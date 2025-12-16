Три кроссовера из Беларуси и Китая: кто удивит больше – битва за бюджет

16 декабря 2025, 10:39
Сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5 за 3 млн рублей
Три кроссовера стоимостью около 3 млн рублей встретились в большом сравнении. Белорусский Belgee X70, Changan Uni-S и Jetta VS5 из Китая. Какой из них оказался самым интересным и выгодным? Неожиданные нюансы и разница в деталях.
В конце 2025 года на рынке кроссоверов в сегменте до 3 миллионов рублей развернулась настоящая борьба. Белорусский Belgee X70 после обновления стал заметно доступнее, а его конкуренты из Китая – Changan Uni-S и Jetta VS5 – не спешат уступать позиции. Каждый из этих автомобилей имеет свои особенности, которые могут стать решающими при выборе. Журнал За рулем сравнил три автомобиля и назвал плюсы и минусы каждого.
Belgee X70 получил свежий облик благодаря новой решетке радиатора с вертикальными ламелями, что придает ему сходство с популярным Geely Monjaro. Однако под этим дизайном скрывается хорошо знакомая платформа Geely Atlas Pro. Самое важное – заметное снижение цены: теперь комплектация Style стоит 2,6 млн рублей, что на 350 тысяч дешевле прежнего. Changan Uni-S, ранее известный как CS55 Plus, сохранил прежний экстерьер и ценник – 3 млн рублей. Jetta VS5, построенная на базе Skoda Karoq, оказалась самой дорогой в этой тройке – 3,35 млн рублей.
Все три кроссовера оснащены передним приводом. Jetta VS5 комплектуется бензиновым двигателем 1.4 мощностью 150 л.с., а Belgee X70 – мотором 1.5 на те же 150 л.с. Changan Uni-S выделяется самым мощным агрегатом – 1.6 турбо на 181 л.с. Несмотря на это, разгон до 100 км/ч у Uni-S не стал рекордным – 9,9 секунды, а у Belgee X70 получилось даже быстрее заявленного времени: 10,6 секунды.
В плане комфорта Belgee X70 после обновления стал заметно мягче благодаря переходу на 17-дюймовые колеса. Подвеска лучше справляется с мелкими неровностями, а шумоизоляция оказалась на достойном уровне. В Changan Uni-S моторный отсек защищен не лучшим образом, но по акустике он оказался самым тихим в тесте. Jetta VS5, напротив, разочаровала жесткой подвеской и шумом от шин уже на 60 км/ч.
Интересно, что расход топлива у всех моделей оказался схожим: Belgee X70 и Changan Uni-S потребляют около 9 литров на 100 км, а Jetta VS5 – чуть меньше. Впрочем, разница в динамике и ощущениях за рулем заметна: у Jetta VS5 коробка передач иногда работает резко, а у Changan Uni-S переход между режимами действительно влияет на поведение машины и расход топлива.
В плане проходимости Belgee X70 выделяется углом въезда 25,5°, а у Jetta VS5 этот показатель самый скромный – 22,5°. Клиренс у всех моделей достаточный для городских условий, но при установке дополнительной защиты просвет может уменьшиться.
В итоге каждый из участников теста проявил себя по-своему. Belgee X70 привлекает ценой и комфортом, Changan Uni-S – мощностью и тишиной в салоне, а Jetta VS5 – динамикой и узнаваемым дизайном. Выбор зависит от личных предпочтений: кому-то важна экономия, кто-то ищет максимальную мощность, а для кого-то решающим станет уровень комфорта в пути.
