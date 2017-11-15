15 ноября 2017, 08:24

Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line

В погоне за прибылью автопроизводители вынуждены блефовать – предлагать потребителю машины, реальные возможности которых, скажем так, заметно дистанцированы от заявленных преимуществ. Примеров масса, в том числе в бюджетном сегменте.
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  Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line ВАЗ Lada Vesta, KIA Rio Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line ВАЗ Lada Vesta, KIA Rio Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line ВАЗ Lada Vesta, KIA Rio Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line ВАЗ Lada Vesta, KIA Rio Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line ВАЗ Lada Vesta, KIA Rio Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
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ВАЗ Lada Vesta SW Cross Luxe 1.8 AMT
1.8 л, 122 л.с
Роботизированная 5
0-100 - 13.3 с, 181 км/ч
4424 x 1785 x 1532 мм
передний
АИ-95, 7.7 л на 100 км
805 900 руб
Все характеристики
Помните широко разрекламированный 3 года назад «выход в люди» Lada Kalina Cross, которую пытались представить, как нечто вроде кроссовера? Особо урожайными продажи вседорожной модификации универсала Kalina так и не стали. «Электорат» все же не глупый – массово переплачивать за несколько пластиковых элементов кузова да слегка увеличенный клиренс никто пожелал.

«Вазовская» попытка №2 – Vesta SW Cross. «Пятидверный универсал повышенной проходимости», как принято называть подобные версии, только-только пытается завоевать сердца россиян, а палки в колеса ему уже ставит новинка от Kia  - такой же «недовнедорожник», правда, в кузове «хэтчбек» - Rio X-Line.

«Светила» автомобильных форумов уже предрекают «бюджетникам» некое противостояние, высчитывая выигрышные сантиметры и нюансы технических возможностей. Давайте вместе сравним ТТХ этих визави, не имея желания выгородить какого-то определенного игрока.

Ссылка обоих автопроизводителей на то, что их «герои» будут себя уверенно чувствовать вне асфальта, сомнительна. Помните, как у романтика Г. Эмара: «Бледнолицые – кроты, они хороши только в своих каменных селениях». Так и в случае с нашими машинами: подключаемого полного привода нет ни у Lada, ни у Kia, посему возникшая по ходу движения грязевая кашица должна отрезвить водителей Vesta SW Cross и Rio X-Line, дескать, не лучше ли дать заднего ходу?

KIA Rio X-Line 1.6 AT
1.6 л, 123 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
4240 x 1740 x 1505 мм
передний
АИ-92
Все характеристики
На волнисто-бугристой поверхности пригодится хороший клиренс. 203 мм у «Весты» против 170 мм у «Киа» - разница очевидна. И, как показывает жизнь, два с небольшим сантиметра в некоторых трудных случаях действительно бывают спасительными. Lada стоит на «17-х» колесах (205/50 R17 во всех комплектациях), Kia довольствуется «15-ми» в «базе» (185/65R15) и «16-ми» (195/55 R16) в более продвинутых версиях.

Накладки на колесные арки у обоих визави широкие – и, правда, как у полноценных SUV. Однако колеса с маленьким типоразмером выглядят на корейском хэтчбеке по-детски. Зато «кореец» выигрывает у отечественного универсала по такому важному для вседорожников параметру, как величина свесов: 845 мм у Kia против 865 мм у Lada спереди и соответственно 795 мм против 927 мм сзади.

По длине кузова Vesta SW Cross, конечно же, оставляет Rio X-Line позади. Пусть обе машины выступают в одном и том же сегменте B+, но «вазовский» продукт – универсал, а творение Kia – классический хэтчбек, со всеми отсюда вытекающими. В цифровом выражении это выглядит так: 4424 мм против 4240 мм. При этом показатель колесной базы у соперников практически идентичный: 2635 мм против 2600 мм. 

 

 

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Что это означает? А то, что объем жилого пространства и там, и там, можно сказать, схожий, и лишь когда речь заходит о полезных литрах грузового отсека, «универсальные» возможности оказываются более широкими. В стандартном виде объем багажника Vesta SW Cross - 480 литров (под фальшполом есть дополнительная «емкость» на 95 литров). «Кладовка» Rio X-Line, естественно, скромнее – всего 390 литров.

