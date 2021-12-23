Сразу три легендарных спорткара отправили на пенсию: им на смену придет модель с мотором V6 Toyota
Фото: Lotus
Фото: Lotus
Фото: Lotus
Фото: Lotus
Фото: Lotus
Фото: Lotus
Фото: Lotus
Все три спорткара пережили множество модернизаций. Самый первый Lotus Elise оснащался мотором мощностью всего 120 сил, а самый экстремальный вариант Evora получил двигатель на 436 л.с.
На смену трем спорткарам придет купе Lotus Emira, представленное летом 2021 года. Серийное производство стартует будущей весной. Специально для него здесь же в Хетеле построен новый завод, способный выпускать по 5 000 автомобилей в год. В цехах, где собирали модели Elise/Exige/Evora, теперь наладят выпуск комплектующих для новой модели.
Emira в переводе с некоторых древних языков означает «лидер». Спорткар станет последней моделью Lotus с двигателем внутреннего сгорания без электрического довеска. В дальнейшем марка планирует выпускать только гибриды и электрокары. Базовые версии Lotus Emira получат доработанный мотор Toyota V6 3.5 с приводным нагнетателем. Топовым модификациям приготовили двухлитровую «турбочетверку» AMG M139, которую ставят на Mercedes-AMG A45, CLA 45 и GLA 45.
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