Сравниваем штрафы в разных странах
Превышение скорости строже всего наказывают в Норвегии, Швеции, Италии и Швейцарии. Например, в Норвегии за превышение всего на 20 км/ч выпишут 460 евро штрафа. Для сравнения в соседней Швеции аналогичное нарушение «стоит» 235 евро. Серьезное превышение на 50 км/ч в Австрии наказывают штрафом более 2 000 евро.
Проезд на красный свет дороже всего обойдется в Греции – 700 евро, Норвегии – 670 евро и Хорватии – 405 евро. За нарушение правил парковки в Испании штраф может составлять до 200 евро, а в Венгрии – до 275 евро. Как пишет портал speedme.ru, все страны-члены ЕС практикуют взаимное признание и приведение в исполнение штрафов. Например, штрафы из всех стран ЕС также могут быть взысканы в Германии в обязательном порядке или на границе с Белоруссией, когда вы возвращаетесь из Европы.
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