчитан на буксировку до 750 кг, PROMAX SNOWBEAR — до 500 кг. Рассмотрим каждую модель с точки зрения инженерных решений и практической пригодности.

IKUDZO HUNTER 650LK 28 EXPERT V2 относится к утилитарно-туристическому классу. Четырехтактный карбюраторный двигатель LIFAN KP500E объемом 500 куб. см развивает 27 л. с. и соответствует стандарту «Евро-5». Заявленный запуск сохраняется при морозе ниже -30 °C. Расход топлива — от 8 до 15 л на 100 км, бак на 18 л. Вариатор IKUDZO с измененной геометрией и системой самовыравнивания передает усилие плавно. Нагрузка на сцепке достигает 750 кг, на самом снегоходе — 250 кг.

Рама из цельнометаллической коррозионностойкой стали, два варианта подвески собственной разработки — катковый и склизовый. Гусеница «Композит» шириной 500 мм с высокими грунтозацепами обеспечивает сцепление на рыхлом снегу. Капот из морозостойкого пластика собран из отдельных элементов, что упрощает ремонт. Оснащение включает подогрев ручек руля и пассажира, дисковые гидравлические тормоза, LED-фару и приборную панель. Гарантия — три года. Цена — около 539 тыс. рублей.

IRBIS SF300 Super Long XE оснащен одноцилиндровым четырехтактным инжекторным двигателем объемом 290 куб. см мощностью 29 л. с. с водяным охлаждением. Впрыск обеспечивает экономичный расход и уверенный запуск в мороз. Бак на 18 л расположен под сиденьем. Спереди — независимая многорычажная подвеска, сзади — катково-склизовая с настраиваемыми амортизаторами. Гусеница шириной 380 мм с зацепом 23 мм.

Удлиненное двухместное сиденье со спинкой, подогрев рукояток и рычага газа, электронная панель с подсветкой, увеличенное ветровое стекло и багажный кофр. Версия XE получила расширители лыж CENTROPLAST, изотермический кофр «X-MOTORS» и спортивный вариатор PRO-LINE с реверсом. Цена — около 550 тыс. рублей.

PROMAX SNOWBEAR V3 800 4T PRO имеет компоновку с одной лыжей и двумя гусеницами, предназначенную для глубокого снега и мелколесья. Четырехтактный V-образный двигатель объемом 750 куб. см развивает 41 л. с., карбюраторное питание, воздушное охлаждение. Мотор адаптирован к низким температурам и стабильно работает в условиях Крайнего Севера. Бак на 30 л. Две гусеницы шириной 380 мм и длиной почти 3,7 м увеличивают площадь опоры.

Сзади — катково-маятниковая подвеска с регулировкой жесткости, спереди — эллиптическая рессора. Открытая конструкция задней подвески снижает риск забивания снегом. Запатентованная система рулевого управления облегчает маневрирование. Грузоподъемность — 350 кг, предельный вес буксируемых саней — 500 кг. В оснащении — подогрев рукояток и курка газа, изотермический кофр, передний бампер, усиленная рама. Гарантия — три года. Цена — около 500 тыс. рублей.

IKUDZO выделяется выбором подвески и двигателей в линейке (до 1000 куб. см), IRBIS сочетает двухместное оснащение с инжекторным мотором, PROMAX рассчитан на перевозку тяжелого груза по сложному рельефу. Все цены ориентировочные и укладываются в бюджет до 600 тыс. рублей.