У каждого из автомобилей по 2 силовых агрегата на выбор. В арсенале «Лады» - 1,6-литровый 106-сильный и 1,8-литровый 122-сильный моторы, у «Киа» - 1,4-литровый (100 л.с.) и 1,6-литровый (123 л.с.). И там, и там – 16-клапанная конструкция, распределенный впрыск с электронным управлением. Если младшенький «вазовский» движок работает в паре только с 5-скоростной механической коробкой, то старшенький готов передавать крутящий момент и «механике», и 5-диапазонному «роботу». В свою очередь, оба корейских мотора агрегатированы с двумя типами коробок каждый, причем все они 6-ступенчатые. 

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Rio X-Line весит легче тольяттинского универсала, поэтому разгоняется, согласно фирменным ТТХ, живее. В зависимости от двигателя и КПП, «кореец» тратит на достижение первых 100 км/ч от 10,7 до 13,4 секунды. Результаты Vesta SW Cross скромнее: от 12,6 до 13,3 секунды. Хуже у «Лады» и показатели экономичности (смешанный цикл): 7,5-7,9 литра на «сотню» против 5,9 до 6,8 литра у Rio X-Line (смело прибавляем ко всем озвученным цифрам 1,5-2 литра и получаем реальный жизненный расход).

Lada Vesta SW Cross предлагается в 3 комплектациях, в каждой из которой, по каким-то неведомым причинам, присутствует слово «люкс», – Luxe, Luxe Multimedia и Luxe Prestige. За базовый вариант универсала просят 755 900 рублей, самое доступное исполнение с 1,8-литровым ДВС оценено в 780 900 рублей, а наиболее укомплектованная  версия стоит от 847 900 рублей. В «базе» есть системы ABS, BAS, EBD, ESC, TCS, HSA, 4 аэрбега, противотуманки, система ЭРА-ГЛОНАСС, электростеклоподъемники всех дверей, подогрев передних кресел, климат-контроль, датчики дождя и света, задний парктроник, «музыка» с 4 колонками, круиз-контроль,  легкосплавные колеса R17.

Kia Rio X-Line, с его 4 комплектациями: Comfort, Luxe, Prestige AV и Premium,
дороже: от 774 900 до 1 024 900 рублей. В стандартной комплектации у автомобиля всего 2 подушки безопасности (фронтальные), вместо «климата» простой кондиционер, также 4 электростеклоподъемника, линейка вышеупомянутых систем безопасности, водительское сиденье с регулировкой по высоте, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС, управление аудиосистемой на руле.

