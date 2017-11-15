Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
|ВАЗ Lada Vesta SW Cross Luxe 1.8 AMT
|1.8 л, 122 л.с
|Роботизированная 5
|0-100 - 13.3 с, 181 км/ч
|4424 x 1785 x 1532 мм
|передний
|АИ-95, 7.7 л на 100 км
|805 900 руб
|Все характеристики
«Вазовская» попытка №2 – Vesta SW Cross. «Пятидверный универсал повышенной проходимости», как принято называть подобные версии, только-только пытается завоевать сердца россиян, а палки в колеса ему уже ставит новинка от Kia - такой же «недовнедорожник», правда, в кузове «хэтчбек» - Rio X-Line.
«Светила» автомобильных форумов уже предрекают «бюджетникам» некое противостояние, высчитывая выигрышные сантиметры и нюансы технических возможностей. Давайте вместе сравним ТТХ этих визави, не имея желания выгородить какого-то определенного игрока.
Ссылка обоих автопроизводителей на то, что их «герои» будут себя уверенно чувствовать вне асфальта, сомнительна. Помните, как у романтика Г. Эмара: «Бледнолицые – кроты, они хороши только в своих каменных селениях». Так и в случае с нашими машинами: подключаемого полного привода нет ни у Lada, ни у Kia, посему возникшая по ходу движения грязевая кашица должна отрезвить водителей Vesta SW Cross и Rio X-Line, дескать, не лучше ли дать заднего ходу?
|KIA Rio X-Line 1.6 AT
|1.6 л, 123 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|4240 x 1740 x 1505 мм
|передний
|АИ-92
|Все характеристики
Накладки на колесные арки у обоих визави широкие – и, правда, как у полноценных SUV. Однако колеса с маленьким типоразмером выглядят на корейском хэтчбеке по-детски. Зато «кореец» выигрывает у отечественного универсала по такому важному для вседорожников параметру, как величина свесов: 845 мм у Kia против 865 мм у Lada спереди и соответственно 795 мм против 927 мм сзади.
По длине кузова Vesta SW Cross, конечно же, оставляет Rio X-Line позади. Пусть обе машины выступают в одном и том же сегменте B+, но «вазовский» продукт – универсал, а творение Kia – классический хэтчбек, со всеми отсюда вытекающими. В цифровом выражении это выглядит так: 4424 мм против 4240 мм. При этом показатель колесной базы у соперников практически идентичный: 2635 мм против 2600 мм.
У каждого из автомобилей по 2 силовых агрегата на выбор. В арсенале «Лады» - 1,6-литровый 106-сильный и 1,8-литровый 122-сильный моторы, у «Киа» - 1,4-литровый (100 л.с.) и 1,6-литровый (123 л.с.). И там, и там – 16-клапанная конструкция, распределенный впрыск с электронным управлением. Если младшенький «вазовский» движок работает в паре только с 5-скоростной механической коробкой, то старшенький готов передавать крутящий момент и «механике», и 5-диапазонному «роботу». В свою очередь, оба корейских мотора агрегатированы с двумя типами коробок каждый, причем все они 6-ступенчатые.
Lada Vesta SW Cross предлагается в 3 комплектациях, в каждой из которой, по каким-то неведомым причинам, присутствует слово «люкс», – Luxe, Luxe Multimedia и Luxe Prestige. За базовый вариант универсала просят 755 900 рублей, самое доступное исполнение с 1,8-литровым ДВС оценено в 780 900 рублей, а наиболее укомплектованная версия стоит от 847 900 рублей. В «базе» есть системы ABS, BAS, EBD, ESC, TCS, HSA, 4 аэрбега, противотуманки, система ЭРА-ГЛОНАСС, электростеклоподъемники всех дверей, подогрев передних кресел, климат-контроль, датчики дождя и света, задний парктроник, «музыка» с 4 колонками, круиз-контроль, легкосплавные колеса R17.
Kia Rio X-Line, с его 4 комплектациями: Comfort, Luxe, Prestige AV и Premium,
дороже: от 774 900 до 1 024 900 рублей. В стандартной комплектации у автомобиля всего 2 подушки безопасности (фронтальные), вместо «климата» простой кондиционер, также 4 электростеклоподъемника, линейка вышеупомянутых систем безопасности, водительское сиденье с регулировкой по высоте, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС, управление аудиосистемой на руле.
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