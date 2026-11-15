Цены на авто растут: как утилизационный сбор, НДС и дефицит машин меняют рынок в 2026 году

Сколько будет стоить автомобиль в конце 2026 года? Ответ может удивить

В октябре средневзвешенная цена нового легкового автомобиля достигла 3,43 млн рублей. Анна Уткина ожидает к концу года 3,7-3,8 млн. Что стоит за прогнозом и как меняется рынок машин с пробегом.

В октябре средневзвешенная цена нового легкового автомобиля достигла 3,43 млн рублей. Анна Уткина ожидает к концу года 3,7-3,8 млн. Что стоит за прогнозом и как меняется рынок машин с пробегом.

С 1 января 2026 года утилизационный сбор в России проиндексировали на 20%. Это стало одним из факторов роста себестоимости новых машин и стоимости импорта, рассказала редакции журнала За рулем Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр».

По ее оценке, средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в октябре составила 3,43 млн рублей, примерно на 1% больше, чем за тот же период годом ранее. Среднегодовую цену эксперт оценивает в 3,55-3,65 млн рублей, на 8-11% выше уровня 2025 года. К концу 2026 года показатель может достичь 3,7-3,8 млн рублей. Это прогноз представителя дилерских групп.

Базовая ставка утилизационного сбора для легковых автомобилей составляет 20 тыс. рублей, однако итоговый платеж зависит от возраста и мощности машины, условий ввоза и применяемого коэффициента. Для физлиц, которые ввозят автомобиль для личного пользования и отвечают требованиям льготного режима, предусмотрены платежи 3,4 тыс. рублей за машину младше трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет. Коммерческий сбор рассчитывается по другой шкале: он может составлять сотни тысяч или миллионы рублей.

Минпромторг также опубликовал проект новых правил утилизационного сбора взамен действующих с 2013 года. Предполагаемая дата их вступления в силу, 1 мая 2027 года. Проект предусматривает базовую ставку 20 тыс. рублей для легковых автомобилей. Для грузовиков и автобусов она составит 150 тыс. рублей, для отдельных прицепов предусмотрено столько же. Ставка 172,5 тыс. рублей установлена для самоходных машин и прицепов. Речь идет о проекте постановления, а не о принятом нормативном акте.

На себестоимость автомобилей повлияли и рост НДС до 22%, и удорожание логистики. Уткина связывает изменение цен с совокупностью этих факторов, а утилизационный сбор называет лишь одним из них.

С подержанными автомобилями картина иная. С начала 2026 года они подорожали на 8%, а к сентябрю средняя цена достигла примерно 1,45 млн рублей. При сравнении с октябрем 2025 года роста средней стоимости не отмечалось. Отдельные объявления не показывают среднюю цену всего сегмента. Например, в Ишиме Toyota Land Cruiser 1996 года оценили в 9,5 млн рублей, это пример дорогого внедорожника.

Подорожание машин с пробегом Уткина объясняет нехваткой ликвидных автомобилей возрастом 3-5 лет с «чистой» историей. По ее словам, дефицит связан с низкими продажами новых машин в 2022-2023 годах.

Прогноз на начало 2027 года эксперт называет умеренно-оптимистичным. По ее оценке, рост утилизационного сбора не скажется на ценах сразу: складских запасов достаточно. Снижения цен на подержанные автомобили в 2027 году Уткина не ожидает.

С 1 декабря 2026 года должна возобновиться программа льготного автокредитования. Эксперт советует покупателям следить за предложениями дилерских центров: у них есть собственные скидки и кредитные программы, которые могут сократить расходы.