Павел Кузин
Новинки и концепт кары Lada, Киа Лада Веста, Рио

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Отзывы по теме
Форум KIA Rio
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Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
{{params_57853}} Помните широко разрекламированный 3 года назад «выход в люди» Lada Kalina Cross, которую пытались представить, как нечто вроде кроссовера? Особо урожайными продажи вседорожной модификации универсала Kalina так и не стали. «Электорат» все же не глупый – массово переплачивать за несколько пластиковых элементов кузова да слегка увеличенный клиренс никто пожелал. «Вазовская» попытка №2 – Vesta SW Cross. «Пятидверный универсал повышенной проходимости», как принято называть подобные версии, только-только пытается завоевать сердца россиян, а палки в колеса ему уже ставит новинка от Kia  - такой же «недовнедорожник», правда, в кузове «хэтчбек» - Rio X-Line.«Светила» автомобильных форумов уже предрекают «бюджетникам» некое противостояние, высчитывая выигрышные сантиметры и нюансы технических возможностей. Давайте вместе сравним ТТХ этих визави, не имея желания выгородить какого-то определенного игрока. Ссылка обоих автопроизводителей на то, что их «герои» будут себя уверенно чувствовать вне асфальта, сомнительна. Помните, как у романтика Г. Эмара: «Бледнолицые – кроты, они хороши только в своих каменных селениях». Так и в случае с нашими машинами: подключаемого полного привода нет ни у Lada, ни у Kia, посему возникшая по ходу движения грязевая кашица должна отрезвить водителей Vesta SW Cross и Rio X-Line, дескать, не лучше ли дать заднего ходу?{{params_58071}} На волнисто-бугристой поверхности пригодится хороший клиренс. 203 мм у «Весты» против 170 мм у «Киа» - разница очевидна. И, как показывает жизнь, два с небольшим сантиметра в некоторых трудных случаях действительно бывают спасительными. Lada стоит на «17-х» колесах (205/50 R17 во всех комплектациях), Kia довольствуется «15-ми» в «базе» (185/65R15) и «16-ми» (195/55 R16) в более продвинутых версиях. Накладки на колесные арки у обоих визави широкие – и, правда, как у полноценных SUV. Однако колеса с маленьким типоразмером выглядят на корейском хэтчбеке по-детски. Зато «кореец» выигрывает у отечественного универсала по такому важному для вседорожников параметру, как величина свесов: 845 мм у Kia против 865 мм у Lada спереди и соответственно 795 мм против 927 мм сзади.По длине кузова Vesta SW Cross, конечно же, оставляет Rio X-Line позади. Пусть обе машины выступают в одном и том же сегменте B+, но «вазовский» продукт – универсал, а творение Kia – классический хэтчбек, со всеми отсюда вытекающими. В цифровом выражении это выглядит так: 4424 мм против 4240 мм. При этом показатель колесной базы у соперников практически идентичный: 2635 мм против 2600 мм.     {{material_121543}} Что это означает? А то, что объем жилого пространства и там, и там, можно сказать, схожий, и лишь когда речь заходит о полезных литрах грузового отсека, «универсальные» возможности оказываются более широкими. В стандартном виде объем багажника Vesta SW Cross - 480 литров (под фальшполом есть дополнительная «емкость» на 95 литров). «Кладовка» Rio X-Line, естественно, скромнее – всего 390 литров.У каждого из автомобилей по 2 силовых агрегата на выбор. В арсенале «Лады» - 1,6-литровый 106-сильный и 1,8-литровый 122-сильный моторы, у «Киа» - 1,4-литровый (100 л.с.) и 1,6-литровый (123 л.с.). И там, и там – 16-клапанная конструкция, распределенный впрыск с электронным управлением. Если младшенький «вазовский» движок работает в паре только с 5-скоростной механической коробкой, то старшенький готов передавать крутящий момент и «механике», и 5-диапазонному «роботу». В свою очередь, оба корейских мотора агрегатированы с двумя типами коробок каждый, причем все они 6-ступенчатые.  {{material_121645}} Rio X-Line весит легче тольяттинского универсала, поэтому разгоняется, согласно фирменным ТТХ, живее. В зависимости от двигателя и КПП, «кореец» тратит на достижение первых 100 км/ч от 10,7 до 13,4 секунды. Результаты Vesta SW Cross скромнее: от 12,6 до 13,3 секунды. Хуже у «Лады» и показатели экономичности (смешанный цикл): 7,5-7,9 литра на «сотню» против 5,9 до 6,8 литра у Rio X-Line (смело прибавляем ко всем озвученным цифрам 1,5-2 литра и получаем реальный жизненный расход).Lada Vesta SW Cross предлагается в 3 комплектациях, в каждой из которой, по каким-то неведомым причинам, присутствует слово «люкс», – Luxe, Luxe Multimedia и Luxe Prestige. За базовый вариант универсала просят 755 900 рублей, самое доступное исполнение с 1,8-литровым ДВС оценено в 780 900 рублей, а наиболее укомплектованная  версия стоит от 847 900 рублей. В «базе» есть системы ABS, BAS, EBD, ESC, TCS, HSA, 4 аэрбега, противотуманки, система ЭРА-ГЛОНАСС, электростеклоподъемники всех дверей, подогрев передних кресел, климат-контроль, датчики дождя и света, задний парктроник, «музыка» с 4 колонками, круиз-контроль,  легкосплавные колеса R17.Kia Rio X-Line, с его 4 комплектациями: Comfort, Luxe, Prestige AV и Premium, дороже: от 774 900 до 1 024 900 рублей. В стандартной комплектации у автомобиля всего 2 подушки безопасности (фронтальные), вместо «климата» простой кондиционер, также 4 электростеклоподъемника, линейка вышеупомянутых систем безопасности, водительское сиденье с регулировкой по высоте, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС, управление аудиосистемой на руле.
2017-11-15
Автор: Павел Кузин
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